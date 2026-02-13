Siri se hace esperar: Apple prioriza la privacidad y retrasa su IA ante dificultades en iOS 26.4

Apple retrasaría algunas funciones mejoradas de Siri. (Apple)

Apple estaría afrontando dificultades con el funcionamiento de las nuevas capacidades de Siri, lo que podría provocar un nuevo retraso en su lanzamiento, según Bloomberg.

La empresa planeaba presentar estas funciones impulsadas por inteligencia artificial a finales de febrero y lanzarlas junto con iOS 26.4 entre marzo y abril.

Sin embargo, las novedades podrían aplazarse hasta al menos iOS 26.5 (mayo) o incluso iOS 27 (septiembre), mientras la compañía trabaja para resolver los problemas técnicos y garantizar la protección de la privacidad del usuario.

Se especula que las mejoras de Siri podrían llegar con iOS 27. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué funciones de Siri se habrían atrasado

De acuerdo con el medio mencionado, las funciones de Siri que Apple tendría que retrasar son:

Acceso ampliado a datos personales (como buscar mensajes antiguos para localizar y reproducir un podcast compartido).

Comandos avanzados para controlar aplicaciones de Apple y de terceros mediante la voz (intenciones de la aplicación), como pedir a Siri que busque una imagen, la edite y la envíe con un solo comando.

Integración mejorada con modelos de lenguaje y capacidades de búsqueda web similares a Perplexity o Gemini.

Generación de imágenes personalizadas utilizando el motor de Image Playground.

Apple habría tomado la decisión debido a que las funciones no estaban rindiendo adecuadamente en pruebas internas. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Por qué estas mejoras de Siri se atrasarían

El retraso en el lanzamiento de las nuevas funciones de Siri estaría vinculado a problemas detectados durante las pruebas internas. Aunque Apple había planificado presentar estas capacidades avanzadas, basadas en inteligencia artificial, junto con la actualización iOS 26.4 en marzo, las dificultades técnicas habrían obligado a la compañía a reconsiderar el calendario.

Entre los inconvenientes reportados figuran errores en el procesamiento de solicitudes, demoras en las respuestas y desafíos para mantener la privacidad de los datos de los usuarios.

Por este motivo, el lanzamiento de las funciones mejoradas de Siri podría posponerse hasta al menos iOS 26.5 en mayo o incluso hasta iOS 27 en septiembre, mientras Apple trabaja para garantizar una experiencia estable y segura.

Apple y Google se unieron para optimizar el funcionamiento de Siri. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple se une con Google para mejorar a Siri

La noticia sobre el retraso en la optimización de Siri surge casi un mes después de que Apple y Google oficializaran su alianza para mejorar el asistente virtual.

Presentada como una asociación estratégica multianual, esta colaboración permitirá a Apple aprovechar la tecnología Gemini y la infraestructura en la nube de Google para desarrollar una versión de Siri más personalizada y autónoma, prevista para 2026.

Mientras Apple busca mantenerse competitiva en el creciente mercado de la inteligencia artificial, Google amplía su presencia como referente global, ganando acceso a millones de usuarios del ecosistema Apple.

La decisión de Apple de asociarse con Google responde a los problemas que enfrentó con su propio sistema de inteligencia artificial, Apple Intelligence. El despliegue de esta tecnología en el iPhone 15 Pro fue problemático: las funciones clave sufrieron retrasos y la versión mejorada de Siri no cumplió con las expectativas.

Las capacidades de Siri se potenciarían con Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto generó reorganizaciones internas y aumentó la presión de inversores y usuarios para obtener avances concretos. Tras evaluar opciones con empresas como OpenAI, Apple optó finalmente por Google debido a la robustez y potencial de Gemini.

Este acuerdo también refleja la necesidad de Apple de no quedarse atrás frente a competidores que avanzan rápidamente en inteligencia artificial. Aunque Apple mantiene su liderazgo en ventas de iPhones, el interés del mercado y los medios se ha desplazado hacia la IA, donde Google ha ganado protagonismo con Gemini.

Para los usuarios, la integración de Gemini en Siri implicará una mejora notable en las capacidades del asistente virtual.

Se espera que Siri ofrezca mayor comprensión contextual, habilidades avanzadas de generación de lenguaje y acceso más fluido a servicios inteligentes, todo dentro del ecosistema Apple y bajo sus estándares de privacidad.

Apple asegura que las nuevas funciones de inteligencia artificial seguirán procesándose en sus propios centros de datos mediante Private Cloud Compute, reafirmando que la privacidad seguirá siendo una prioridad.