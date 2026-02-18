Todo sobre Resident Evil Requiem: fecha de lanzamiento, protagonistas y novedades jugables

Resident Evil Requiem debuta en Epic Games Store con protagonistas duales y terror renovado - Capcom

El lanzamiento de Resident Evil Requiem marca un nuevo capítulo en una de las sagas más icónicas del survival horror. Disponible en tiendas para PC y consolas a partir del 27 de febrero, el nuevo título de Capcom apuesta por la alternancia de dos estilos de juego y ofrece una narrativa entrelazada con protagonistas duales.

Para los fans del género y los seguidores de la franquicia, Requiem promete ser una experiencia que combina la herencia clásica de terror y supervivencia con la intensa acción que ha definido los últimos juegos de la serie.

Cuál es la fecha de lanzamiento de Resident Evil 9

Así es Resident Evil Requiem: dos héroes, dos formas de vivir el miedo en la nueva entrega - (Capcom)

Capcom lanzará Resident Evil Requiem de forma simultánea en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (tanto en Steam como en Epic Games Store) y Nintendo Switch 2, posicionándolo como uno de los títulos estrella para el estreno de la nueva consola de Nintendo.

El juego estará disponible el 27 de febrero y llega en un contexto de renovado interés por la franquicia, tras los éxitos de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil Village y la consolidación de la saga como referente del terror interactivo. Con esta entrega, Capcom busca rendir homenaje a su legado y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia fresca y ambiciosa para los fans y nuevos jugadores.

Quiénes son los protagonistas de Resident Evil Requiem

Por primera vez en la serie, Requiem presenta dos protagonistas con estilos de juego claramente diferenciados: Grace Ashcroft, una nueva incorporación, y el veterano Leon S. Kennedy, uno de los personajes más populares de la franquicia.

La narrativa alterna entre ambos a lo largo de la campaña, permitiendo experimentar la historia desde dos puntos de vista que representan el miedo clásico y la acción desenfrenada.

El juego alterna entre la vulnerabilidad de Grace y la acción de Leon, combinando exploración, recursos limitados y enfrentamientos épicos que homenajean el legado de la franquicia y expanden sus límites narrativos - Capcom

Grace personifica el terror y la supervivencia, en la línea de entregas como Resident Evil 7 o el remake de Resident Evil 2. Sus secciones enfatizan la exploración, la escasez de recursos y los momentos de tensión, con escenarios claustrofóbicos y encuentros inquietantes.

Por otro lado, las fases de Leon recuperan la esencia de Resident Evil 4, apostando por el combate directo, el uso de armas y la acción intensa contra hordas de enemigos.

Cómo es su jugabilidad

A diferencia de otros títulos de la saga, en Requiem los jugadores no eligen protagonista al inicio, sino que la historia avanza alternando entre Grace y Leon según el desarrollo narrativo. Esta estructura busca generar un contraste emocional constante, alternando entre el miedo opresivo y la euforia de la acción en una misma campaña.

El equipo de desarrollo, liderado por Masato Kumazawa, diseñó a Grace como el personaje más vulnerable de la franquicia, con animaciones y expresiones que transmiten temor y fragilidad. Esto permite a los jugadores empatizar y experimentar el terror desde una perspectiva fresca.

El lanzamiento de Resident Evil Requiem marca un hito en la evolución del survival horror - Capcom

Leon, en cambio, es el contrapunto: sus frases ingeniosas y actitudes desenfadadas aportan alivio y catarsis, permitiendo que el jugador se recupere del suspense a través de la acción.

Requiem mantiene los ingredientes esenciales de la saga: escenarios cerrados, recursos limitados y enemigos implacables, pero introduce novedades como la alternancia narrativa, nuevas mecánicas de combate y una mayor expresividad de los personajes. El juego homenajea a clásicos del género, integrando elementos de exploración, puzles y enfrentamientos contra jefes que han definido a Resident Evil desde su inicio.

Capcom ha buscado equilibrar la nostalgia con la innovación: los entornos recuerdan a escenarios emblemáticos como la mansión Spencer o el Departamento de Policía de Raccoon City, mientras que la variedad de armas, enemigos y situaciones asegura que tanto fans como nuevos jugadores encuentren desafíos a su medida.

La propuesta dual de Resident Evil Requiem es un homenaje al pasado de la franquicia y una apuesta por expandir sus límites. El contraste entre el terror de Grace y la acción de Leon promete ofrecer una montaña rusa emocional inédita en la serie.