Portugal exige permiso parental para que menores de 16 años usen redes sociales

La iniciativa no se limita solo a redes sociales: también abarca plataformas de apuestas, juegos en línea, servicios para compartir imágenes y videos

El objetivo de la propuesta de ley es evitar que los menores eludan las restricciones.

El Parlamento de Portugal ha dado un paso firme hacia la regulación del acceso de los menores a las redes sociales. Una nueva propuesta de ley, impulsada por el Partido Social Demócrata (PSD), plantea que los menores de 16 años solo podrán acceder a estas plataformas con consentimiento paterno, elevando la edad mínima de 13 a 16 años.

Esta decisión, que ha generado un amplio debate político y social, llega en un contexto internacional de creciente preocupación por la protección de niños y adolescentes en el entorno digital.

Nuevas reglas para redes sociales en menores

La propuesta aprobada en el Parlamento portugués estipula que los menores de 16 años necesitarán la autorización de sus padres para abrir o gestionar cuentas en redes sociales. La medida eleva la edad mínima que actualmente permite el acceso autónomo de 13 a 16 años, alineándose con iniciativas similares anunciadas en España y otros países europeos.

La verificación de la edad deberá hacerse a través de un sistema de clave digital.

Según el texto, la verificación de la edad deberá hacerse a través de un sistema de clave digital, utilizando “autenticación simple o reforzada”. El objetivo es evitar que los menores eludan las restricciones y protegerlos de los riesgos asociados al uso prematuro de estas plataformas.

Sanciones millonarias y obligaciones para las plataformas

El proyecto de ley contempla multas considerables para quienes incumplan la normativa. Las empresas propietarias de redes sociales que no respeten las nuevas reglas podrían enfrentarse a sanciones de hasta 2 millones de euros. Si la infracción es cometida por particulares, las multas oscilarían entre 10.000 y 250.000 euros.

La iniciativa no se limita solo a redes sociales: también abarca plataformas de apuestas, juegos en línea, servicios para compartir imágenes y videos, así como cualquier proveedor de contenidos considerados adictivos, violentos o sexuales con restricción de edad. Quedan fuera de la regulación los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales, entre otros.

Una nueva propuesta de ley plantea que los menores de 16 años solo podrán acceder a redes sociales con consentimiento paterno.

El proyecto presentado por el PSD propone, además, acciones concretas para disminuir la exposición de los menores a los riesgos digitales. Entre ellas se encuentran la prohibición de la reproducción automática de contenidos, la limitación de notificaciones no esenciales y la restricción de herramientas que permitan crear imágenes o videos falsos.

Es preciso indicar que el objetivo es reducir el potencial adictivo de las plataformas y proteger la salud mental de los adolescentes.

Un debate político con ecos en toda Europa

La propuesta fue aprobada con el respaldo del PSD, el Partido Socialista (PS), el PAN y el JPP, mientras que CDS-PP, Livre, BE y un diputado del PS se abstuvieron. Chega e Iniciativa Liberal (IL) votaron en contra. Tras este primer paso, el texto será revisado en comisión parlamentaria antes de volver al pleno para su votación definitiva.

Este debate en Portugal coincide con recientes anuncios de países como España, que también busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca han impulsado normativas similares, reflejando una tendencia internacional hacia un mayor control sobre el uso digital infantil y adolescente.

Primer plano de un smartphone con los íconos de Meta, TikTok y Snapchat visibles en la pantalla principal.

Francia aprueba ley que veta redes sociales a menores de 15 años

La Asamblea Nacional de Francia ha dado luz verde a una ley que impide a los menores de 15 años acceder a redes sociales y limita el uso de teléfonos inteligentes en los centros educativos. Se espera que esta normativa entre en vigor con el inicio del próximo año escolar.

El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación y remarcó la motivación central detrás de la medida: “El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se venden ni se manipulan, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, expresó Macron.

El texto legal, que consta de solo dos artículos, pretende establecer reglas claras sobre el uso de móviles y redes sociales por parte de los menores, según explicó el mandatario francés.

Adolescentes posan para una foto
Adolescentes posan para una foto mientras sostienen teléfonos inteligentes frente a una bandera de Francia. REUTERS/Dado Ruvic

La tramitación acelerada responde a la necesidad de proteger el bienestar mental de los adolescentes, una inquietud que cuenta con el respaldo de los informes recientes de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES).

De acuerdo con este organismo, aplicaciones como TikTok, Snapchat e Instagram pueden tener un impacto negativo considerable en la salud mental de los jóvenes, fomentando comparaciones constantes, exponiéndolos a contenidos violentos y alterando sus patrones de sueño. Además, ANSES advirtió sobre el riesgo de ciberacoso asociado al uso de estas plataformas.

