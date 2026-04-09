Estados Unidos

Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán

El secretario general de la Alianza aseguró que, pese al descontento de Estados Unidos, la mayoría de los países miembros cumplieron sus compromisos durante el conflicto en Oriente Medio

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El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se runión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca (Europa Press/Archivo)
El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se runión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca (Europa Press/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron este miércoles en la Casa Blanca en medio de tensiones por el papel de los aliados europeos en el conflicto contra Irán.

Tras el encuentro, Rutte brindó una entrevista a la cadena CNN en la que confirmó que Trump manifestó una “clara decepción” por la respuesta europea durante la crisis.

En diálogo con el citado medio, Rutte relató que la conversación con Trump fue “franca y abierta” y que el mandatario estadounidense le transmitió directamente su descontento por la falta de apoyo militar y logístico por parte de algunos miembros de la alianza durante las operaciones recientes.

Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!”, afirmó el secretario general de la OTAN.

Rutte señaló que, aunque la mayoría de los países europeos sí cumplieron con lo acordado y prestaron asistencia logística. Según la Casa Blanca hubo aliados que “fueron puestos a prueba y fallaron”, en referencia al nivel de involucramiento en la respuesta ante Irán.

Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán
Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán

Algunos de ellos sí, pero una gran mayoría de países europeos hizo lo que había prometido en un escenario como este”, sostuvo Rutte al referirse al comportamiento de los aliados frente al conflicto.

El jefe de la alianza evitó opinar sobre las advertencias de Trump de retirar a Estados Unidos del bloque, pero subrayó que la organización atraviesa una etapa de transformación y que los gobiernos europeos están revisando sus políticas de defensa ante este nuevo escenario.

La reunión entre Trump y Rutte se extendió por aproximadamente dos horas en la Casa Blanca y se realizó a puertas cerradas. Según Rutte, el presidente estadounidense escuchó con atención los argumentos sobre la posición europea y reconoció la importancia de mantener la cooperación en materia de seguridad transatlántica.

En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus críticas contra los países europeos de la OTAN, acusándolos de cerrar su espacio aéreo, restringir el uso de bases para operaciones estadounidenses y negarse a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para proteger el tráfico marítimo durante el conflicto con Irán.

La reunión entre Trump y Rutte se extendió por aproximadamente dos horas en la Casa Blanca y se realizó a puertas cerradas (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
La reunión entre Trump y Rutte se extendió por aproximadamente dos horas en la Casa Blanca y se realizó a puertas cerradas (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El mandatario estadounidense llegó a calificar a la alianza como un “tigre de papel” y a sus socios como “cobardes”, elevando la presión sobre el bloque en medio de la crisis.

El encuentro entre Trump y Rutte tuvo lugar un día después de que Washington y Teherán alcanzaran una tregua de dos semanas que prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso esencial para el comercio internacional de hidrocarburos. El presidente estadounidense insistió durante la reunión en que los aliados europeos deben asumir un mayor compromiso en la defensa de rutas estratégicas y en el reparto de responsabilidades dentro de la alianza atlántica.

Antes de la cita en la Casa Blanca, Rutte mantuvo conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, centradas en las operaciones militares contra Irán, la guerra en Ucrania y la necesidad de fortalecer la coordinación dentro de la OTAN.

El secretario general participará además en los próximos días en foros internacionales, incluyendo una conferencia en la Fundación Ronald Reagan y la reunión anual del Grupo Bilderberg.

Estados Unidos ha desempeñado históricamente un papel central en la OTAN, pero la administración Trump exige que los socios europeos aumenten su compromiso financiero y operativo, especialmente en contextos que afectan la seguridad global. La alianza, por su parte, avanza en un plan de incremento de gastos en defensa hasta 2035 y busca adaptarse a los nuevos desafíos regionales y globales.

Antes de la cita en la Casa Blanca, Rutte mantuvo conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (REUTERS/Anna Rose Layden)
Antes de la cita en la Casa Blanca, Rutte mantuvo conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (REUTERS/Anna Rose Layden)

Sin pronunciamiento oficial posterior por parte de la Casa Blanca, las palabras de Rutte se convirtieron en la primera confirmación pública del tono de una reunión clave, en la que el liderazgo estadounidense volvió a exigir a Europa una implicación más directa en escenarios estratégicos que afectan la estabilidad global.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)

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