Entre el dolor y la esperanza: Adán dejó su vida y su trabajo en Estados Unidos para volver a empezar en El Salvador tras su deportación

Adán Cáceres fue deportado de Estados Unidos tras vivir una década en California mientras esperaba por un procesos de asilo. (Cortesía: Adán Cáceres)

La vida de Adán Cáceres cambió de forma abrupta cuando fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos y deportado a El Salvador, el país donde nació, después de 10 años radicado en California. Según reportó Univisión, el fotógrafo salvadoreño se vio forzado a dejar atrás a su esposa y su carrera profesional tras ser arrestado mientras esperaba la resolución de su caso de asilo. Ahora, enfrenta el desafío de reconstruir su vida en un entorno que le resulta ajeno, marcado por la separación familiar.

Durante una década en Estados Unidos, Adán forjó una carrera como fotógrafo de bodas y contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense. Su vida profesional y personal quedó en suspenso en noviembre, cuando fue detenido por agentes migratorios en un aeropuerto rumbo a Texas. “Me esposaron, me pusieron cadenas en la cintura, en las manos, en los pies. Es una experiencia que dices: ‘Yo no soy un criminal’”, relató. El trato de los agentes incluyó la toma de fotografías junto a él, un acto que describió como degradante.

PUBLICIDAD

El regreso a El Salvador implicó una ruptura total con su rutina y su círculo cercano. “Ser forzado a dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar tu rutina, toda tu vida”, expresó. Frente a esa adversidad, el fotógrafo optó por no victimizarse, sino buscar una perspectiva distinta: “¿Sabes qué, Dios? Voy a mirar las cosas de una manera diferente”. Pese a ello, al llegar al país centroamericano, Adán se encontró sin clientela, contactos ni amistades, lo que lo obligó a empezar de cero.

El proceso migratorio de Cáceres lo separó de su esposa estadounidense, quien alista su traslado a El Salvador para reunirse con él. (Cortesía: Adán Cáceres)

Un nuevo comienzo laboral y la esperanza del reencuentro familiar

La resiliencia ha sido una constante en su proceso de adaptación. Logró reinsertarse laboralmente al retomar un empleo en línea con una empresa estadounidense dedicada a la edición de fotografías de boda. Mientras reconstruye su vida profesional, su esposa se prepara para dejar California y reunirse con él en El Salvador, según detalló Univisión. El caso de esta pareja se suma al de otros miembros de su familia que han atravesado experiencias similares.

PUBLICIDAD

La tía y el primo de Adán también enfrentaron la deportación. Huyeron de El Salvador años atrás escapando de la violencia de las pandillas que atormentaban ala país en aquel entonces. Aunque su tía esperaba la resolución de su caso de asilo, la presión del control de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la angustia por la detención de su hijo de diecinueve años resultaron insoportables. La mujer decidió autodeportarse hace dos meses, mientras su hijo fue expulsado del país tras pasar catorce meses detenido.

Para sostenerse, Adán Cáceres retomó un trabajo remoto en una empresa de edición fotográfica con sede en Estados Unidos. (Cortesía: Adán Cáceres)

Según la cobertura de Univisión, la esperanza vuelve a la vida de Adán Cáceres con la inminente llegada de su esposa a El Salvador tras meses de separación forzada.

PUBLICIDAD

Ahora, la pareja planea construir un nuevo hogar en un país que, aunque propio en origen, representa un territorio desconocido tras años de ausencia. La historia de los Cáceres y sus familiares refleja la realidad de cientos de migrantes centroamericanos que, tras ser deportados de Estados Unidos, encaran la tarea de reconstruir sus vidas en medio de la adversidad, la incertidumbre y el dolor del desarraigo.