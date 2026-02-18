Tecno

Todo sobre Resident Evil Requiem: fecha de lanzamiento, protagonistas y novedades jugables

Capcom apuesta por la alternancia de estilos entre Grace Ashcroft y Leon Kennedy, fusionando suspense clásico y acción intensa para ofrecer una experiencia única

El lanzamiento de Resident Evil Requiem marca un nuevo capítulo en una de las sagas más icónicas del survival horror. Disponible en tiendas para PC y consolas a partir del 27 de febrero, el nuevo título de Capcom apuesta por la alternancia de dos estilos de juego y ofrece una narrativa entrelazada con protagonistas duales.

Para los fans del género y los seguidores de la franquicia, Requiem promete ser una experiencia que combina la herencia clásica de terror y supervivencia con la intensa acción que ha definido los últimos juegos de la serie.

Cuál es la fecha de lanzamiento de Resident Evil 9

Capcom lanzará Resident Evil Requiem de forma simultánea en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (tanto en Steam como en Epic Games Store) y Nintendo Switch 2, posicionándolo como uno de los títulos estrella para el estreno de la nueva consola de Nintendo.

El juego estará disponible el 27 de febrero y llega en un contexto de renovado interés por la franquicia, tras los éxitos de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil Village y la consolidación de la saga como referente del terror interactivo. Con esta entrega, Capcom busca rendir homenaje a su legado y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia fresca y ambiciosa para los fans y nuevos jugadores.

Quiénes son los protagonistas de Resident Evil Requiem

Por primera vez en la serie, Requiem presenta dos protagonistas con estilos de juego claramente diferenciados: Grace Ashcroft, una nueva incorporación, y el veterano Leon S. Kennedy, uno de los personajes más populares de la franquicia.

La narrativa alterna entre ambos a lo largo de la campaña, permitiendo experimentar la historia desde dos puntos de vista que representan el miedo clásico y la acción desenfrenada.

Grace personifica el terror y la supervivencia, en la línea de entregas como Resident Evil 7 o el remake de Resident Evil 2. Sus secciones enfatizan la exploración, la escasez de recursos y los momentos de tensión, con escenarios claustrofóbicos y encuentros inquietantes.

Por otro lado, las fases de Leon recuperan la esencia de Resident Evil 4, apostando por el combate directo, el uso de armas y la acción intensa contra hordas de enemigos.

Cómo es su jugabilidad

A diferencia de otros títulos de la saga, en Requiem los jugadores no eligen protagonista al inicio, sino que la historia avanza alternando entre Grace y Leon según el desarrollo narrativo. Esta estructura busca generar un contraste emocional constante, alternando entre el miedo opresivo y la euforia de la acción en una misma campaña.

El equipo de desarrollo, liderado por Masato Kumazawa, diseñó a Grace como el personaje más vulnerable de la franquicia, con animaciones y expresiones que transmiten temor y fragilidad. Esto permite a los jugadores empatizar y experimentar el terror desde una perspectiva fresca.

Leon, en cambio, es el contrapunto: sus frases ingeniosas y actitudes desenfadadas aportan alivio y catarsis, permitiendo que el jugador se recupere del suspense a través de la acción.

Requiem mantiene los ingredientes esenciales de la saga: escenarios cerrados, recursos limitados y enemigos implacables, pero introduce novedades como la alternancia narrativa, nuevas mecánicas de combate y una mayor expresividad de los personajes. El juego homenajea a clásicos del género, integrando elementos de exploración, puzles y enfrentamientos contra jefes que han definido a Resident Evil desde su inicio.

Capcom ha buscado equilibrar la nostalgia con la innovación: los entornos recuerdan a escenarios emblemáticos como la mansión Spencer o el Departamento de Policía de Raccoon City, mientras que la variedad de armas, enemigos y situaciones asegura que tanto fans como nuevos jugadores encuentren desafíos a su medida.

La propuesta dual de Resident Evil Requiem es un homenaje al pasado de la franquicia y una apuesta por expandir sus límites. El contraste entre el terror de Grace y la acción de Leon promete ofrecer una montaña rusa emocional inédita en la serie.

