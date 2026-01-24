Qué pasó con Magis TV y por qué se dice que es ilegal como XUPER TV

Magis TV fue suspendida en Argentina por una orden judicial debido a su ilegalidad. (Fotocomposición: Infobae)

Magis TV fue suspendida tras una orden judicial en Argentina que dispuso su bloqueo definitivo dado que era completamente ilegal. Transmitía contenido protegido por derechos de autor como películas, series o partidos, sin contar con licencias o permisos de los dueños originales.

XUPER TV ha surgido como un reemplazo de Magis TV. Al igual que su antecesora, opera de forma ilegal, por lo que se recomienda evitar su uso.

Qué paso con Magis TV

Magis TV operaba a través de una APK que quedó inhabilitada tras la resolución judicial. Con esta medida, el acceso a la aplicación permanecerá bloqueado de forma permanente.

Los usuarios que intenten ingresar ya no podrán reproducir películas, series ni canales de televisión, lo que representa el cierre definitivo de un servicio que siempre funcionó fuera del marco legal.

El uso de Magis TV implicaba riesgos, al punto que se solicitó a Google eliminar la aplicación de los dispositivos Android. Por primera vez, una resolución judicial ordenó a Google la desinstalación o inhabilitación de una aplicación considerada ilegal directamente en los dispositivos Android de los usuarios.

Esta decisión, dictada en septiembre de 2024 por el juez Esteban Rossignoli, titular del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, marcó un hecho sin antecedentes en el país.

Por qué usar XUPER TV es peligroso

Usar XUPER TV representa un riesgo para los usuarios, ya que esta plataforma funciona como el reemplazo de Magis TV, un servicio que fue bloqueado judicialmente en Argentina por operar de manera ilegal.

Al igual que su antecesora, XUPER TV permite acceder sin autorización a contenidos de plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video. Esta práctica constituye una infracción a los derechos de autor y puede derivar en consecuencias legales tanto para quienes distribuyen como para quienes consumen el contenido.

El peligro no solo radica en la ilegalidad del servicio, también en los riesgos informáticos asociados. Las aplicaciones piratas suelen evitar los controles de seguridad de las tiendas oficiales y pueden contener malware o software malicioso que pone en riesgo la información personal y financiera de los usuarios.

Además, al instalar APKs de fuentes desconocidas, se expone el dispositivo a vulnerabilidades y posibles ataques cibernéticos.

Tras el bloqueo de Magis TV, las autoridades intensificaron el combate contra la piratería audiovisual, llegando a ordenar la inhabilitación de aplicaciones ilegales en dispositivos Android.

El uso de XUPER TV implica los mismos riesgos legales y de seguridad, por lo que se recomienda evitar su uso para proteger tanto los datos personales como el cumplimiento de la ley.

Qué pasa con Cuevana

Cuevana, al igual que XUPER TV y Magis TV, opera de forma ilegal al ofrecer acceso gratuito a películas y series sin autorización de los titulares de derechos.

Su uso implica riesgos legales para los usuarios, ya que se trata de una plataforma que infringe la legislación sobre propiedad intelectual. Además, acceder a este tipo de sitios puede exponer los dispositivos a amenazas de seguridad, como virus o robo de datos.

Qué alternativa segura a XUPER TV existe

Frente a los riesgos que implica el uso de XUPER TV, una alternativa segura es Pluto TV, una plataforma de streaming gratuita y completamente legal.

Pluto TV está disponible en múltiples dispositivos, como teléfonos celulares, computadoras, televisores inteligentes y dispositivos streaming. Su modelo de funcionamiento se basa en la financiación por publicidad, por lo que no requiere suscripción ni el ingreso de datos bancarios para acceder a su contenido.

A diferencia de XUPER TV, Pluto TV se encuentra de forma oficial en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS, lo que asegura un proceso seguro de descarga. También se puede utilizar a través de navegadores web o instalar en televisores inteligentes.