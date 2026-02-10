Tecno

Meta, Google y Microsoft desafían a Nvidia con chips de inteligencia artificial para dominar la próxima década

La personalización de semiconductores por parte de estos actores busca reducir la dependencia de terceros, mejorar el rendimiento y responder a la demanda explosiva que genera la IA

El auge de la inteligencia
El auge de la inteligencia artificial impulsa a gigantes tecnológicos como Google, Meta y Microsoft a integrar verticalmente la fabricación de chips personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo las estrategias de los principales actores tecnológicos, impulsándolos hacia una integración vertical reminiscentes del modelo que caracterizó a IBM en la década de 1960.

El movimiento no solo responde a la necesidad de mejorar productos y reducir costos, sino también a evitar la dependencia estratégica de suministradores únicos en el contexto de una demanda creciente y una oferta limitada de chips especializados.

Bloomberg Intelligence estima que el mercado de chips de IA personalizados alcanzará los 122 mil millones de dólares para 2033, lo que refleja las perspectivas de expansión para quienes dominen esta tecnología.

Cómo se preparan las grandes tecnológicas para competir en el mercado de la IA

Meta refuerza su estrategia en
Meta refuerza su estrategia en inteligencia artificial con la creación de chips internos y la adquisición de la startup Rivos para desarrollar semiconductores a medida. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

En esta carrera, Meta habría iniciado pruebas con sus propios chips internos de IA para entrenar modelos desde el año pasado y efectuó la compra de la startup Rivos con el objetivo de avanzar en la creación de semiconductores a medida.

Paralelamente, Google ha consolidado sus TPU hasta el punto de que compañías como Anthropic, OpenAI y la propia Meta han suscrito acuerdos de nube de gran envergadura para acceder a esta tecnología. En el caso de Microsoft, la introducción del chip Maia 200 de nueva generación marcó un avance tras varios meses de retraso.

Estos desarrollos no se limitan solo al diseño de chips. Según Jonathan Atkin, analista de RBC Capital Markets, tanto Microsoft como Amazon destinan recursos a la inversión en fibra oscura, es decir, cables de fibra óptica subterránea en estado inutilizado hasta su activación.

Google consolida su liderazgo en
Google consolida su liderazgo en IA con la oferta de TPU propias que atraen contratos de empresas como Anthropic, OpenAI y Meta para servicios en la nube. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Atkin especificó que, si bien Google y Meta poseen cables propios, aún recurren a proveedores externos para ampliar sus conexiones. Este tipo de inversiones permite a las empresas fortalecer la infraestructura que conecta sus centros de datos y soporta la creciente demanda que implica la expansión de sus servicios en la nube.

Por qué las grandes empresas se están enfocando en fabricar hardware

La actual apuesta de las “hiperescaladoras” —Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon— es reflejo de una inquietud similar a la que motivó a IBM: el costo elevado y la escasez de los chips de Nvidia ha motivado a estas compañías a desarrollar sus propios semiconductores.

Según el analista Jay Goldberg de Seaport, “Los hiperescaladores... reconocen que existe un grave peligro estratégico al tener un único proveedor de computación de IA. Por lo tanto, ahora tienen una sólida razón estratégica para fabricar su propio silicio”.

Las grandes compañías ven peligroso
Las grandes compañías ven peligroso tener un solo proveedor de chips. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alphabet, pionera entre las cuatro, ya explora la posibilidad de comercializar sus TPU físicas a Meta, lo que podría situarla cara a cara con Nvidia en una competencia directa.

La decisión de avanzar en el desarrollo de sus propios chips no solo representa un ahorro, sino una optimización de acuerdo con las necesidades específicas del software y los servicios que cada empresa ofrece.

Cómo se relaciona este modelo con el implementado por IBM a mitad del siglo XX

La lógica detrás de la fabricación interna de hardware y componentes remite a la integración vertical que en otro tiempo dio ventajas decisivas a empresas como IBM.

La estrategia de integración vertical
La estrategia de integración vertical rememora el modelo de IBM de los 60, pero busca evitar la dependencia del suministro restringido y costoso de chips de Nvidia. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De acuerdo con el análisis de Carliss Y. Baldwin recogido en el libro Design Rules, a mediados de los 80 esta estrategia permitió a IBM representar más de la mitad del valor de mercado de la industria informática, mediante la producción de sus propios mainframes y partes especializadas.

Asimismo, el modelo de IBM surgió por la búsqueda de un producto final superior, y ante la incertidumbre del suministro en los primeros computadores.

No obstante, aquella hegemonía colapsó en los años 90 como consecuencia del abaratamiento en la producción de semiconductores y la emergencia de compañías como Microsoft, centrada en software, e Intel, líder en microprocesadores.

