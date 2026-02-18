Limitar la carga al 80%, la clave para alargar la vida de la batería en computadoras y celulares

El estrés de voltaje y el calor, enemigos silenciosos de la batería: cómo proteger tu portátil hoy - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, las baterías de los dispositivos electrónicos han estado rodeadas de mitos y consejos transmitidos de generación en generación: no dejarlas enchufadas toda la noche, evitar usarlas mientras cargan o impedir que alcancen el 100% de carga.

En el caso de los notebooks, una de las advertencias más comunes ha sido que mantenerlos permanentemente conectados a la corriente dañaría la batería, una creencia que se origina en los tiempos en que los sistemas de gestión energética eran menos avanzados.

Hoy la realidad es diferente. Los portátiles y celulares modernos cuentan con sistemas inteligentes de administración de energía que han cambiado el panorama. Según Gonzalo Labra, director de Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones en Inacap, los equipos actuales, cuando están enchufados, funcionan con energía directa y dejan de cargar la batería una vez alcanzado el 100%.

La herramienta permite a los usuarios fijar el límite de carga, respondiendo a una demanda histórica y alineando a MacBook con las mejores prácticas recomendadas por especialistas en tecnología

Esto significa que los ciclos de carga no se desgastan de manera automática, como ocurría en equipos antiguos.

¿Conviene limitar la carga al 80%?

Una de las recomendaciones más respaldadas por expertos es configurar un límite de carga al 80%, una opción que ya ofrecen varias marcas, bajo nombres como “Modo de conservación” o a través de software especializado del fabricante.

Mantener la batería constantemente al 100% puede generar mayor estrés térmico y químico a largo plazo, acelerando su deterioro. Limitar la carga ayuda a reducir ese estrés y puede prolongar la vida útil de la batería en términos de ciclos.

Sin embargo, el resultado final también depende de factores como la temperatura ambiente, la calidad del hardware y los patrones de uso. El calor excesivo afecta tanto a laptops como a celulares, ya que ambos dispositivos incluyen sistemas de regulación térmica y mecanismos de protección.

Aunque el equipo puede apagarse si detecta riesgos, la exposición prolongada a altas temperaturas puede dañar componentes internos y acelerar el desgaste de la batería.

La ciencia detrás de la carga al 80%: el hábito que mejora la vida útil de notebooks y celulares

Cómo saber si tu batería se está deteriorando

Los usuarios deben prestar atención a ciertos indicadores para detectar un posible deterioro anormal. Por ejemplo, si después de un año de uso la capacidad máxima de la batería baja a 92%, se considera aceptable.

Pero si la caída supera el 20% en el mismo periodo, podría indicar un problema derivado del uso, el calor o el empleo de cargadores no certificados.

Apple y el nuevo límite de carga en macOS 26.4

Apple ha dado un paso importante al incorporar el control de límite de carga en macOS 26.4, una función muy esperada por los usuarios de MacBook. Disponible desde la última beta y prevista para su lanzamiento general en abril, permite a los usuarios decidir hasta qué porcentaje desean cargar la batería, con opciones que van desde el 80% hasta el 100%.

Reducir la carga máxima y vigilar la temperatura son estrategias avaladas por expertos, ahora integradas en sistemas modernos para maximizar la durabilidad de cualquier dispositivo portátil

Hasta ahora, los MacBook contaban con la función de “Carga optimizada de batería”, que se basa en algoritmos para predecir los hábitos del usuario y ajustar la carga de forma automática. Sin embargo, este sistema dependía de la predicción y no siempre era preciso.

La nueva función pone el control directo en manos del usuario: basta con acceder a los Ajustes del Sistema, entrar en la sección de Batería, hacer clic en el icono “i” junto a “Cargando”, activar el Límite de carga y ajustar el porcentaje deseado. Una vez configurado, el MacBook dejará de cargar al alcanzar el porcentaje seleccionado, aunque ocasionalmente el sistema podrá cargar al 100% para calibrar la batería.

Limitar la carga al 80% se consolida como la estrategia más efectiva para extender la vida útil de las baterías en notebooks y celulares modernos.

La incorporación de esta función en sistemas como macOS 26.4 demuestra que la industria reconoce la importancia de ofrecer herramientas prácticas para que los usuarios cuiden sus dispositivos y eviten deterioros prematuros. Adoptar este hábito puede marcar la diferencia en la durabilidad y el rendimiento de cualquier dispositivo portátil.