Tecno

Cuatro títulos free-to-play recién llegados a Steam: cómo descargarlos y de qué tratan

La plataforma de distribución digital amplía su catálogo free-to-play con propuestas como Ninja Run 3D, Faehnor Online y Help Is On The Way, ideales para explorar nuevos géneros

Guardar
Steam suma cuatro nuevos juegos
Steam suma cuatro nuevos juegos gratuitos para PC: acción, aventuras y más sin coste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos para PC, mantiene una política de actualización constante en su catálogo, especialmente en el segmento de juegos gratuitos. Esta dinámica ha facilitado que miles de usuarios en todo el mundo puedan acceder regularmente a nuevas propuestas de todos los géneros, sin costo alguno.

En los últimos días, cuatro títulos free-to-play se han sumado a la oferta, ampliando las opciones para quienes buscan novedades sin necesidad de pagar por ellas.

La importancia de estos lanzamientos reside en que ofrecen propuestas frescas, accesibles y variadas, ideales para descubrir nuevos géneros sin tener que gastar dinero. Vale destacar que, Steam facilita el acceso legal y seguro a estos juegos, garantizando que la experiencia sea sencilla y libre de riesgos.

Cuáles son los juegos gratuitos de esta semana en Steam

Ninja Run 3D – Typing Game

Ninja Run 3D es un juego que fusiona la acción ninja con el entrenamiento en mecanografía. Su propuesta es simple pero adictiva: cada pulsación de tecla simula un movimiento de combate, obligando al jugador a mantener la concentración y el control bajo presión.

A medida que avanzas, los desafíos aumentan y la velocidad requerida se incrementa, convirtiendo la mejora de tus habilidades de teclado en una experiencia de alto riesgo. Un título ideal para quienes buscan perfeccionar su velocidad y precisión al teclear mientras disfrutan de una atmósfera inspirada en la cultura ninja.

Help Is On The Way

Este juego de simulación con tintes de ciencia ficción te pone en la piel de Kassandra, una oficial de seguridad atrapada frente a un terminal defectuoso en una estación minera remota. Tu tarea es guiar a tu compañero Conor a través de pasillos peligrosos, usando sistemas de vigilancia poco fiables y datos fragmentados.

Las cámaras fallan, las interferencias son constantes y la información llega incompleta, por lo que la toma de decisiones rápida y la interpretación de pistas se vuelven claves para la supervivencia. Es una experiencia tensa y diferente, ideal para quienes buscan juegos de gestión y narrativa en tiempo real.

Faehnor Online

Faehnor Online nace del sueño de crear un MMORPG artesanal, sin grandes estudios ni presupuestos millonarios. Aquí, el mundo abierto invita a explorar sin mapas mágicos ni GPS: deberás guiarte por mapas en papel y aprender a orientarte como un verdadero aventurero.

Perderse es parte del viaje y encontrar el camino de regreso supone un logro personal. Ideal para jugadores nostálgicos y amantes de la exploración pura, Faehnor Online ofrece una experiencia honesta y desafiante que pone la aventura por encima de la comodidad.

Sort Pawzzle: Paws of Pharaoh

Sort Pawzzle es una relajante aventura de ordenar fichas protagonizada por una simpática gata negra. El juego te lleva por escenarios de arenas doradas y templos antiguos, donde el objetivo es organizar fichas, descubrir escenas encantadoras y devolver la belleza perdida al mundo de los faraones.

Es fácil de disfrutar, tiene una atmósfera cálida y ofrece una experiencia relajante perfecta para quienes buscan desconectar y disfrutar del arte de ordenar.

Guía rápida para descargar juegos gratuitos en Steam

Títulos independientes y experiencias innovadoras
Títulos independientes y experiencias innovadoras llegan a la tienda digital, permitiendo a los jugadores disfrutar de acción, simulación y relajación solo con una cuenta y unos clics - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Descarga e instala el cliente de Steam: Ve a store.steampowered.com, haz clic en “Instalar Steam” y sigue las instrucciones.
  2. Crea una cuenta gratuita: Abre el programa, selecciona “Crear una cuenta gratuita” y verifica tu correo electrónico.
  3. Encuentra la sección de juegos gratuitos: En Steam, accede a la tienda, selecciona “Categorías” y elige “Gratuitos” o “Free-to-Play”.
  4. Elige y descarga el juego: Haz clic en el título que te interese y presiona “Jugar” para añadirlo a tu biblioteca sin coste.

Steam continúa consolidando su posición como la principal plataforma para descubrir y disfrutar juegos gratuitos en PC. Estos cuatro títulos recién llegados demuestran la variedad y creatividad del catálogo, ofreciendo opciones para todos los gustos, desde acción y aventuras hasta simulación y relajación. Ahora solo necesitas una cuenta y unos clics para empezar a jugar.

Temas Relacionados

Juegos gratuitosSteamVideojuegosFree to playPCTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Acabar con las estafas telefónicas es posible si respondes esto cuando llamen números desconocidos

Los criminales pueden grabar consentimientos verbales de su víctima para suplantar la identidad, firmar contratos sin permiso y acceder a cuentas bancarias

Acabar con las estafas telefónicas

Así es el dispositivo óptico que identifica signos tempranos de cáncer con un análisis de sangre

Este avance permite detectar biomarcadores tumorales en análisis sanguíneos convencionales, un hecho que facilita diagnósticos iniciales y tratamientos más ágiles

Así es el dispositivo óptico

Google trabaja en un desbloqueo facial para celulares Pixel y Chromebooks en la oscuridad

La nueva tecnología biométrica, conocida como Project Toscana, promete velocidad y seguridad sin sensores visibles

Google trabaja en un desbloqueo

El estudio de Harvard que revela por qué la Generación Z teme volverse “menos inteligente”

Pese a que la inteligencia artificial facilita el acceso rápido al conocimiento, siete de cada diez jóvenes advierten riesgos en la pérdida del aprendizaje

El estudio de Harvard que

Con este truco de YouTube puedes probar la calidad de la imagen de tu televisor

La fuente de vídeo determina la experiencia visual en televisores inteligentes, especialmente cuando se usan paneles OLED o miniLED

Con este truco de YouTube
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

El furioso comentario de una leyenda del fútbol inglés contra Prestianni: lo tildó de “basura” y “rata racista”

Argentinos Juniors dará el primer paso en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

TELESHOW
Benito Fernández fue abuelo por

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

INFOBAE AMÉRICA

Panamá vuelve a los mercados

Panamá vuelve a los mercados y reduce deuda en $204 millones

Polonia prohibió el ingreso de vehículos chinos a instalaciones militares por riesgo de espionaje y fuga de datos

Imágenes satelitales revelan nuevas fortificaciones en sitios nucleares y bases de misiles del régimen iraní

Los archivos Epstein sacuden a la Cámara de los Lores británica: de la tradición a los cuestionamientos

Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia