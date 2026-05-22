Tecno

Posar con la “V” cerca de una cámara puede abrir la puerta a robos de datos biométricos

Un experimento presentado en la televisión demostró que es posible que una IA analice la foto de una persona haciendo la “V” y extraiga los surcos de las huellas

Guardar
Google icon
cámaras - datos biométricos - seguridad - tecnología - 21 de mayo
El experto en ciberseguridad Li Chang demostró públicamente cómo era posible obtener las huellas de dos dedos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Posar en una foto haciendo el gesto de la “V” con los dedos frente a una cámara puede exponer a cualquier persona al riesgo de que sus datos biométricos sean robados por medio de inteligencia artificial.

Esta práctica, tan extendida entre usuarios de redes sociales, celebridades y creadores de contenido, lleva consigo una amenaza poco conocida: la posibilidad de que alguien obtenga las huellas dactilares a partir de una simple imagen. La preocupación surge ante la proliferación de cámaras de alta definición y la capacidad de softwares avanzados para analizar incluso los detalles más mínimos de una fotografía.

PUBLICIDAD

Riesgos de mostrar la “V” de la victoria en selfies y redes sociales

La costumbre de hacer el gesto de la “V” con los dedos índice y medio levantados, asociada a la victoria o a un mensaje positivo, se ha convertido en un símbolo universal en internet. Sin embargo, esta acción puede tener consecuencias no previstas. Cuando la mano se coloca cerca de la lente y las yemas de los dedos quedan expuestas, se pone en peligro la privacidad biométrica de quien aparece en la imagen.

cámaras - datos biométricos - seguridad - tecnología - 21 de mayo
Posar en una foto haciendo el gesto de la “V” con los dedos frente a una cámara puede exponer a cualquier persona al riesgo de que sus datos biométricos sean robados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un experimento presentado en la televisión china demostró que es técnicamente posible que una inteligencia artificial analice la foto de una persona haciendo la “V” y extraiga con precisión los surcos de las huellas dactilares.

PUBLICIDAD

El proceso consiste en utilizar programas de edición de imágenes junto a herramientas de mejora basadas en IA, lo que permite aumentar la definición de los detalles presentes en los dedos. Así, se obtienen datos biométricos que pueden ser utilizados para suplantar identidades o acceder a sistemas que requieran autenticación por huella.

El caso ganó notoriedad en Asia y en espacios tecnológicos internacionales, como The Kim Komando Show, al subrayar la facilidad con la que se pueden vulnerar datos personales en contextos aparentemente inocentes.

cámaras - datos biométricos - seguridad - tecnología - 21 de mayo
Exponer las yemas de los dedos cerca de una lente puede comprometer la privacidad biométrica de la persona fotografiada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Incluso voces académicas, como la del profesor Jing Jiwu de la Universidad de la Academia China de Ciencias, han señalado que “con la proliferación de cámaras de alta definición, ha llegado a ser técnicamente posible reconstruir información detallada sobre la mano, como las huellas dactilares, usando solo la llamada pose en V”.

Cómo la inteligencia artificial logra extraer huellas dactilares de una foto

La capacidad de la inteligencia artificial para analizar imágenes en alta resolución y reconstruir patrones biométricos se ha perfeccionado en los últimos años. El experto en ciberseguridad Li Chang demostró públicamente cómo, a partir de un selfie de una celebridad, era posible obtener las huellas de dos dedos.

Para ello, empleó software especializado que mejora la nitidez de los surcos presentes en la piel y facilita la extracción de las huellas.

El resultado no solo es una imagen más clara, sino datos biométricos listos para ser utilizados en sistemas de autenticación digital. Este tipo de información, al ser única e inalterable para cada individuo, representa una de las formas más seguras de verificación personal, pero también una de las más peligrosas si cae en manos equivocadas.

cámaras - datos biométricos - seguridad - tecnología - 21 de mayo
La distancia entre la mano y la cámara es otro factor determinante. (Imagen ilustrativa Infobae)

Condiciones para que la IA robe huellas dactilares y limitaciones técnicas

A pesar de la alarma generada, algunos expertos en seguridad informática puntualizan que deben cumplirse ciertos requisitos para que la extracción de huellas dactilares a través de una foto sea efectiva.

