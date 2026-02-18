Adiós al mal olor en la lavadora: esta es la forma correcta de mantenerla en buena estado

Varias prácticas sencillas ayudan a combatir los malos olores en el aparato que pueden contaminar las prendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de olores desagradables en la lavadora puede sorprender en cualquier hogar, incluso cuando se siguen rutinas de limpieza básicas. El problema se manifiesta de forma inesperada: tras sacar la ropa del tambor, persiste un olor a humedad que impregna las prendas y genera dudas sobre el funcionamiento del electrodoméstico.

Muchas veces, la causa no se encuentra en el detergente o el ciclo de lavado, sino en una combinación de factores relacionados con el uso diario y el mantenimiento insuficiente de la máquina.

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, estos episodios se deben a la acumulación de residuos y a prácticas cotidianas que pueden pasarse por alto.

El organismo advierte que, en ocasiones, los olores se instalan en las conducciones interiores del aparato, especialmente en modelos antiguos con incrustaciones de cal, lo que complica su recuperación.

Por qué se genera mal olor al interior de la lavadora

La acumulación de residuos y la humedad constante facilitan la aparición de bacterias y hongos responsables del mal olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del mal olor radica en la acumulación de restos de detergente, suciedad y humedad en zonas críticas como el cajón de detergente, la junta de goma y el filtro.

La OCU explica que el uso excesivo de detergente, la falta de ventilación tras los lavados y la preferencia por ciclos a baja temperatura favorecen la aparición de bacterias y moho, responsables de los olores desagradables.

La situación se agrava si el electrodoméstico es antiguo, porque las incrustaciones de cal pueden alojar residuos de manera persistente.

Cuando el mal olor se instala en la lavadora, no solo afecta al interior del tambor, sino además, se transfiere a la ropa recién lavada. Esta situación genera una sensación de insatisfacción y obliga a repetir los ciclos de lavado, lo que, según la OCU, incrementa el consumo energético y desgasta prematuramente el aparato.

Qué prácticas previenen la aparición de malos olores en la lavadora

El uso correcto del detergente y la ventilación adecuada del aparato resultan claves para evitar problemas persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para evitar el mal olor consiste en respetar la dosificación sugerida de detergente. Es fundamental consultar siempre las instrucciones del fabricante y descartar la práctica de “echar a ojo”.

Excederse en la cantidad de detergente provoca residuos difíciles de eliminar y contribuye a la formación de capas en el interior de la máquina. Además, dejar la puerta de la lavadora y el cajón de detergente abiertos después de cada uso permite que el aire circule y se evite la humedad residual.

Otro hábito clave consiste en realizar lavados periódicos a alta temperatura, entre 70 y 90 grados Celsius . Este método elimina bacterias y moho que sobreviven a los ciclos fríos.

Asimismo, resulta útil limpiar el cajón de detergente con un cepillo de dientes y vaciarlo completamente si se trata de una lavadora de carga superior, para impedir la sedimentación de agua y residuos.

Cada cuánto tiempo se debe limpiar el interior de la lavadora

Una rutina de limpieza periódica ayuda a mantener el interior libre de residuos, cal y obstrucciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de limpieza depende del uso y de las condiciones del agua. La OCU sugiere limpiar el filtro al menos una vez al mes para evitar obstrucciones que puedan generar malos olores o afectar el funcionamiento del aparato.

Otro punto sugerido es revisar la junta de goma de la puerta y limpiar cualquier rastro de suciedad o moho con un paño humedecido en lejía, enjuagando después con agua. Este paso resulta esencial, porque la humedad en la goma favorece la proliferación de hongos.

Para combatir incrustaciones de cal, puede emplearse vinagre blanco durante un ciclo en vacío cada seis meses. La OCU advierte que este método no debe usarse con frecuencia, porque el vinagre podría dañar las tuberías y componentes internos.

Alternativamente, se puede utilizar lejía, teniendo la precaución de realizar un lavado posterior solo con prendas blancas para evitar manchas por residuos.

Cómo quitar el olor a humedad de la ropa

El bicarbonato, el vinagre y el secado al sol son aliados efectivos para recuperar la frescura de las prendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el mal olor ya se ha impregnado en las prendas, la solución pasa por una limpieza profunda tanto de la lavadora como de la ropa afectada.

La OCU sugiere limpiar el filtro y la goma a fondo, seguido de un ciclo en vacío a 90 °C con bicarbonato en vez de detergente. Asimismo, existen productos limpiamáquinas que pueden facilitar este proceso, aunque la entidad señala que su uso no es imprescindible.

Para las prendas, conviene lavarlas a la temperatura más alta que permita el tejido, añadiendo una taza de bicarbonato en lugar de detergente. Otra opción válida consiste en añadir una taza de vinagre blanco al lavado.