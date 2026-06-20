Tecno

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Guardar
Google icon
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

En los últimos años los seguidores del anime han tenido mayor accesibilidad a todo tipo de series gracias a la llegada de las plataformas de streaming que han apostado por integrar diferentes títulos a sus catálogos. Las producciones japonesas lograron captar la atención de los espectadores de occidente gracias a las fabulosas historias que relatan.

La industria del anime ha crecido a pasos agigantados y cada año se producen una gran cantidad de series y por temporada se transmiten un lote de historias que están dispuestas a luchar en los rankings de las más populares. Crunchyroll es una de las plataformas que se dedica exclusivamente a impulsar estas series y en su sitio web cuenta con un amplio listado de títulos para todo tipo de público.

PUBLICIDAD

Cada semana se publican los capítulos de las series que están en emisión, con subtítulos en diferentes idiomas y en el mejor de los casos algunas producciones cuentan con doblaje al español, sin embargo, en estos casos los episodios se publican un poco más tarde.

Si quieres adentrarte en el mundo de estas producciones japonesas o no tienes nada que ver este fin de semana y quieres descubrir una nueva serie, te recomendamos los animes más vistos esta semana en la plataforma.

PUBLICIDAD

Lista de animes

1.- Wistoria: Wand and Sword S2

2.- Re:ZERO -Starting Life in Another World- S4

3.- I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class

4.- MARRIAGETOXIN

5.- Witch Hat Atelier

6.- The Ramparts of Ice

7.- That Time I Got Reincarnated as a Slime S4

8.- The Angel Next Door Spoils Me Rotten S2

9.- I Want to End This Love Game

10.- Akane-banashi

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

Una industria en crecimiento

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.

Temas Relacionados

Top 10 animeAnime en CrunchyrollAnimes más vistosQué verÚltimas actualizacionesStreaming AnimeStreaming Anime en Crunchyroll

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo ver gratis Las Guerreras K-pop solo por hoy

Por su primer aniversario, Netflix está realizando una transmisión especial en una red social para que los fanáticos vean diferentes versiones dobladas de la película

Cómo ver gratis Las Guerreras K-pop solo por hoy

De la fábrica a la cocina: robot de 3 brazos corta pescado con una precisión del 95%

Investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología aplicaron inteligencia artificial para entrenar al robot en entornos virtuales

De la fábrica a la cocina: robot de 3 brazos corta pescado con una precisión del 95%

Qué significa el emoji del 100 en WhatsApp

Este símbolo puede ser usado para expresar que estás de acuerdo con algo o darle la razón a alguien

Qué significa el emoji del 100 en WhatsApp

No usar la aplicación oficial de WhatsApp: el error que suspende tu cuenta y cómo recuperarla

Los usuarios que utilizan versiones modificaciones corren el riesgo de que sus cuentas sean suspendidas de manera temporal e incluso, permanente

No usar la aplicación oficial de WhatsApp: el error que suspende tu cuenta y cómo recuperarla

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Las autoridades de Noruega consideran que los estudiantes más pequeños deben priorizar la lectura, la escritura y las matemáticas antes de recurrir a la IA

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

DEPORTES

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: arrancó el partido del Grupo E

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: arrancó el partido del Grupo E

El Mundial ya tiene a sus primeros eliminados: qué otras selecciones pueden quedar afuera en la segunda fecha de la fase de grupos

Países Bajos pisó fuerte en el Mundial 2026: goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

Escándalo por la crítica de una conductora a una estrella de Bélgica que abandonaría el Mundial para estar en el nacimiento de su hijo: “Es un momento asqueroso”

El parte médico de Fernando Gago tras ser operado de urgencia por un “infarto agudo”: los gestos de incomodidad durante su conferencia de prensa

TELESHOW

Wanda Nara shippeó a Zaira con Maxi Kilates y no se guardó nada: “Le hace falta un hombre sudado, un turro que la mueva”

Wanda Nara shippeó a Zaira con Maxi Kilates y no se guardó nada: “Le hace falta un hombre sudado, un turro que la mueva”

El dolor de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de uno de sus músicos: “Que Dios traiga consuelo a la familia”

Roberto Pettinato contó qué vendía para vivir en la época de Sumo y su hija Tamara lo chicaneó: “Contame el negoción”

La emoción de Mica Viciconte antes de un viaje soñado: la despedida con su hijo y la broma de Fabián Cubero

Natalie Pérez contó que le dijo “no” a una película que luego ganó el Oscar: “Por hacer de muerta”

INFOBAE AMÉRICA

Un nicaragüense muere abatido a balazos tras ingresar a un terreno a cortar mangos en Costa Rica

Un nicaragüense muere abatido a balazos tras ingresar a un terreno a cortar mangos en Costa Rica

Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

Asfura recorre zonas devastadas por ataques rusos en Ucrania y expresa solidaridad con la población

Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo final en 60 días

Los panameños vuelven a pedir salarios más altos, pero siguen por debajo de los niveles de 2025