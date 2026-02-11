Cómo limpiar correctamente el refrigerador de acuerdo con las indicaciones de fabricantes

Cómo limpiar y mantener tu refrigerador según LG, Haceb y Samsung: guía práctica para prolongar su vida útil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar y su buen mantenimiento es fundamental para la seguridad alimentaria y la eficiencia energética. Según fabricantes como LG, Haceb y Samsung, una limpieza regular y adecuada prolonga la vida útil del equipo, previene malos olores y ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo.

Seguir las pautas recomendadas no solo asegura un funcionamiento óptimo, también contribuye a reducir el consumo eléctrico y los gastos del hogar.

¿Con qué frecuencia se debe limpiar el refrigerador?

Cuidados esenciales del refrigerador: recomendaciones de expertos para higiene, eficiencia y seguridad alimentaria

Los expertos señalan que, en un hogar promedio, el refrigerador se abre múltiples veces al día, lo que facilita la acumulación de derrames, migas y restos de alimentos. Para mantener condiciones higiénicas y evitar la proliferación de bacterias, se recomienda realizar una limpieza profunda al menos una vez al mes.

Además, es aconsejable hacer una limpieza rápida semanal, revisando productos caducados y limpiando cualquier derrame visible.

Qué materiales recomendados hay para asear la nevera

Antes de empezar, es importante reunir materiales seguros para las superficies y alimentos:

Paño de microfibra húmedo

Paño de microfibra seco

Esponja suave o paño de fregar no abrasivo

Spray de limpieza apto para uso alimentario

Agua tibia

Evita productos químicos agresivos, ya que pueden dañar superficies y dejar residuos perjudiciales. Ante la duda, opta por agua y jabón lavavajillas suave, y sigue siempre las instrucciones del fabricante del refrigerador y de los productos de limpieza.

Seguir las pautas de los fabricantes, limpiar piezas desmontables y evitar productos abrasivos son claves para prevenir bacterias y mantener el electrodoméstico en condiciones óptimas por más tiempo

Cómo se hace la limpieza del interior del refrigerador: paso a paso

1. Vacía el refrigerador y apágalo: retira todos los alimentos y almacena los perecederos en una hielera si es necesario. Esta es la oportunidad ideal para revisar fechas de caducidad y desechar productos en mal estado.

2. Limpia migas y residuos sueltos: usa un paño de microfibra húmedo para eliminar migas o restos visibles de estantes y cajones.

3. Retira piezas desmontables: extrae con cuidado estantes, cajones y compartimentos para limpiarlos por separado.

4. Lava estantes y cajones: lava las piezas desmontables en el fregadero con agua tibia y jabón suave. Si los estantes son de vidrio, evita cambios bruscos de temperatura para prevenir grietas.

5. Deja secar completamente: coloca las piezas sobre una toalla limpia o déjalas secar al aire antes de volver a colocarlas.

6. Limpia el interior: con una esponja suave y desinfectante, limpia superficies internas, poniendo especial atención a esquinas y juntas.

Desde vaciar el interior hasta secar con microfibra, la rutina correcta previene la proliferación de bacterias y asegura un funcionamiento eficiente del electrodoméstico

7. Elimina residuos de limpiador: pasa un paño húmedo solo con agua para retirar cualquier resto de producto de limpieza.

8. Seca el interior: usa un paño de microfibra seco para prevenir humedad, moho y olores.

9. Reorganiza y coloca los alimentos: vuelve a montar estantes y cajones, y organiza los alimentos con los productos próximos a vencer al frente.

Pasos para una correcta limpieza del exterior de la nevera

1. Limpia con un paño húmedo y detergente suave: presta atención a manijas y bordes.

2. Pasa una toalla limpia y húmeda: así te aseguras de eliminar restos de jabón.

3. Seca con un paño de microfibra: evita marcas de agua y mantiene el aspecto impecable del refrigerador.

Para los refrigeradores con acabado en acero inoxidable, los fabricantes recomiendan limpiar siempre en la dirección de la veta para evitar rayas y lograr un mejor resultado. Es aconsejable utilizar productos específicos para acero inoxidable, aplicándolos con un paño suave.

La clave está en una rutina de limpieza mensual, el uso de jabones suaves y la eliminación periódica de restos y alimentos vencidos para garantizar frescura, seguridad y eficiencia energética

Finalmente, se debe pulir la superficie con un paño seco, lo que ayuda a eliminar huellas y deja el exterior del refrigerador con un brillo uniforme y profesional.

Qué no se debe hacer a la hora de limpiar el refrigerador

De acuerdo con expertos técnicos y fabricantes, debes evitar siempre el uso de estropajos metálicos, productos abrasivos o limpiadores que contengan cloro, ya que estos materiales pueden rayar las superficies interiores y exteriores, deteriorar los acabados y dejar residuos tóxicos que pueden contaminar los alimentos.

Tampoco es recomendable emplear agua muy caliente en piezas de vidrio recién retiradas del frío, ya que existe riesgo de que se agrieten. Seguir una rutina de limpieza frecuente y respetar las indicaciones específicas de los fabricantes no solo previene daños, también contribuye a prolongar la vida útil del electrodoméstico y a conservar un ambiente higiénico para los alimentos.

Mantener el refrigerador en condiciones óptimas ayuda a evitar la proliferación de bacterias, malos olores y pérdidas de eficiencia, resultando en un hogar más saludable, eficiente y seguro para toda la familia.