Producción de arroz bajo la lupa en Panamá por aproximación del fenómeno atmosférico de El Niño

Unos 719,000 quintales de arroz en cáscara es el consumo mensual estimado en el país.

Por norma, el panameño si no come arroz dice que no ha comido. No hay grano y menos pasta que satisfaga su apetito si en la mesa no hay arroz, cereal que según las autoridades alcanza hasta octubre próximo.

En abril el presidente José Raúl Mulino prometió que no permitiría importaciones del grano, como una medida tendiente a proteger a los productores del grano.

PUBLICIDAD

Ahora, ante la aparente llegada del fenómeno atmosférico de El Niño, el mandatario reiteró que “no se va a importar, a menos que se sepa de manera definitiva que el producto va a escasear, solo entonces, añadió, se harán las gestiones de compra en el exterior”.

A los productores les señaló que “estén tranquilos”, pues no se tomará como excusa la amenaza del fenómeno de El Niño “para inundar de arroz importado nuestro mercado nacional”.

PUBLICIDAD

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá declaró a principios de mayo una alerta del fenómeno atmosférico de El Niño, tras confirmar que ya se observan condiciones típicas asociadas a este fenómeno climático y que existe una alta probabilidad de que se mantengan durante los próximos meses.

El consumo de arroz blanco per cápita anual en Panamá es de 154 libras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esta eventualidad, Mulino comunicó durante su conferencia de prensa semanal que la próxima semana nombrará una comisión interinstitucional que evaluará las consecuencias del fenómeno atmosférico y los efectos que tendría sobre el sector agrícola, principalmente en el cultivo de arroz, cuyos productores ya han expresado su preocupación.

PUBLICIDAD

En la comisión a nombrar, manifestó que incorporará a la Autoridad del Canal de Panamá.

Afirmó, según un informe oficial, que comprende la posición de los arroceros, ya que este cultivo depende de un calendario de siembra y requiere de las lluvias para su desarrollo.

PUBLICIDAD

“Es un fenómeno inesperado y requiere que estemos coordinados. Vamos a esperar que esa comisión se instale; el lunes firmaré el decreto nombrándola…”, anunció.

Explicó que el tema se abordó en la reciente sesión del Consejo de Gabinete, donde se destacó la importancia de la producción nacional para las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario, ya que la escasez de este grano podría afectar el mecanismo de venta y la distribución de arroz barato al pueblo.

PUBLICIDAD

Gobierno inicia plan de rehabilitación vial. (Ministerio de Obras Públicas)

No obstante, reiteró que espera que el impacto del fenómeno atmosférico de El Niño sea el menor posible, por lo que “la situación se irá evaluando con el tiempo”.

En otro orden de ideas, el gobierno informó que se dio la orden de proceder para la ejecución del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste, una de las obras viales que impulsa la administración de Mulino bajo el modelo de AsociaciónPúblico-Privada.

PUBLICIDAD

“El proyecto constituye la segunda APP desarrollada en Panamá y contempla la intervención de aproximadamente 192 kilómetros entre Loma Campana y Santiago, con una inversión de $312 millones, orientada a modernizar la conectividad entre Panamá Oeste y las provincias centrales, fortalecer la seguridad vial y garantizar mantenimiento permanente bajo estándares internacionales”, destaca la información oficial.

De acuerdo a las autoridades, la obra, que es ejecutada por el consorcio Vías del Istmo, S.A., forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para desarrollar infraestructura vial de alto impacto social y económico, mediante esquemas modernos de financiamiento, mantenimiento y supervisión.

PUBLICIDAD

El proyecto se desarrollará en dos tramos estratégicos: el primero abarcará desde Loma Campana hasta Penonomé, con una longitud aproximada de 91 kilómetros, mientras que el segundo comprenderá el trayecto Penonomé – Santiago, con 101 kilómetros adicionales.