Robotaxis sin conductor: la apuesta de Tesla que podría llevar sus acciones hasta los 500 dólares

El futuro de Tesla pasa por los robotaxis y la monetización de la conducción autónoma - REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo

La posibilidad de que Tesla despliegue robotaxis sin conductor en diferentes ciudades de Estados Unidos ha captado la atención de inversores y analistas.

La apuesta de Tesla por la conducción automática

El inversionista Gary Black, socio gerente de The Future Fund LLC, planteó que este avance podría ser el motor que impulse las acciones de Tesla hasta superar los 500 dólares, una subida superior al 17 % respecto a los valores actuales.

Según comentarios recogidos por Black sostuvo que la compañía dirigida por Elon Musk está cerca de alcanzar un hito que podría transformar el sector de la movilidad y la percepción del mercado sobre el valor a futuro de la empresa.

Esta expectativa cobra relevancia en un contexto donde la competencia por el liderazgo en conducción autónoma se intensifica. La capacidad de Tesla para operar “cientos” de robotaxis sin supervisión en ciudades como Austin, Texas, sería una prueba tangible de que la tecnología está lista para su expansión a gran escala.

Seguridad, competencia y valor bursátil: Los retos de Tesla ante el despliegue de robotaxis - REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

De acuerdo con Black, lograr ese objetivo demostraría que la empresa “puede expandir la conducción autónoma sin supervisión a gran escala en cualquier parte del mundo”.

La proyección de Gary Black surgió tras una conversación en la red social X, donde el inversionista detalló que el despliegue exitoso de robotaxis autónomos serviría de catalizador para el crecimiento bursátil de Tesla.

Desde el medio Benzinga, se informó que en la sesión del 17 de febrero, las acciones de la empresa cerraron con un alza del 1,89 %, alcanzando los 425,21 dólares, y sumaron un leve repunte adicional en la negociación fuera de horario.

En este escenario, el logro de la conducción autónoma sin supervisión podría representar el factor decisivo para superar la resistencia de los 500 dólares por acción.

Cuál es la importancia estratégica de los robotaxis autónomos

Para Tesla, la conducción autónoma representa mucho más que una innovación tecnológica. Según Black, los robotaxis sin conductor son “un importante catalizador” en la hoja de ruta de la compañía, ya que abren la puerta a nuevos modelos de negocio y a la posibilidad de liderar un mercado en expansión.

El lanzamiento de vehículos sin conductor en ciudades estadounidenses pone a Tesla en el centro del debate sobre seguridad, regulación y el futuro del transporte urbano - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El despliegue de estos vehículos autónomos permitiría a la empresa de Elon Musk monetizar la tecnología Full Self-Driving (FSD), diversificar ingresos y fortalecer su posición en el sector automotriz y de servicios de movilidad.

Sin embargo, Black también ha advertido que Tesla no está sola en la carrera por la autonomía total. Vale recordar que Nvidia presentó recientemente su tecnología Alpamayo, destinada a facilitar que fabricantes de automóviles de todo el mundo adopten la conducción autónoma en sus flotas. Este escenario anticipa una competencia intensa entre empresas tecnológicas y automotrices por el dominio del sector.

La llegada de los vehículos autónomos a Europa

Europa podría ser pionera en la regulación y despliegue de vehículos autónomos de Tesla. Elon Musk, indicó hacer un par de semanas, en el Foro Económico Mundial de Davos que proyectó la aprobación del sistema Full Self-Driving (FSD) para febrero de 2026 en el continente.

Este sistema, ya en fase de pruebas en Estados Unidos, permite que los autos de Tesla operen de manera semiautónoma bajo vigilancia humana, aunque aún no se considera un modelo de conducción completamente autónoma.

Durante una conversación con Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, Musk subrayó el interés de Tesla en colaborar con las autoridades europeas para obtener la autorización que permitiría la circulación de vehículos con FSD supervisado en menos de dos años. Actualmente, las normativas en Europa requieren que los conductores permanezcan atentos y listos para intervenir en cualquier momento.

La posible aprobación marcaría un avance para la industria automotriz y la movilidad urbana, reforzando la estrategia de Tesla de liderar tanto en el sector eléctrico como en inteligencia artificial.