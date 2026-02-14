Por qué ver fútbol argentino en Xuper TV y Magis TV es peligroso

Ver fútbol argentino sin costo en Xuper TV y Magis TV implica un riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver fútbol argentino gratis en plataformas como Xuper TV y Magis TV representa un riesgo, ya que estos sitios no cuentan con la autorización oficial para distribuir este tipo de contenido.

De hecho, Amazon Fire TV eliminó dichas aplicaciones de su catálogo por esta razón. Además, tras una orden judicial en Argentina destinada a combatir la piratería audiovisual, la justicia local dispuso el bloqueo de los dominios y servidores de estas plataformas al comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin los derechos de autor correspondientes.

Ambas aplicaciones funcionaban a través de archivos APK descargados desde fuentes externas, lo que les permitía evadir los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store y aumentaba el riesgo de que los usuarios instalaran malware en sus dispositivos.

Amazon Fire TV retiró estas aplicaciones de su plataforma por este motivo. (Amazon)

La resolución judicial no solo restringió el acceso a las aplicaciones, sino que también obligó a Google a desinstalar Magis TV de dispositivos Android en Argentina, estableciendo un precedente a nivel regional.

Utilizar este tipo de servicios conlleva riesgos legales y de seguridad, ya que los usuarios pueden enfrentar sanciones y exponer su información personal.

Qué riesgos trae usar Xuper TV y Magis TV

Utilizar Xuper TV y Magis TV implica riesgos legales y de seguridad para los usuarios. Estas plataformas distribuyen contenido sin autorización, lo que puede derivar en sanciones por infringir derechos de autor.

Además, sus aplicaciones suelen instalarse mediante archivos APK externos, eludiendo los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store.

Las dos aplicaciones se instalaban mediante archivos APK provenientes de fuentes ajenas a tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto incrementa la posibilidad de que los dispositivos resulten infectados con malware, exponiendo datos personales y bancarios. Tras una orden judicial en Argentina, se bloquearon sus dominios y se exigió a Google la desinstalación de Magis TV, estableciendo un antecedente regional contra la piratería audiovisual.

Dónde ver fútbol argentino

Para ver fútbol argentino es necesario descargar la aplicación LPF Play, disponible en App Store, Play Store y también para Smart TV.

Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del televisor, es probable que el dispositivo no sea compatible. En ese caso, se puede recurrir a un dispositivo externo o conectar la notebook al televisor mediante un cable HDMI.

Para acceder al fútbol argentino, es imprescindible descargar la app LPF Play, disponible en App Store, Play Store y Smart TV. (Play Store)

Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe seleccionar en el menú la categoría correspondiente al partido que desea ver: Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección.

Según el dispositivo utilizado (web, celular o Smart TV), el menú puede ubicarse en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Las transmisiones ofrecen una producción que incluye tres o cuatro cámaras por partido, relator y comentarista, repeticiones y resumen de jugadas.

Además, se incorporan contenidos complementarios, como la llegada de equipos, imágenes de vestuarios y entrevistas previas y posteriores al partido, junto con contenidos especiales como el seguimiento de equipos, arengas previas y charlas técnicas.

Opciones legales para ver películas gratis en 2026, sin recurrir a Xuper TV ni Magis TV, incluyen Pluto TV y Rakuten TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver películas gratis en 2026

Algunas alternativas para ver películas gratis en 2026 sin acudir a Xuper TV ni Magis TV son:

Pluto TV.

Permite disfrutar de canales en vivo y una amplia variedad de películas y series, incluyendo títulos como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto, sin requerir registro. La aplicación está disponible en Play Store y App Store.

Rakuten TV.

Ofrece una sección gratuita denominada ‘Free’, donde se pueden ver películas populares como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, junto a diversos éxitos de taquilla de años anteriores.

RTVE Play.

La plataforma digital de Radio Televisión Española, proporciona acceso gratuito a series, películas, documentales, noticieros y programas propios, como MasterChef.

La app puede encontrarse tanto en Play Store como en App Store. (Pluto TV)

FilmRise.

Un servicio estadounidense con anuncios, pone a disposición series y películas como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

YouTube.

La plataforma de Google permite acceder sin costo a videos, documentales, series web y material educativo, generalmente sin requerir suscripción. Solo es necesario instalar la aplicación y explorar su catálogo para descubrir múltiples alternativas de entretenimiento.