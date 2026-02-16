Invertir o desaparecer: la cruda advertencia para las empresas en México que ignoran la transformación digital

La inversión en tecnología se impone como requisito fundamental para la supervivencia de las empresas en México ante la digitalización del mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el panorama actual en México, la inversión en tecnología se convirtió en un requisito de superviviencia para las empresas. Una realidad que Jessica Gutiérrez, Country Manager de Atentus México, advierte porque la falta de adaptación y apuesta por herramientas digitales puede condenar a las compañías al olvido en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

En entrevista con Infobae Tecno, la directiva dejó claro que hoy la innovación y la inversión en tecnología tiene que estar enfocada en la experiencia que quiere el usuario, especialmente en todo aquello que le permita ahorrar tiempo y realizar procesos con mayor facilidad.

Por qué invertir en tecnología ya no es una opción, es una obligación

Durante la entrevista, Gutiérrez describe el cambio de paradigma que se vivió en México a partir de la pandemia. La crisis sanitaria aceleró la transformación digital en sectores clave como el retail y el financiero.

Antes de este punto de inflexión, muchas empresas mexicanas se mantenían al margen de los canales digitales, pero la emergencia sanitaria obligó a migrar hacia el comercio electrónico y la adopción de nuevas plataformas para asegurar la continuidad de los negocios.

La pandemia aceleró la transformación digital en sectores clave como retail y financiero, haciendo de la innovación tecnológica una necesidad básica en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy en día, una empresa que no se viene al mundo digital, no hay usuario que confíe en ella”, afirma Gutiérrez con contundencia. La ejecutiva explica que incluso los negocios más pequeños, como restaurantes de barrio, han optado por desarrollar aplicaciones propias para gestionar entregas, dejando atrás los modelos tradicionales.

La tendencia es clara: quien no invierte en innovación tecnológica y en plataformas digitales queda rezagado frente a la competencia. Según Gutiérrez, la digitalización ya no representa una ventaja competitiva, sino una condición básica para la permanencia en el mercado.

“Si hoy en día las empresas no están viendo que esta parte de subirse al mundo digital es algo necesario, ya no es una opción de si quiero, si parecería bien o no”, aseguró.

Para Gutiérrez, el costo de no apostar por la transformación digital es claro: la desaparición del negocio. “Quien no lo hace, realmente te puedo decir que es un mercado o una empresa que va a terminar en quiebra en el mercado mexicano”, advierte. Las expectativas de los consumidores han cambiado radicalmente, y la confianza en una marca está directamente ligada a su capacidad de ofrecer soluciones digitales ágiles, seguras y funcionales.

Incluso los pequeños negocios, como restaurantes de barrio, se ven obligados a desarrollar aplicaciones propias para competir en el mercado actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de modelos de pago digital, la proliferación de aplicaciones para todo tipo de servicios y la integración de plataformas omnicanal han hecho que la digitalización ya no sea exclusiva de las grandes empresas.

Desde pequeñas compañías familiares hasta gigantes del sector, todas están obligadas a buscar herramientas adecuadas a su tamaño y proyección.

Cuáles son los errores comunes de la digitalización de empresas en México

La rápida adopción de tecnología tras la pandemia dejó en evidencia diversos desafíos para las empresas mexicanas. Muchas organizaciones, presionadas por la urgencia de adaptarse, recurrieron inicialmente a herramientas gratuitas, para luego descubrir que la tendencia del mercado y el crecimiento de los volúmenes de transacciones exigían soluciones más robustas y costosas.

“Están pagando herramientas muy caras y al final se terminan entrando por el usuario de los problemas”, describe Gutiérrez. El desconocimiento sobre el uso y el potencial de las herramientas tecnológicas genera que muchas empresas solo aprovechen una mínima parte de su funcionalidad, desperdiciando inversiones y quedando vulnerables ante fallos que impactan directamente en la experiencia del usuario final.

Según la ejecutiva, la falta de personal técnico especializado en áreas como la experiencia digital o el comercio electrónico agrava estos problemas. Las empresas abren nuevas áreas, adquieren herramientas, pero no siempre cuentan con los conocimientos necesarios para explotarlas al máximo o para interpretar adecuadamente la información que generan.

La digitalización efectiva exige monitoreo sintético remoto que permite detectar y resolver fallos antes de afectar la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo realizar la digitalización de una empresa de manera efectiva

Frente a este panorama, Atentus propone una solución basada en el monitoreo sintético remoto. La empresa utiliza robots que simulan el comportamiento de usuarios reales en los canales digitales de sus clientes, con el objetivo de detectar errores antes de que estos impacten en la experiencia de los consumidores.

“Nosotros tratamos de ser ese usuario que te avise y no que te estés entrando por el contact center”, dijo Gutiérrez. La metodología de Atentus se centra en tres pilares: la disponibilidad de las plataformas, los tiempos de respuesta y la verificación del contenido visible y funcional para los usuarios.

Los robots operan de manera continua, las 24 horas, los siete días de la semana, alertando a las empresas sobre caídas o problemas en sus sistemas antes de que lleguen a conocimiento de los usuarios reales.

A este componente automatizado se suma la intervención humana. Los especialistas de Atentus analizan los incidentes detectados por los robots y realizan pruebas manuales para confirmar la existencia y el origen de los problemas.

Esta combinación permite ofrecer un monitoreo integral, donde la empresa cliente se convierte en la primera en enterarse de cualquier anomalía, evitando así crisis de reputación o pérdidas económicas por interrupciones no detectadas a tiempo.