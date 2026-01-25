Tecno

Cuatro estafas comunes en WhatsApp: desde un romance ideal hasta una oferta de trabajo que no existe

Mantener la cautela ante mensajes desconocidos, verificar la identidad de los remitentes y evitar compartir información personal o financiera son medidas de protección

La cantidad de usuarios que tiene WhatsApp incentiva a ciberdelincuentes a multiplicar sus intentos de ataque a través de la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso masivo de WhatsApp ha convertido a la aplicación en un escenario propicio para la difusión de intentos de estafa, que pueden tomar formas diversas y sofisticadas.

Desde propuestas de romances ideales hasta promesas de empleo remoto con grandes beneficios, los usuarios de la plataforma se exponen a riesgos que pueden afectar tanto su información personal como su patrimonio económico.

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, los estafadores emplean diferentes tácticas para engañar a las personas. Estos fraudes pueden llegar a través de mensajes directos, llamadas o incluso mediante la incorporación a grupos desconocidos.

El conocimiento y la identificación de las estafas más habituales representa el primer paso para protegerse ante posibles amenazas virtuales. El siguiente recorrido detalla cuáles son las modalidades de engaño más frecuentes y cómo enfrentar estos intentos de fraude.

Cómo operan las estafas románticas en WhatsApp

Los estafadores buscan establecer vínculos afectivos para solicitar dinero o favores económicos bajo pretextos emotivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los fraudes relacionados con supuestas relaciones amorosas se han multiplicado en plataformas de mensajería. En este esquema, un individuo establece contacto con la víctima y desarrolla una conexión emocional sostenida en el tiempo.

El estafador crea confianza y, posteriormente, solicita dinero o préstamos bajo pretextos urgentes o emotivos. Asimismo, es común que proponga un encuentro en persona que nunca llega a concretarse, utilizando cancelaciones de último minuto como excusa para continuar la manipulación.

Para evitar caer en este engaño, es clave desconfiar de solicitudes de dinero de personas conocidas solo por internet y verificar siempre la identidad de quien contacta. WhatsApp sugiere realizar preguntas personales o confirmar la identidad a través de una llamada o videollamada antes de avanzar en cualquier tipo de transacción.

De qué forma estafan a través de ofertas laborales en WhatsApp

Los estafadores se aprovechan de la necesidad de las personas de conseguir trabajo pronto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ofertas de trabajo falsas constituyen una de las prácticas más extendidas entre quienes buscan aprovecharse de la necesidad de empleo. El estafador se presenta como reclutador de una empresa reconocida y ofrece puestos laborales atractivos, generalmente con modalidades remotas y salarios elevados.

Estos mensajes suelen llegar de números desconocidos y pueden incluir enlaces o archivos maliciosos. Asimismo, en el transcurso del proceso, la víctima es persuadida para compartir información personal sensible o realizar pagos bajo el argumento de trámites administrativos.

Para protegerse, se debe analizar detenidamente la autenticidad de la oferta, no compartir datos personales sin estar seguro de la identidad del remitente y nunca realizar pagos para acceder a un puesto de trabajo. Reportar y bloquear estos contactos es una medida preventiva básica.

Qué riesgos existen si se creen en ofertas de inversión difundidas en WhatsApp

Las inversiones fraudulentas prometen rendimientos elevados y bajo riesgo, pero buscan obtener información financiera o transferencias de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fraudes vinculados a inversiones prometen rendimientos altos y riesgos mínimos para atraer a las víctimas. Los mensajes suelen hacer referencia a oportunidades en criptomonedas, acciones o bienes raíces y pueden estar acompañados de gráficos o testimonios falsos que buscan generar confianza.

El Centro de Ayuda de WhatsApp señala que este tipo de estafas aprovecha la falta de experiencia en temas financieros y la urgencia por obtener ganancias rápidas. El objetivo principal es obtener datos personales o transferencias de dinero.

Para evitar estos engaños, es esencial investigar la legitimidad de la oportunidad presentada, no compartir información financiera con desconocidos y desconfiar de promesas de beneficios extraordinarios. Ante cualquier sospecha, la pauta a seguir es eliminar el mensaje y reportarlo a la plataforma.

Cómo atacan los estafadores que suplantan identidades

La suplantación de identidad implica hacerse pasar por conocidos, familiares o empresas, con el objetivo de obtener recursos o datos personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La suplantación de identidad es otra táctica frecuente en WhatsApp. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por amigos, familiares o incluso figuras públicas y empresas conocidas, con el fin de solicitar dinero o datos personales.

Estos mensajes pueden ser convincentes, porque utilizan nombres, fotografías o información obtenida de redes sociales. Para detectar este tipo de estafa, el Centro de Ayuda de WhatsApp sugiere no confiar automáticamente en la autenticidad del remitente, incluso si utiliza datos familiares.

Realizar preguntas cuya respuesta solo conozca la persona verdadera y verificar la situación mediante una llamada directa son pasos recomendados. Si existe alguna duda, bloquear y reportar al contacto minimiza el riesgo de sufrir daños mayores.

