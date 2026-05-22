Posar con la “V” cerca de una cámara puede abrir la puerta a robos de datos biométricos

El experto en ciberseguridad Li Chang demostró públicamente cómo era posible obtener las huellas de dos dedos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Posar en una foto haciendo el gesto de la “V” con los dedos frente a una cámara puede exponer a cualquier persona al riesgo de que sus datos biométricos sean robados por medio de inteligencia artificial.

Esta práctica, tan extendida entre usuarios de redes sociales, celebridades y creadores de contenido, lleva consigo una amenaza poco conocida: la posibilidad de que alguien obtenga las huellas dactilares a partir de una simple imagen. La preocupación surge ante la proliferación de cámaras de alta definición y la capacidad de softwares avanzados para analizar incluso los detalles más mínimos de una fotografía.

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Riesgos de mostrar la “V” de la victoria en selfies y redes sociales

La costumbre de hacer el gesto de la “V” con los dedos índice y medio levantados, asociada a la victoria o a un mensaje positivo, se ha convertido en un símbolo universal en internet. Sin embargo, esta acción puede tener consecuencias no previstas. Cuando la mano se coloca cerca de la lente y las yemas de los dedos quedan expuestas, se pone en peligro la privacidad biométrica de quien aparece en la imagen.

Posar en una foto haciendo el gesto de la “V” con los dedos frente a una cámara puede exponer a cualquier persona al riesgo de que sus datos biométricos sean robados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un experimento presentado en la televisión china demostró que es técnicamente posible que una inteligencia artificial analice la foto de una persona haciendo la “V” y extraiga con precisión los surcos de las huellas dactilares.

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El proceso consiste en utilizar programas de edición de imágenes junto a herramientas de mejora basadas en IA, lo que permite aumentar la definición de los detalles presentes en los dedos. Así, se obtienen datos biométricos que pueden ser utilizados para suplantar identidades o acceder a sistemas que requieran autenticación por huella.

El caso ganó notoriedad en Asia y en espacios tecnológicos internacionales, como The Kim Komando Show, al subrayar la facilidad con la que se pueden vulnerar datos personales en contextos aparentemente inocentes.

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Exponer las yemas de los dedos cerca de una lente puede comprometer la privacidad biométrica de la persona fotografiada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Incluso voces académicas, como la del profesor Jing Jiwu de la Universidad de la Academia China de Ciencias, han señalado que “con la proliferación de cámaras de alta definición, ha llegado a ser técnicamente posible reconstruir información detallada sobre la mano, como las huellas dactilares, usando solo la llamada pose en V”.

Cómo la inteligencia artificial logra extraer huellas dactilares de una foto

La capacidad de la inteligencia artificial para analizar imágenes en alta resolución y reconstruir patrones biométricos se ha perfeccionado en los últimos años. El experto en ciberseguridad Li Chang demostró públicamente cómo, a partir de un selfie de una celebridad, era posible obtener las huellas de dos dedos.

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Para ello, empleó software especializado que mejora la nitidez de los surcos presentes en la piel y facilita la extracción de las huellas.

El resultado no solo es una imagen más clara, sino datos biométricos listos para ser utilizados en sistemas de autenticación digital. Este tipo de información, al ser única e inalterable para cada individuo, representa una de las formas más seguras de verificación personal, pero también una de las más peligrosas si cae en manos equivocadas.

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La distancia entre la mano y la cámara es otro factor determinante. (Imagen ilustrativa Infobae)

Condiciones para que la IA robe huellas dactilares y limitaciones técnicas

A pesar de la alarma generada, algunos expertos en seguridad informática puntualizan que deben cumplirse ciertos requisitos para que la extracción de huellas dactilares a través de una foto sea efectiva.

Lewis Berry, arquitecto principal de seguridad y Microsoft MVP en Inforcer, explica que el gesto de la “V” solo expone las huellas si la mano se orienta hacia la cámara, mostrando la parte inferior de los dedos. Si la palma se dirige hacia la persona, mostrando únicamente el dorso, la IA no puede acceder a la información necesaria.

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La distancia entre la mano y la cámara es otro factor determinante. Cuando la mano se encuentra a menos de 1,5 metros de la lente, la posibilidad de que la inteligencia artificial recupere todos los detalles de la huella es alta.

Si un ciberdelincuente accede a una fotografía en la que se distinguen con claridad las yemas de los dedos, puede crear réplicas digitales de esas huellas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre 1,5 y 3 metros, la calidad de la información disminuye, y solo se logra recuperar aproximadamente la mitad de los detalles. Más allá de los 3 metros, el proceso pierde fiabilidad, y los resultados se vuelven poco útiles para fines de suplantación de identidad.

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En la mayoría de selfies tomados con teléfonos móviles o usando un “selfie stick”, la distancia suele estar entre 1,5 y 2 metros. Esto significa que, en muchos casos, la calidad de la imagen es suficiente para que la inteligencia artificial consiga extraer las huellas con un margen de error bajo.

Uso potencial de huellas extraídas de fotografías

La principal preocupación es que, si un ciberdelincuente accede a una fotografía en la que se distinguen con claridad las yemas de los dedos, puede crear réplicas digitales de esas huellas. Estas réplicas podrían ser utilizadas para engañar sistemas de autenticación biométrica, lo que representa una amenaza directa para la seguridad de quien aparece en la imagen.

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No obstante, para que el robo sea efectivo, el atacante necesita algo más que la imagen: debe contar con acceso físico o remoto al dispositivo que utiliza la huella como método de autenticación. Sin ese acceso, los datos extraídos de la fotografía no tendrían utilidad práctica inmediata, aunque sí podrían almacenarse para futuros intentos de fraude.