Cuatro títulos free-to-play recién llegados a Steam: cómo descargarlos y de qué tratan

Steam suma cuatro nuevos juegos gratuitos para PC: acción, aventuras y más sin coste

Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos para PC, mantiene una política de actualización constante en su catálogo, especialmente en el segmento de juegos gratuitos. Esta dinámica ha facilitado que miles de usuarios en todo el mundo puedan acceder regularmente a nuevas propuestas de todos los géneros, sin costo alguno.

En los últimos días, cuatro títulos free-to-play se han sumado a la oferta, ampliando las opciones para quienes buscan novedades sin necesidad de pagar por ellas.

La importancia de estos lanzamientos reside en que ofrecen propuestas frescas, accesibles y variadas, ideales para descubrir nuevos géneros sin tener que gastar dinero. Vale destacar que, Steam facilita el acceso legal y seguro a estos juegos, garantizando que la experiencia sea sencilla y libre de riesgos.

Cuáles son los juegos gratuitos de esta semana en Steam

Ninja Run 3D – Typing Game

Ninja Run 3D es un juego que fusiona la acción ninja con el entrenamiento en mecanografía. Su propuesta es simple pero adictiva: cada pulsación de tecla simula un movimiento de combate, obligando al jugador a mantener la concentración y el control bajo presión.

A medida que avanzas, los desafíos aumentan y la velocidad requerida se incrementa, convirtiendo la mejora de tus habilidades de teclado en una experiencia de alto riesgo. Un título ideal para quienes buscan perfeccionar su velocidad y precisión al teclear mientras disfrutan de una atmósfera inspirada en la cultura ninja.

Help Is On The Way

Este juego de simulación con tintes de ciencia ficción te pone en la piel de Kassandra, una oficial de seguridad atrapada frente a un terminal defectuoso en una estación minera remota. Tu tarea es guiar a tu compañero Conor a través de pasillos peligrosos, usando sistemas de vigilancia poco fiables y datos fragmentados.

Las cámaras fallan, las interferencias son constantes y la información llega incompleta, por lo que la toma de decisiones rápida y la interpretación de pistas se vuelven claves para la supervivencia. Es una experiencia tensa y diferente, ideal para quienes buscan juegos de gestión y narrativa en tiempo real.

Faehnor Online

Faehnor Online nace del sueño de crear un MMORPG artesanal, sin grandes estudios ni presupuestos millonarios. Aquí, el mundo abierto invita a explorar sin mapas mágicos ni GPS: deberás guiarte por mapas en papel y aprender a orientarte como un verdadero aventurero.

Perderse es parte del viaje y encontrar el camino de regreso supone un logro personal. Ideal para jugadores nostálgicos y amantes de la exploración pura, Faehnor Online ofrece una experiencia honesta y desafiante que pone la aventura por encima de la comodidad.

Sort Pawzzle: Paws of Pharaoh

Sort Pawzzle es una relajante aventura de ordenar fichas protagonizada por una simpática gata negra. El juego te lleva por escenarios de arenas doradas y templos antiguos, donde el objetivo es organizar fichas, descubrir escenas encantadoras y devolver la belleza perdida al mundo de los faraones.

Es fácil de disfrutar, tiene una atmósfera cálida y ofrece una experiencia relajante perfecta para quienes buscan desconectar y disfrutar del arte de ordenar.

Guía rápida para descargar juegos gratuitos en Steam

Descarga e instala el cliente de Steam: Ve a store.steampowered.com, haz clic en “Instalar Steam” y sigue las instrucciones. Crea una cuenta gratuita: Abre el programa, selecciona “Crear una cuenta gratuita” y verifica tu correo electrónico. Encuentra la sección de juegos gratuitos: En Steam, accede a la tienda, selecciona “Categorías” y elige “Gratuitos” o “Free-to-Play”. Elige y descarga el juego: Haz clic en el título que te interese y presiona “Jugar” para añadirlo a tu biblioteca sin coste.

Steam continúa consolidando su posición como la principal plataforma para descubrir y disfrutar juegos gratuitos en PC. Estos cuatro títulos recién llegados demuestran la variedad y creatividad del catálogo, ofreciendo opciones para todos los gustos, desde acción y aventuras hasta simulación y relajación. Ahora solo necesitas una cuenta y unos clics para empezar a jugar.