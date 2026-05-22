Mundo

Rubio dijo que hay un ligero progreso en las conversaciones con Irán pero alertó sobre el rechazo total a cobrar peaje en Ormuz

El secretario de Estado de EEUU destacó que las exigencias de Washington “siguen siendo las mismas”

Guardar
Google icon
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a una reunión del Consejo del Atlántico Norte en formato de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, el viernes 22 de mayo de 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a una reunión del Consejo del Atlántico Norte en formato de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, el viernes 22 de mayo de 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, apreció este viernes un “ligero avance” en las conversaciones sobre Irán pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto.

“Estamos a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo; se ha producido un ligero avance. No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo”, indicó Rubio en una declaración a la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

PUBLICIDAD

Rubio, que participa hoy en una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, dejó claro que los fundamentos en las conversaciones sobre Irán “siguen siendo los mismos”.

“Irán nunca podrá tener un arma nuclear, sencillamente no puede. Este régimen nunca podrá tener armas nucleares y, para lograrlo, tendremos que abordar la cuestión del enriquecimiento” de uranio, dijo.

PUBLICIDAD

Sobre el estrecho de Ormuz, señaló que Irán “está intentando crear un sistema de peaje” y que está “intentando convencer a Omán para que se sume a este sistema de peaje en una vía navegable internacional”.

“No hay ningún país en el mundo que deba aceptar eso. No conozco ningún país en el mundo que esté a favor, salvo Irán”, enfatizó.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, posa con el primer Ministro de Suecia, Ulf Kristersson, al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, el viernes 22 de mayo de 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, posa con el primer Ministro de Suecia, Ulf Kristersson, al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, el viernes 22 de mayo de 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS

Rubio también aludió a una resolución al respecto patrocinada por Baréin en Naciones Unidas en la que, aseguró, su país ha estado “muy involucrado”, pero afirmó que, “por desgracia, un par de países del Consejo de Seguridad están pensando en vetarla, lo cual sería lamentable”.

Sin embargo, aseguró que están haciendo “todo lo posible para lograr el consenso global necesario para evitar que esto suceda”.

“Veamos si las Naciones Unidas siguen funcionando. Ése es el foro en el que vamos a intentar conseguir un resultado. Y, obviamente, creo que casi todos los países aquí representados hoy se han sumado como copatrocinadores de esa resolución, y si no lo han hecho, estoy seguro de que pronto lo harán”, comentó.

Rubio apuntó que, si se implantara un sistema de peaje en una vía navegable internacional, “ocurriría en otros cinco lugares del mundo” y es “algo que no puede suceder”.

Rutte corroboró que “muchos de mis colegas aquí presentes me dicen que es inaceptable que la libertad de navegación sea básicamente pisoteada como lo está siendo en este momento, y tenemos que pensar en cómo podemos abordar esto colectivamente”.

El ex primer ministro neerlandés agregó que “todo el mundo reconoce que es crucial para Oriente Medio, para Europa y para el mundo entero que Estados Unidos reduzca la capacidad nuclear de Irán, pero también su capacidad en materia de misiles de largo alcance”, y en ese contexto agradeció a Rubio su “increíble liderazgo y por ser un firme defensor de nuestro vínculo transatlántico”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EEUUIrán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los republicanos bloquearon la votación de una resolución que obligaba a Trump a finalizar la guerra contra Irán

Al quedar claro que no tendrían los votos suficientes para rechazar el proyecto de ley, los líderes del partido se negaron a seguir adelante con el trámite. Otra iniciativa medida similar avanza en el Capitolio

Los republicanos bloquearon la votación de una resolución que obligaba a Trump a finalizar la guerra contra Irán

La Marina de Estados Unidos dijo que la venta de armas a Taiwán está demorada por la guerra en Medio Oriente

“En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de que contamos con las municiones que necesitamos para la operación Furia Épica”, afirmó el secretario en funciones, Hung Cao, ante el Congreso

La Marina de Estados Unidos dijo que la venta de armas a Taiwán está demorada por la guerra en Medio Oriente

Marco Rubio afirmó que los movimientos de tropas de Estados Unidos no son una medida punitiva para Europa

Al llegar a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, el secretario de Estado indicó que la medida responde a los “compromisos globales” de su país

Marco Rubio afirmó que los movimientos de tropas de Estados Unidos no son una medida punitiva para Europa

Una mochila bomba, un concierto de Ariana Grande y 22 muertos: el atentado en Manchester que unió al mundo

La víctima más joven tenía 8 años. Menos de dos semanas después, la cantante encabezó un evento benéfico en Old Trafford. Un juicio posterior reveló fallos que habrían podido evitar la tragedia, según el juez John Saunders

Una mochila bomba, un concierto de Ariana Grande y 22 muertos: el atentado en Manchester que unió al mundo

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Antes de partir hacia Helsingborg, el canciller estadounidense dejó en claro el malestar de Washington con varios miembros de la Alianza por su postura frente al conflicto en Medio Oriente. “El presidente no les está pidiendo que envíen sus aviones de combate. Pero se niegan a hacer cualquier cosa. Estamos muy molestos por eso”, afirmó

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Muchos elogios y alguna advertencia: qué dijo el FMI del Gobierno, su plan económico y la marcha del acuerdo vigente

Muchos elogios y alguna advertencia: qué dijo el FMI del Gobierno, su plan económico y la marcha del acuerdo vigente

Este es el motivo por el que las personas se quedan en relaciones que les hacen daño, según una psicóloga

Valentina ‘Mor’ Velásquez, la ‘influencer’ con millones de seguidores que fingió ser paisa y fue detenida por presunto robo y dopaje a extranjeros en Colombia

Russell Crowe se ve obligado a paralizar su rodaje en Barcelona a causa de la peste porcina: “No hay protocolos higiénicos”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 22 de mayo de 2026

INFOBAE AMÉRICA

Entre el dolor y la esperanza: Adán dejó su vida y su trabajo en Estados Unidos para volver a empezar en El Salvador tras su deportación

Entre el dolor y la esperanza: Adán dejó su vida y su trabajo en Estados Unidos para volver a empezar en El Salvador tras su deportación

Los republicanos bloquearon la votación de una resolución que obligaba a Trump a finalizar la guerra contra Irán

Honduras confirma 20 muertos tras masacre en Trujillo, Colón; entre las víctimas hay mujeres y menores

La Marina de Estados Unidos dijo que la venta de armas a Taiwán está demorada por la guerra en Medio Oriente

Los secretos de la pirámide de Keops: revelan por qué resistió terremotos durante 4.600 años

ENTRETENIMIENTO

“Tengo mucha rabia dentro”: Bob Odenkirk habló sobre Saul Goodman y el infarto que cambió su vida

“Tengo mucha rabia dentro”: Bob Odenkirk habló sobre Saul Goodman y el infarto que cambió su vida

Las lágrimas de Rami Malek y la poderosa reacción del público en el estreno de “The Man I Love”

“Zambrano” expande el universo de “El encargado” con una comedia negra que apuesta fuerte por las zonas grises del poder judicial

‘Mobland’ pierde a Tom Hardy para su tercera temporada: el actor, despedido por chocar con los productores de la serie

“Nunca soñé con ser superhéroe”: la historia detrás de cómo Ebon Moss-Bachrach llegó a Los 4 Fantásticos