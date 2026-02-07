Tecno

Cómo carga más rápido un celular apagado o en modo avión

Al apagar el dispositivo, se utiliza toda la energía para la carga, logrando que la batería se recupere de manera más rápida y eficaz

Apagar el celular para cargarlo
Apagar el celular para cargarlo es una práctica recomendada en situaciones donde se necesita optimizar el tiempo de carga o preservar la vida útil de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar el celular en modo avión o completamente apagado contribuye a una carga más rápida, pero ¿cuál de las dos opciones es más eficiente? Según Yup Charge, activar el modo avión puede reducir el tiempo de carga hasta en un 25%, ya que el dispositivo deja de consumir energía para mantener conexiones como WiFi, datos móviles y Bluetooth.

Sin embargo, cargar el teléfono estando totalmente apagado resulta aún más efectivo, porque elimina cualquier consumo energético residual, permitiendo que toda la energía se destine exclusivamente a la batería.

Por lo tanto, si se busca optimizar al máximo el tiempo de carga, lo más recomendable es apagar el dispositivo durante el proceso.

Otra situación en la que
Otra situación en la que conviene apagar el celular es cuando el dispositivo presenta calentamiento excesivo durante la carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo apagar el celular para cargarlo

Apagar el celular para cargarlo es una práctica recomendada en situaciones donde se necesita optimizar el tiempo de carga o preservar la vida útil de la batería.

Aunque la mayoría de los teléfonos están diseñados para cargarse de manera eficiente mientras están encendidos, existen momentos específicos en los que apagar el dispositivo puede marcar la diferencia.

Uno de los principales escenarios es cuando se dispone de poco tiempo para recargar el teléfono y se requiere alcanzar el mayor nivel de batería posible en el menor plazo.

Por ejemplo, si tienes una reunión importante y tu celular está a punto de quedarse sin batería, apagarlo durante la carga permitirá que toda la energía se enfoque en alimentar la batería, ya que el sistema no estará ejecutando aplicaciones, conectándose a redes ni procesando notificaciones.

Activar el modo avión puede
Activar el modo avión puede reducir el tiempo de carga hasta en un 25%, ya que el dispositivo deja de consumir energía para mantener conexiones como WiFi, datos móviles y Bluetooth. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra situación en la que conviene apagar el celular es cuando el dispositivo presenta calentamiento excesivo durante la carga.

Al apagarlo, se reduce el esfuerzo de los componentes internos, lo que ayuda a evitar daños por sobrecalentamiento y a prolongar la vida útil de la batería. Esto es especialmente útil en ambientes calurosos o cuando se utiliza un cargador rápido.

También es recomendable apagar el teléfono durante la carga en viajes largos, especialmente si se depende de una fuente de energía limitada, como una batería portátil. Al mantener el dispositivo apagado, se aprovecha al máximo la energía disponible y se asegura una carga más completa y eficiente.

Finalmente, apagar el celular ocasionalmente durante la carga ayuda a realizar un “reinicio” del sistema, cerrando procesos en segundo plano y mejorando el rendimiento general del dispositivo.

Si tienes una reunión importante
Si tienes una reunión importante y tu celular está a punto de quedarse sin batería, apagarlo durante la carga permitirá que toda la energía se enfoque en alimentar la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar la batería del celular

Cuidar la batería del celular es fundamental para prolongar la vida útil del dispositivo y mantener su rendimiento. Una de las principales recomendaciones es evitar que el nivel de carga baje del 20% o supere el 80% de manera constante, ya que los ciclos de carga completos pueden acelerar el desgaste de la batería.

Es preferible realizar cargas parciales a lo largo del día en lugar de esperar a que el teléfono se descargue por completo.

Otra medida importante es utilizar únicamente cargadores y cables originales o certificados por el fabricante, ya que los accesorios de baja calidad pueden provocar sobrecalentamientos y dañar la batería a largo plazo. Además, es aconsejable no utilizar el celular de manera intensiva mientras se está cargando, para evitar el aumento excesivo de temperatura.

Cargar el teléfono estando totalmente
Cargar el teléfono estando totalmente apagado resulta aún más efectivo, porque elimina cualquier consumo energético residual, permitiendo que toda la energía se destine exclusivamente a la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el brillo de la pantalla, desactivar funciones como Bluetooth, WiFi y GPS cuando no sean necesarias y cerrar aplicaciones en segundo plano también contribuyen a disminuir el consumo energético y a conservar la salud de la batería.

En ambientes calurosos, procura mantener el dispositivo alejado de la luz solar directa o de fuentes de calor, ya que las altas temperaturas afectan negativamente el rendimiento de las baterías de iones de litio.

Reiniciar el celular de forma periódica y mantener el sistema operativo actualizado ayuda a optimizar los procesos internos y a detectar posibles fallos que puedan impactar en el consumo energético.

