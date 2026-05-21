Advierten que Irán está reconstruyendo su base industrial militar más rápido de lo previsto y ya produce drones

Drones iraníes exhibidos durante una ceremonia de incorporación de nuevos aparatos a la organización de combate del Ejército iraní en un lugar no revelado de Irán, en esta imagen obtenida el 13 de enero de 2025 (Ejército iraní/WANA/REUTERS)

El régimen de Irán ya reinició parte de su producción de drones durante el alto al fuego de seis semanas que comenzó a principios de abril, una señal de que el país reconstruye con rapidez ciertas capacidades militares degradadas por los ataques de Estados Unidos e Israel, según fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia estadounidense.

Cuatro fuentes dijeron a CNN que la inteligencia de ese país indica que el ejército iraní se reconstituye a un ritmo mucho mayor al estimado inicialmente.

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La reconstrucción de capacidades militares —que incluye la reposición de sitios de misiles, lanzadores y capacidad de producción de sistemas de armas destruidos durante el conflicto— implica que Irán sigue siendo una amenaza para los aliados regionales si el presidente Donald Trump retoma la campaña de bombardeos, según las cuatro fuentes. Esto también pone en duda los argumentos sobre el alcance real del daño que los ataques infligieron a largo plazo al poderío militar iraní.

Si bien el tiempo necesario para reanudar la producción varía según el tipo de componente, algunas estimaciones de inteligencia estadounidense indican que Irán podría reconstituir por completo su capacidad de ataque con drones en tan solo seis meses, según un funcionario estadounidense que habló con CNN.

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“Los iraníes han superado todos los plazos que la Inteligencia había establecido para la reconstitución“, dijo ese funcionario.

Los ataques con drones generan especial preocupación entre los aliados regionales. Si se reanudan las hostilidades, Irán podría compensar su capacidad de producción de misiles —significativamente degradada— con un mayor número de lanzamientos de drones contra Israel y los países del Golfo, que están al alcance de ambos sistemas de armas.

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Trump amenazó en reiteradas ocasiones con retomar las operaciones militares contra Irán si ambos países no llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra, y el martes afirmó públicamente que estuvo a una hora de reanudar los bombardeos, lo que convierte estas capacidades militares en un factor con posibilidad real de activarse.

Un dron explosivo iraní Shahed (Foto AP/Efrem Lukatsky/Archivo)

Irán logró reconstruirse más rápido de lo previsto por una combinación de factores: el apoyo que recibe de Rusia y China, y el hecho de que Estados Unidos e Israel no causaron tanto daño como esperaban, según una de las fuentes. China, por ejemplo, continuó proveyendo a Irán de componentes utilizables para fabricar misiles durante el conflicto, aunque ese flujo probablemente se redujo por el bloqueo estadounidense en curso, según dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró la semana pasada a CBS que China entrega a Irán “componentes para la fabricación de misiles”, aunque no ofreció más detalles. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, negó la acusación en una conferencia de prensa y la calificó de “carente de fundamento”.

Irán mantiene además capacidad de misiles balísticos, de ataque con drones y de defensa antiaérea pese al daño causado por los ataques, según evaluaciones recientes de inteligencia estadounidense. Esto significa que la rápida reconstrucción de la capacidad productiva militar no parte de cero.

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Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declinó hacer comentarios, con el argumento de que el mando no discute asuntos de inteligencia.

En tanto, el vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, señaló en un comunicado que “el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo y cuenta con todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que el presidente decida”.

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“Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas en todos los comandos de combate, al tiempo que garantizamos que las Fuerzas Armadas poseen un arsenal profundo de capacidades para proteger a nuestro pueblo y nuestros intereses”, agregó Parnell.

CNN informó en abril que la inteligencia estadounidense estimaba que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles iraníes había sobrevivido a los ataques. Un informe más reciente elevó esa cifra a dos tercios, en parte porque el alto al fuego en curso le dio tiempo a Irán para desenterrar lanzadores que podrían haber quedado sepultados —pero no destruidos— por ataques anteriores, según fuentes familiarizadas con la inteligencia. Miles de drones iraníes siguen operativos —alrededor del 50% de la capacidad total del país—, según dos fuentes que previamente informaron al medio citado.

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El misil de crucero de largo alcance llamado "Hoveize" (EFE)

La inteligencia también reveló que un alto porcentaje de los misiles de crucero de defensa costera de Irán permanece intacto, algo consistente con el hecho de que la campaña aérea estadounidense no se concentró en activos militares costeros. Esos misiles son la capacidad que permite a Irán amenazar el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Los informes de inteligencia recientes apuntan, en conjunto, a que la guerra degradó las capacidades militares de Irán, pero no las destruyó, y que el país demuestra ser capaz de limitar el impacto a largo plazo del conflicto mediante una rápida reconstitución tras los ataques. Eso incluye la reconstrucción de su base industrial de defensa, que el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, afirmó el martes haber sido en gran medida eliminada.

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“La Operación Epic Fury degradó significativamente los misiles balísticos y los drones de Irán, al tiempo que destruyó el 90% de su base industrial de defensa, lo que garantiza que Irán no pueda reconstituirse en años", declaró Cooper ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el testimonio de Cooper contrasta con las evaluaciones de inteligencia sobre la capacidad de Irán para reconstruir sus fuerzas y los plazos en que puede hacerlo. Dos fuentes dijeron a CNN que esa inteligencia es incompatible con las descripciones del comandante del CENTCOM. Una de ellas señaló que el daño a la base industrial de defensa iraní probablemente retrasó su capacidad de reconstitución en cuestión de meses, no de años, y que parte de esa base permanece intacta, lo que podría acelerar aún más los plazos para recuperar ciertas capacidades.