Lewis Berry, arquitecto principal de seguridad y Microsoft MVP en Inforcer, explica que el gesto de la “V” solo expone las huellas si la mano se orienta hacia la cámara, mostrando la parte inferior de los dedos. Si la palma se dirige hacia la persona, mostrando únicamente el dorso, la IA no puede acceder a la información necesaria.

La distancia entre la mano y la cámara es otro factor determinante. Cuando la mano se encuentra a menos de 1,5 metros de la lente, la posibilidad de que la inteligencia artificial recupere todos los detalles de la huella es alta.

cámaras - datos biométricos - seguridad - tecnología - 21 de mayo
Si un ciberdelincuente accede a una fotografía en la que se distinguen con claridad las yemas de los dedos, puede crear réplicas digitales de esas huellas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre 1,5 y 3 metros, la calidad de la información disminuye, y solo se logra recuperar aproximadamente la mitad de los detalles. Más allá de los 3 metros, el proceso pierde fiabilidad, y los resultados se vuelven poco útiles para fines de suplantación de identidad.

En la mayoría de selfies tomados con teléfonos móviles o usando un “selfie stick”, la distancia suele estar entre 1,5 y 2 metros. Esto significa que, en muchos casos, la calidad de la imagen es suficiente para que la inteligencia artificial consiga extraer las huellas con un margen de error bajo.

Uso potencial de huellas extraídas de fotografías

La principal preocupación es que, si un ciberdelincuente accede a una fotografía en la que se distinguen con claridad las yemas de los dedos, puede crear réplicas digitales de esas huellas. Estas réplicas podrían ser utilizadas para engañar sistemas de autenticación biométrica, lo que representa una amenaza directa para la seguridad de quien aparece en la imagen.

No obstante, para que el robo sea efectivo, el atacante necesita algo más que la imagen: debe contar con acceso físico o remoto al dispositivo que utiliza la huella como método de autenticación. Sin ese acceso, los datos extraídos de la fotografía no tendrían utilidad práctica inmediata, aunque sí podrían almacenarse para futuros intentos de fraude.

Temas Relacionados

Datos biométricosCámaraSeguridadInternetContraseñatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Tu repetidor Wi-Fi no mejora la señal? Descubre sus limitaciones y cómo solucionarlas

El repetidor debe ubicarse dentro del rango de cobertura del router para recibir una señal suficientemente estable

¿Tu repetidor Wi-Fi no mejora la señal? Descubre sus limitaciones y cómo solucionarlas

Estas son las marcas y modelos de celulares que se actualizarán a Android 17

La llegada de la nueva actualización renueva el interés sobre la compatibilidad y la vigencia de los smartphones con este sistema operativo

Estas son las marcas y modelos de celulares que se actualizarán a Android 17

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Microsoft ha confirmado que próximamente lanzará una actualización de su sistema operativo que permitirá a los usuarios modificar la función asignada a la tecla Copilot

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

La nueva resina permite reciclar piezas impresas en 3D mediante un proceso de calentamiento controlado

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

Encuentran una nueva utilidad para los perros robot: ahora detectan fugas de gas

El nuevo prototipo puede operar en condiciones extremas y transmite datos a operadores ubicados a distancia

Encuentran una nueva utilidad para los perros robot: ahora detectan fugas de gas

DEPORTES

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

A 50 años del día más dramático e inolvidable del boxeo argentino: del asesinato de Ringo Bonavena a la epopeya de Víctor Galíndez

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Lucía Puenzo: “Si hoy no se venden androides masivamente es por costos, pero estamos muy cerca”

Guatemala refuerza la frontera tras hechos violentos en Honduras

Alemania emite advertencia para viajar a zonas violentas de Honduras

Qué leer esta semana: La guerra explicada a los niños, un exilio europeo que no es dorado y las cartas de amor y política que Moreno nunca recibió