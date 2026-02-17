Tecno

Por qué MrBeast podría cambiar toda la industria streaming y del mundo fintech este 2026

Parte del objetivo del youtuber es promover la educación financiera a millones de jóvenes seguidores

MrBeast adquiere Step y apuesta
MrBeast adquiere Step y apuesta por revolucionar la industria de servicios financieros para jóvenes a través de su empresa Beast Industries. (Prime Video)

MrBeast confirmó la compra de Step, una plataforma de servicios financieros en línea dirigida a jóvenes, con la que buscará la industria de streaming y los creadores de contenido.

La adquisición se realizó a través de Beast Industries, la empresa de Jimmy Donaldson, y aunque los montos de la operación no fueron revelados, se sabe que Step cuenta con casi siete millones de clientes y una trayectoria de inversión que supera los 500 millones de dólares.

Esta plataforma, fundada en 2018, ofrece tarjetas débito y crédito, cuentas con intereses y herramientas para construir historial crediticio, todo respaldado por la infraestructura de Evolve Bank & Trust, un banco miembro de la FDIC.

Por qué la compra de Step puede cambiar el streaming

La integración de Step en el ecosistema de Beast Industries representa una jugada de integración vertical que puede redefinir la relación entre creadores y plataformas. MrBeast ya no se limita a promocionar productos ajenos o monetizar su contenido a través de publicidad.

La plataforma Step ofrece tarjetas
La plataforma Step ofrece tarjetas de débito y crédito, cuentas con intereses y herramientas para construir historial crediticio, respaldadas por Evolve Bank & Trust. (REUTERS/Mohammed Benmansour)

Ahora, transforma su atención en capital real, ofreciendo servicios financieros directamente a su audiencia y generando ingresos recurrentes más allá de los algoritmos y la volatilidad del mercado publicitario.

La marca “MrBeast Financial”, registrada por la compañía en octubre, anticipa el lanzamiento de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y productos de seguros, todo bajo el paraguas de un creador que entiende el pulso de la Generación Z.

Donaldson ya expresó su intención de producir contenido educativo sobre inversiones y herramientas como las cuentas Roth IRA, acercando la educación financiera a millones de jóvenes que, según sus propias palabras, “nunca recibieron orientación sobre cómo manejar su dinero”.

Este movimiento no solo potencia la propuesta de valor de Step, sino que sienta un precedente para toda la industria del streaming. Al combinar tecnología, contenido y misión social, Beast Industries ofrece una hoja de ruta para otros creadores que deseen diversificar sus ingresos y ampliar su impacto más allá del entretenimiento.

La compra de Step por
La compra de Step por parte de MrBeast busca transformar la relación entre creadores de contenido y plataformas mediante integración vertical y productos financieros propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Step fue la startup elegida por MrBeast

Step nació con el objetivo de acercar la educación financiera y los servicios bancarios a las nuevas generaciones. La propuesta de valor de la compañía se centra en brindar acceso a cuentas de ahorro, tarjetas y recursos para construir historial crediticio, elementos clave para quienes dan sus primeros pasos en el mundo financiero.

Entre sus inversores y promotores figuran nombres destacados como Stephen Curry, Will Smith, Charli D’Amelio, Justin Timberlake y The Chainsmokers, lo que le permitió ganar notoriedad y confianza en el sector.

A pesar de su crecimiento y el respaldo de figuras públicas, Step enfrentó el mismo reto que aqueja a la mayoría de las fintech: el elevado costo de adquisición de usuarios en un mercado saturado.

El modelo tradicional implica destinar millones de dólares en campañas de publicidad digital para captar la atención de nuevos clientes, un gasto que limita la rentabilidad y escalabilidad de estas empresas.

Cómo la creación de contenido será la puerta de entrada a servicios financieros

La visión de MrBeast y sus socios es clara: convertir los canales de contenido en plataformas multifuncionales capaces de ofrecer productos y servicios adaptados a las necesidades reales de sus audiencias.

Jimmy Donaldson planea producir contenido
Jimmy Donaldson planea producir contenido educativo sobre inversiones y cuentas Roth IRA, acercando la educación financiera a millones de jóvenes seguidores. (Instagram: mrbeast)

La alianza con Step permite acelerar el desarrollo de soluciones de bienestar financiero, apoyadas en tecnología y en una estrategia de comunicación directa y efectiva.

Jeff Housenbold, CEO de Beast Industries, definió la operación como una oportunidad para “conectar con el público en sus propias necesidades, con soluciones tecnológicas que pueden transformar su futuro financiero”.

Por su parte, CJ MacDonald, fundador de Step, subrayó la afinidad entre ambas empresas y el potencial de amplificar la plataforma hasta convertirla en un referente para la próxima generación.

El éxito de MrBeast en otros negocios, como Feastables, que ha recaudado cientos de millones en ventas, demuestra la capacidad del creador para trasladar su influencia a sectores tan diversos como la alimentación o el entretenimiento presencial.

Ahora, con una valuación que ronda los 5.000 millones de dólares, Beast Industries se posiciona como la mayor empresa basada en creadores del mundo, con la ambición de cerrar la brecha de educación financiera y ofrecer bienestar económico a escala global.

Nubank, el banco 100% digital,

Última oportunidad para disfrutarlos: juegos

Estrenan en PS5 God of

Consigue el videojuego de Bluey

Dos botones llegan a Gemini
La divertida presentación de Luis

El llanto de Cinthia Fernández

Hallazgo histórico en el hielo:

