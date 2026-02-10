MrBeast compra Step: el youtuber ahora es dueño de una app bancaria para la generación Z

Tecno

MrBeast, a través de su empresa Beast Industries, compró Step, una app bancaria para adolescentes y jóvenes. (Instagram: mrbeast)

MrBeast, a través de su compañía Beast Industries, adquirió Step, una aplicación bancaria dirigida a adolescentes y jóvenes de la generación Z.

El reconocido creador de contenido señaló en X (antes Twitter): “Nadie me enseñó sobre inversiones, cómo construir historial crediticio o administrar dinero cuando era joven. Por eso nos unimos a Step. Quiero dar a millones de jóvenes la base financiera que yo no tuve. Pronto compartiremos más detalles.”

Step, que ha recaudado USD 500 millones en financiación y superado los 7 millones de usuarios, ofrece servicios financieros enfocados en la Generación Z para ayudarlos a construir crédito, ahorrar e invertir.

La empresa cuenta con el respaldo de inversores destacados como Charli D’Amelio, Will Smith, The Chainsmokers y Stephen Curry, así como de firmas de capital de riesgo como General Catalyst, Coatue y la compañía de pagos Stripe.

MrBeast anuncia la adquisición de la aplicación de servicios financieros Step, con la misión de ofrecer educación financiera sobre inversión y crédito a millones de jóvenes. (X: mrbeast)

“La salud financiera es fundamental para el bienestar general; sin embargo, muchas personas carecen de acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para construir su seguridad financiera”, afirmó Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries.

“Esta adquisición nos permite conectar con nuestro público objetivo, con soluciones prácticas y tecnológicas que pueden transformar su futuro financiero para mejor”, agregó.

Los planes de MrBeast en el sector fintech

Más allá de lo comunicado por MrBeast sobre Step, no se conocen detalles adicionales sobre sus planes en el sector fintech. No obstante, en 2025 se filtró un documento que, según TechCrunch, señalaba este ámbito como un área de interés para Beast Industries.

De acuerdo con estos informes, la compañía también evaluaba lanzar un operador de red móvil virtual (OMV), es decir, un servicio de telefonía celular de bajo costo.

Como otros creadores destacados, Beast Industries genera ingresos más allá de la publicidad en YouTube y reinvierte gran parte de ese dinero en sus contenidos. REUTERS/Mohammed Benmansour

Al igual que otros creadores reconocidos, el negocio de Beast Industries trasciende ampliamente los ingresos por publicidad de YouTube; de hecho, la empresa reinvierte buena parte de esos fondos en la producción de contenido.

Su principal fuente de ganancias es la marca de chocolates Feastables, que, según documentos filtrados por Bloomberg, resulta más rentable que el canal de YouTube de MrBeast y el programa Beast Games en Prime Video. Otras iniciativas, como Lunchly y MrBeast Burger, han enfrentado dificultades.

Qué hace la empresa de MrBeast

Beast Industries, la empresa fundada y dirigida por Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, es una compañía que abarca entretenimiento, productos de consumo y bienes de consumo masivo.

La empresa también impulsa iniciativas de impacto social, entre ellas #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater y Beast Philanthropy, una organización sin fines de lucro que ha distribuido más de 20 millones de comidas gratuitas y financiado proyectos de infraestructura crítica en todo el mundo.

Beast Industries, fundada por Jimmy Donaldson (MrBeast), integra entretenimiento y productos de consumo masivo. REUTERS/Hamad I Mohammed

Con más de 450 millones de suscriptores y 5 mil millones de visualizaciones mensuales en todos sus canales, MrBeast lidera el canal de YouTube más seguido del mundo.

Reconocido como el principal creador en el ranking de Forbes (2023) y presente en las listas TIME 100 y TIME100 Climate, Donaldson ha transformado Beast Industries en una plataforma que produce contenido innovador, formatos competitivos de alto impacto y algunos de los lanzamientos de productos de consumo más exitosos, como la marca de snacks Feastables.

MrBeast critica pago de Netflix a Alex Honnold por escalar el Taipei 101

El pago de USD 500.000 que Netflix otorgó a Alex Honnold por escalar el Taipei 101 desató un debate sobre el valor de los retos extremos en la industria del entretenimiento, especialmente luego de que MrBeast comentara que habría ofrecido una suma aún mayor si el evento se hubiera realizado en su canal de YouTube.

MrBeast dijo que habría pagado más si el reto se hacía en su canal. (X: mrbeast)

El creador, conocido por sus producciones de gran presupuesto, expresó en X (antes Twitter): “Habría pagado más por hacerlo en mi canal”. Por su parte, Honnold calificó la cifra como “sorprendentemente baja”, sobre todo en comparación con los contratos millonarios que reciben los atletas de las principales ligas de Estados Unidos.

En diálogo con The New York Times, Honnold admitió que, de no haber habido espectáculo y solo contar con la oportunidad de realizar la escalada, la habría hecho sin cobrar.

