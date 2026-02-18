Descubre la nueva experiencia de videopodcast en Apple Podcasts: más control y mejor calidad para oyentes

La nueva función permitirá a los usuarios alternar fácilmente entre ver y escuchar sus programas favoritos. (Apple)

Apple ha anunciado una actualización para Apple Podcasts que estará disponible esta primavera en Estados Unidos. La plataforma integrará funciones avanzadas de videopodcast, apoyándose en la tecnología HTTP Live Streaming (HLS), lo que permitirá a los creadores disfrutar de mayor control y más posibilidades de monetización, y a los oyentes acceder a una experiencia de visualización mejorada y de alta calidad.

Videopodcast en Apple Podcasts: novedades para oyentes y creadores

La nueva función permitirá a los usuarios alternar fácilmente entre ver y escuchar sus programas favoritos, simplificando la experiencia tanto para el consumo de video como de audio. Desde la app, será posible ver videos en pantalla completa, así como descargarlos para reproducirlos sin conexión.

El ajuste automático de calidad, gracias a la tecnología HLS, garantiza una reproducción fluida en cualquier red, ya sea Wi-Fi o datos móviles.

Apple ha anunciado una actualización para Apple Podcasts que estará disponible esta primavera en Estados Unidos. (Europa Press)

Esta integración de video no solo enriquece la experiencia del usuario, sino que mantiene las funciones ya conocidas de Apple Podcasts, como recomendaciones personalizadas y selección editorial, permitiendo descubrir contenido de forma sencilla y atractiva.

Oportunidades de monetización y control total para los creadores

Uno de los grandes avances de esta actualización es el empoderamiento de los creadores de contenido. Ahora podrán distribuir sus videopodcasts a través de proveedores compatibles sin perder el control sobre su obra ni sobre las opciones de monetización.

Plataformas como Acast, ART19 (Amazon), Omny Studio y SiriusXM ya han implementado soporte para video HLS, y se prevé que más empresas se sumen en el futuro.

Uno de los grandes avances de esta actualización es el empoderamiento de los creadores de contenido. (Captura de video: YouTube/Apple Music podcast)

Por primera vez, los creadores tendrán la capacidad de insertar anuncios de video de manera dinámica, incluyendo segmentos leídos por los propios presentadores, lo que amplía su acceso al mercado publicitario sin sacrificar el control creativo.

Además, podrán monetizar sus programas mediante patrocinios y publicidad dinámica, manteniendo la experiencia sin interrupciones para los seguidores y sin afectar las descargas.

Apple aclaró que no cobrará a los proveedores de alojamiento ni a los creadores por la distribución de podcasts en la plataforma, ya sea en formato tradicional o en video HLS. Sin embargo, las redes publicitarias participantes sí abonarán una tarifa basada en impresiones por los anuncios dinámicos en video, a partir de finales de este año.

La integración de videopodcasts HLS mejora la experiencia de Apple Podcasts en más de 170 países y regiones. REUTERS/Abdul Saboor

Reacciones del sector: un antes y un después para el podcasting

La llegada del videopodcast a Apple Podcasts ha sido recibida con entusiasmo por actores clave de la industria. Greg Glenday, CEO de Acast, subraya que la integración “amplía las posibilidades para creadores, anunciantes y el medio en su conjunto”, abriendo nuevas oportunidades de ingresos y audiencias.

Desde ART19, Geoff Mattei destaca que el video merece la misma experiencia de distribución y monetización flexible que el audio, y ve la colaboración con Apple como “un momento crucial para los creadores que lo han estado esperando”.

Scott Walker, director de ingresos publicitarios de SiriusXM, opina que el video HLS en Apple Podcasts representa “una nueva oportunidad para impulsar negocios” y refuerza el enfoque de ecosistema abierto de la plataforma.

Apple Podcasts ofrecerá videopodcasts HLS, brindando una experiencia superior tanto para creadores como para oyentes. REUTERS/Mike Segar

Según Walker, la innovación de Apple mantiene la esencia del podcasting y mejora tanto el formato de audio como el de video con capacidades adaptadas a la convergencia de ambos.

La función de videopodcast HLS ya puede probarse en las versiones beta de iOS 26.4, iPadOS 26.4 y visionOS 26.4. Pronto estará disponible para todos los usuarios de iPhone, iPad y Apple Vision Pro, además de poder accederse a través de Apple Podcasts en la web.

El catálogo de podcasts de la compañía está disponible en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay, Vision Pro y online en podcasts.apple.com.