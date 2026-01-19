No es el refrigerador ni el televisor: este es el electrodoméstico que más energía consume en casa

Es común que varios aparatos funcionen continuamente en ciertos momentos del día, lo que incrementa el gasto de recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la creencia popular ha señalado al refrigerador o al televisor como los principales responsables del consumo eléctrico en los hogares. No obstante, informes recientes revelan que la secadora encabeza la lista como el electrodoméstico que más energía consume, a pesar de no estar conectada de forma continua.

Estudios de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) detallan que el consumo energético varía de manera considerable según el tipo de aparato y la frecuencia con la que se utiliza.

Mientras algunos dispositivos permanecen encendidos durante todo el día, como el refrigerador, otros como la secadora solo se activan en momentos puntuales, pero su impacto en la factura de electricidad resulta muy superior.

Por qué la secadora consume más energía que otros electrodomésticos en el hogar

El uso esporádico de la secadora implica un gasto mensual superior al de dispositivos que permanecen encendidos todo el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU destaca que la secadora eléctrica, utilizada para secar algodón unas cuatro veces por semana, puede generar un gasto mensual promedio de 17,92 Wh, que llega a 32 Wh en modelos menos eficientes.

Por cada uso, el costo asciende a 0,63 euros, muy por encima de otros aparatos habituales. Esta cifra sitúa a la secadora como el electrodoméstico de mayor impacto económico en el consumo eléctrico doméstico, a pesar de su uso esporádico.

De acuerdo con la OCU, el ahorro anual al optar por el modelo más eficiente de secadora puede alcanzar los 53,52 euros, lo que subraya la importancia de elegir dispositivos con mejor clasificación energética.

Cuánto gastan electrodomésticos como el refrigerador o el televisor

El refrigerador es el único aparato que se mantiene en funcionamiento durante todo el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador mantiene una presencia constante durante todo el mes, con un gasto aproximado de 6,43 euros mensuales, según los datos de la OCU.

Aunque permanece en funcionamiento las 24 horas, su consumo diario se sitúa en torno a 0,21 euros. Esto lo posiciona por debajo de la secadora, tanto en términos de gasto mensual como en impacto en la factura eléctrica.

Por su parte, el televisor, con un uso estimado de cuatro horas diarias, representa un gasto mensual de 3,27 euros y un coste por uso de 0,11 euros.

Qué otros electrodomésticos generan un gasto elevado en la factura eléctrica

Lavavajillas y lavadora figuran entre los aparatos con mayor peso en el consumo mensual, aunque se sitúan por detrás de la secadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la secadora, la OCU identifica al lavavajillas y a la lavadora como aparatos con un consumo relevante. El lavavajillas, empleado una vez al día, implica un gasto mensual de 7,21 euros, mientras que la lavadora, utilizada cuatro veces por semana, representa 5,25 euros al mes.

Ambos aparatos superan ampliamente a otros dispositivos de uso cotidiano, aunque ninguno alcanza el impacto de la secadora.

Asimismo, el horno, pese a su potencia, genera un gasto menor de 2,54 euros mensuales si se utiliza dos veces por semana. Esta diferencia es consecuencia tanto a la frecuencia de uso como al tiempo de funcionamiento efectivo de cada electrodoméstico.

Cuáles son los dispositivos que menos energía consumen en el hogar

Es importante desconectar los aparatos cuando no se estén utilizando. (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe de la OCU señala que dispositivos como el aspirador, el monitor del ordenador y la plancha figuran entre los que menos energía demandan anualmente.

El aspirador, con un uso promedio de una hora semanal, consume unos 38 kWh al año, lo que equivale a cerca de 12 euros. El monitor de ordenador, con nueve horas diarias de uso, suma 48 kWh anuales, traduciéndose en unos 14 euros al año, mientras que la plancha registra un gasto de 34 euros anuales.

Qué impacto tiene el consumo en reposo o “stand-by” en la tarifa de energía

El fenómeno del consumo “en reposo” o stand-by mantiene a ciertos aparatos consumiendo energía, aun cuando no están en uso pero sí conectados.

Según la OCU, la caldera de gas, los altavoces inteligentes y los robots aspiradores destacan en esta categoría, con un consumo anual de 24 euros solo por permanecer conectados y listos para funcionar.