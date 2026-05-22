Tecno

¿Tu repetidor Wi-Fi no mejora la señal? Descubre sus limitaciones y cómo solucionarlas

El repetidor debe ubicarse dentro del rango de cobertura del router para recibir una señal suficientemente estable

Guardar
Google icon
repetidor de Wi-Fi - Wi-Fi - internet - tecnología - 21 de mayo
Al instalar un repetidor Wi-Fi, muchos usuarios esperan una mejora inmediata en la calidad de la conexión. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de un repetidor Wi-Fi se ha vuelto común para quienes buscan mejorar la cobertura de su red inalámbrica, pero este tipo de dispositivo no siempre cumple con las expectativas de velocidad y estabilidad.

Es fundamental comprender que, aunque la señal pueda parecer más fuerte, existen factores inherentes a este sistema que pueden afectar el rendimiento de la conexión. Identificar estos problemas y conocer las alternativas o estrategias para optimizar el funcionamiento del repetidor puede marcar la diferencia en la experiencia de navegación diaria.

PUBLICIDAD

Principales limitaciones y problemas de los repetidores Wi-Fi

Al instalar un repetidor Wi-Fi, muchos usuarios esperan una mejora inmediata en la calidad de la conexión, pero a menudo se topan con barreras técnicas. Una de las más notorias es la pérdida de velocidad.

repetidor de Wi-Fi - Wi-Fi - internet - tecnología - 21 de mayo
El uso de un repetidor Wi-Fi se ha vuelto común para quienes buscan mejorar la cobertura de su red inalámbrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto ocurre porque el repetidor funciona como un intermediario entre el dispositivo y el router principal, lo que implica que la señal debe recorrer un trayecto adicional antes de llegar al equipo del usuario. Como consecuencia, aunque el alcance de la red se extienda, la velocidad de transmisión de datos suele disminuir en comparación con una conexión directa al router.

PUBLICIDAD

Otra cuestión relevante es el aumento de la latencia. El recorrido extra de la señal provoca que el tiempo de respuesta de la red sea mayor. Esta diferencia puede pasar desapercibida en actividades cotidianas como navegar por páginas web, pero se hace evidente en videollamadas, juegos en línea o cualquier tarea que requiera una comunicación instantánea y fluida.

La latencia elevada afecta especialmente a quienes realizan actividades sensibles al tiempo de respuesta de la red.

(Imagen ilustrativa Infobae)
El recorrido extra de la señal provoca que el tiempo de respuesta de la red sea mayor. (Imagen ilustrativa Infobae)

El alcance físico del repetidor también presenta limitaciones. Aunque se utilice con la intención de cubrir distancias mayores, hay un punto en el que la señal no puede llegar con la fuerza necesaria.

El repetidor debe ubicarse dentro del rango de cobertura del router para recibir una señal suficientemente estable; si se coloca demasiado lejos, no solo pierde eficacia sino que puede generar zonas con señal débil o inestable. Esto limita su utilidad en viviendas de gran tamaño o con muchas barreras físicas.

Consejos para mejorar el rendimiento del repetidor Wi-Fi

Una vez identificadas las principales limitaciones, existen formas prácticas de minimizar su impacto y aprovechar al máximo el repetidor Wi-Fi. La elección del equipo es el primer paso. Es recomendable informarse sobre las opciones disponibles, comparar modelos y prestar atención a las especificaciones técnicas que ofrece cada fabricante.

repetidor de Wi-Fi - Wi-Fi - internet - tecnología - 21 de mayo
Lo ideal es situarlo en un punto intermedio entre el router y la zona donde se necesita mejorar la señal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consultar opiniones de otros usuarios y referencias independientes puede ayudar a seleccionar un dispositivo que se adapte mejor a las necesidades concretas del entorno.

La ubicación estratégica del repetidor es otro factor decisivo. Lo ideal es situarlo en un punto intermedio entre el router y la zona donde se necesita mejorar la señal, evitando obstáculos y fuentes de interferencia como electrodomésticos, paredes gruesas o dispositivos electrónicos que puedan degradar la calidad de la red.

Colocar el repetidor en una posición central facilita que la señal se distribuya de manera más uniforme y llegue con mayor fuerza a todos los rincones de la vivienda.

