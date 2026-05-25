Panamá

“Pesca tu basura”, una iniciativa que en Panamá busca recuperar los desechos marinos para reducir los plásticos en los océanos

En 2022 cada panameño generó un promedio de 90 kilogramos de desechos plásticos

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Un contenedor de 16 yardas fue colocado en el Puerto de Vacamonte para el depósito de los residuos plásticos recuperados.
Un contenedor de 16 yardas fue colocado en el Puerto de Vacamonte para el depósito de los residuos plásticos recuperados.

El diagnóstico nacional de residuos plásticos en Panamá no deja dudas: cada año en el país se generan más de 380 mil toneladas de residuos plásticos, donde el 88% es mal gestionado, contaminando ríos, mares y comunidades.

De acuerdo con estas cifras, cada panameño generó un promedio aproximado de 90 kilogramos de desechos plásticos en 2022, en particular, 96 kilogramos por persona en áreas urbanas y 80 kilogramos por persona en áreas rurales.

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Esta cifra equivale a más del doble que la de América Latina, toda vez que en promedio los países de la región generaron 43 kilogramos de residuos plásticos per cápita en 2019.

Los datos pertenecen al estudio “Comercio y economía circular: Acción sobre el plástico en Panamá, del Global Plastic Action Partnership, una plataforma respaldada por el Foro Económico Mundial.

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Los plásticos flexibles constituyen la mayor parte, con un 54%, seguidos de los plásticos rígidos, con un 25%, las botellas, con un 9%, los artículos domésticos, con un 6%, y los envases multicapa y multimaterial, con un 5%.

Se pretende fortalecer la recuperación y disposición adecuada de la basura marina.
Se pretende fortalecer la recuperación y disposición adecuada de la basura marina.

Para tratar de minimizar esta situación el sector pesquero, la empresa privada y las autoridades de Ambiente adelantan la iniciativa “Pesca tu Basura”.

Esta consiste en fortalecer la recuperación y disposición adecuada de la basura marina mediante la participación del sector pesquero, instituciones públicas y empresa privada.

Igualmente, busca la reducción de la basura marina en zonas de pesca, la eliminación de redes fantasma, el fortalecimiento de la gestión interinstitucional y la generación de datos que permitan impulsar futuras políticas públicas enfocadas en la protección de los océanos.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, mediante esta iniciativa se promoverá que las embarcaciones camaroneras recolecten residuos plásticos durante sus faenas de pesca y los trasladen de regreso al Puerto de Vacamonte, al oeste de la ciudad capital, para su disposición adecuada, evitando que plásticos y otros desechos continúen afectando manglares, costas y zonas de pesca.

Para lograrlo se instaló un contenedor de 16 yardas en un punto estratégico del Puerto de Vacamonte para el depósito de los residuos plásticos recuperados, por parte de Aseo Capital, empresa que será responsable de la recolección mensual, el reciclaje y disposición final de los desechos durante un periodo de seis meses.

Involucrar a las comunidades en la limpieza de las playas es una de las metas de la iniciativa multisectorial.
Involucrar a las comunidades en la limpieza de las playas es una de las metas de la iniciativa multisectorial.

Además, indica que se complementará con jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a capitanes, colaboradores del sector pesca y comunidades aledañas, promoviendo una mayor participación en las acciones de protección ambiental y manejo adecuado de residuos marinos.

Cuidar nuestro océano no es una opción, es una prioridad nacional. Desde el ministerio asumimos el compromiso de acompañar esta iniciativa para que sea positiva, ordenada y sostenible en el tiempo. Cada residuo que logremos retirar del mar representa una amenaza menos para la biodiversidad, una oportunidad para mejorar la gestión ambiental y una señal clara de que Panamá puede avanzar hacia una economía más circular y sostenible”, señaló el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

A nivel mundial, en el 2021 se produjeron cerca de 390 millones de toneladasde plásticos, con previsiones al alza para las próximas décadas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Algunos factores demográficos y de crecimiento económico subyacentes, agrega, hacen prever un aumento proporcional de la demanda de plásticos, en particular de los de un solo uso.

En la actualidad, 11 millones de toneladas de plástico entran en el océano cada año, y se prevé que esta cifra se triplique para el 2040.

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