Capcom anuncia Resident Evil 9 para Switch 2 y prepara remakes de la saga para este año

Con la llegada de Resident Evil 9 y los posibles remakes a Switch 2, Capcom refuerza el legado de la franquicia de videojuegos de terror y acción - (Capcom)

Capcom ha confirmado oficialmente el lanzamiento de Resident Evil 9: Requiem para Nintendo Switch 2, una noticia que marca un hito para los seguidores de la emblemática saga de survival horror.

Cuáles serán los títulos de Resident Evil que llegará a Nintendo Switch

El nuevo título se que presentó oficialmente el 27 de febrero de 2026, cuenta con Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft como protagonistas, sumando aún más expectación al regreso de una de las franquicias más influyentes del género.

Junto a este anuncio, la compañía reveló que Resident Evil 7: Biohazard y Resident Evil Village también estarán disponibles en Switch 2, ampliando el acceso a las entregas más recientes para los usuarios de la consola de Nintendo.

Resident Evil 9: Requiem confirma su estreno en Switch 2 y suma a Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft como protagonistas - Foto: Nintendo

El movimiento refuerza la apuesta de Capcom por el mercado híbrido y portátil, mientras los rumores sobre la llegada de remakes de Resident Evil 2, 3 y 4 para Switch 2 cobran fuerza entre la comunidad.

El lanzamiento simultáneo de tres títulos clave (Resident Evil 9, Resident Evil 7 y Resident Evil Village) supone una de las mayores apuestas de Capcom por la plataforma de Nintendo. Los fans podrán disfrutar de la evolución de la franquicia en hardware de última generación y con novedades como el primer gameplay adaptado a Switch 2, controles especiales y compatibilidad con el nuevo Pro Controller y figuras amiibo.

La confirmación de Leon S. Kennedy como segundo protagonista, junto a la nueva heroína Grace Ashcroft, ha sido recibida con entusiasmo. El regreso de personajes clásicos promete conectar la narrativa de las entregas originales con los arcos más recientes, ofreciendo una experiencia que mezcla nostalgia y frescura.

Rumores y expectativa por posibles llegadas de históricos remakes de Resident Evil

Aunque Resident Evil 9 es el gran titular, los rumores apuntan a que Capcom también lanzará en Switch 2 los remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 durante 2026, según el filtrador NateTheHate. Estos tres títulos han sido aclamados por su capacidad para modernizar los clásicos sin sacrificar la esencia que los hizo legendarios.

Leon S. Kennedy es uno de los protagonistas más emblemáticos de la saga Resident Evil: un agente especializado en operaciones secretas, conocido por su valentía, ingenio y habilidad para enfrentarse a amenazas bioterroristas, cuya historia conecta los orígenes clásicos de la franquicia con sus desafíos más recientes

El remake de Resident Evil 2 (2019) redefinió el género al transformar a Mr. X en una amenaza persistente, mientras que Resident Evil 3 apostó por la acción y la intensidad de Némesis.

El remake de Resident Evil 4 (2023) perfeccionó el combate y profundizó en la atmósfera rural, logrando el difícil reto de mejorar una obra maestra. Su llegada a Switch 2 abriría el acceso a nuevas generaciones y a quienes buscan revivir la saga con gráficos y mecánicas renovadas.

Resident Evil 7: Biohazard y Resident Evil Village marcaron el inicio de la “era Ethan Winters”, llevando la franquicia hacia una experiencia de terror en primera persona. Resident Evil 7 devolvió la sensación de vulnerabilidad extrema, situando al jugador en la mansión de la familia Baker.

Village amplió este universo con escenarios góticos y criaturas inspiradas en el folclore, mezclando la tensión de los primeros juegos con la acción de entregas posteriores. Ambos títulos estarán disponibles en Switch 2, facilitando el acceso a la narrativa más reciente.

Resident Evil 9: Requiem, el futuro de la franquicia

Resident Evil 9: Requiem y los clásicos modernizados aterrizan en Switch 2 con nuevos controles y compatibilidad

El anuncio de Resident Evil 9: Requiem ha elevado las expectativas a niveles inéditos. Se especula que la nueva entrega cerrará el ciclo iniciado en Resident Evil 7, integrando elementos de mundo semiabierto y escenarios inspirados en el sudeste asiático. Todo apunta a una experiencia más ambiciosa, capaz de unir a los protagonistas clásicos con las amenazas globales que la saga ha construido durante casi tres décadas.

Capcom promete mantener los pilares del survival horror: escasez de recursos, puzles complejos y una atmósfera inquietante, pero con la innovación necesaria para sorprender a veteranos y novatos.

Resident Evil ha trascendido el videojuego, convirtiéndose en un fenómeno cultural con adaptaciones cinematográficas, series animadas y merchandising global. Su capacidad para reinventarse ha garantizado su vigencia y relevancia en cada generación.