Evitar la saturación del repetidor también es fundamental. Conectar un número excesivo de dispositivos puede sobrecargarlo y provocar caídas en la velocidad o la estabilidad de la red. Conviene distribuir el uso de la red entre los diferentes puntos de acceso disponibles y, si es necesario, limitar el número de aparatos conectados simultáneamente al repetidor para asegurar un funcionamiento más eficiente.

repetidor de Wi-Fi - Wi-Fi - internet - tecnología - 21 de mayo
Colocar el repetidor en una posición central facilita que la señal se distribuya de manera más uniforme. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alternativas para ampliar la cobertura de Internet en casa

En situaciones donde el repetidor Wi-Fi no ofrece la cobertura o estabilidad deseada, existen otras soluciones tecnológicas. Los sistemas Mesh, por ejemplo, están diseñados para crear una red inalámbrica unificada y estable en espacios grandes o con distribución compleja.

Estos sistemas permiten instalar varios nodos interconectados que distribuyen la señal de forma equilibrada, eliminando zonas muertas y manteniendo una velocidad constante en toda la vivienda.

Otra opción son los dispositivos PLC, que aprovechan la red eléctrica de la casa para llevar la señal de Internet a puntos alejados del router principal. Esta tecnología es especialmente útil en edificios con paredes gruesas o en lugares donde la señal Wi-Fi se debilita rápidamente. Los PLC permiten conectar varios adaptadores y así cubrir áreas donde el repetidor tradicional no alcanza.

Un router WiFi negro con antenas y luces azules se encuentra en una mesa de madera frente a una casa en sección que revela siluetas de personas naranjas y ondas azules.
Una ilustración futurista muestra un router Wi-Fi emitiendo ondas azules, revelando la presencia de personas en diferentes habitaciones de una casa con siluetas naranjas, simulando un detector térmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones finales para una red Wi-Fi estable

Para quienes deciden seguir utilizando un repetidor, es importante mantenerlo actualizado y bien configurado. Revisar periódicamente el firmware y realizar los ajustes necesarios desde el panel de control del dispositivo ayuda a corregir posibles fallas y optimizar el rendimiento.

Además, es recomendable no ubicar el repetidor en extremos de la vivienda ni en zonas con muchas interferencias, y limitar el número de equipos conectados en simultáneo para evitar sobrecargas.

Temas Relacionados

Wi-FiRepetidor Wi-FiRouterInternetLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estas son las marcas y modelos de celulares que se actualizarán a Android 17

La llegada de la nueva actualización renueva el interés sobre la compatibilidad y la vigencia de los smartphones con este sistema operativo

Estas son las marcas y modelos de celulares que se actualizarán a Android 17

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Microsoft ha confirmado que próximamente lanzará una actualización de su sistema operativo que permitirá a los usuarios modificar la función asignada a la tecla Copilot

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

La nueva resina permite reciclar piezas impresas en 3D mediante un proceso de calentamiento controlado

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

Encuentran una nueva utilidad para los perros robot: ahora detectan fugas de gas

El nuevo prototipo puede operar en condiciones extremas y transmite datos a operadores ubicados a distancia

Encuentran una nueva utilidad para los perros robot: ahora detectan fugas de gas

Japón crea un chip que podría cambiar la velocidad de las computadoras sin generar calor

La innovación presentada por el equipo japonés propone un enfoque completamente distinto al de la electrónica tradicional

Japón crea un chip que podría cambiar la velocidad de las computadoras sin generar calor

DEPORTES

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

Tras el triunfo de la U Católica ante Barcelona de Ecuador, qué necesita Boca Juniors para pasar a octavos de la Libertadores

Del blooper del arquero Tagliamonte al increíble gol errado de Maravilla Martínez: las jugadas que sellaron la eliminación de Racing

El divertido ida y vuelta entre Marcos Senesi y su novia futbolista: la “crítica” que disparó las carcajadas

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Lucía Puenzo: “Si hoy no se venden androides masivamente es por costos, pero estamos muy cerca”

Lucía Puenzo: “Si hoy no se venden androides masivamente es por costos, pero estamos muy cerca”

Guatemala refuerza la frontera tras hechos violentos en Honduras

Alemania emite advertencia para viajar a zonas violentas de Honduras

Qué leer esta semana: La guerra explicada a los niños, un exilio europeo que no es dorado y las cartas de amor y política que Moreno nunca recibió

Atletas salvadoreños de voleibol de playa consiguen boleto para Santo Domingo 2026