Tecno

Cómo instalar un Fire TV de Amazon en un Smart TV: paso a paso

El dispositivo da acceso a aplicaciones como Netflix, YouTube o Prime Video. Además acaba de bloquear el acceso a servicios piratas como Magis TV o XUPER TV

Este accesorio transforma cualquier televisor
Este accesorio transforma cualquier televisor en una plataforma multimedia eficiente y segura (Foto: Amazon)

Convertir un televisor o Smart TV en una plataforma multimedia eficiente y segura resulta accesible mediante el uso de dispositivos como Fire TV Stick de Amazon, que permite a cualquier usuario acceder a servicios como Netflix, YouTube y Prime Video.

Además de su amplia compatibilidad con múltiples marcas de televisores, la seguridad y las actualizaciones periódicas de software lo distinguen de alternativas como Magis TV o XUPER TV, lo que reduce los riesgos vinculados a aplicaciones fuera de canales oficiales y plataformas no reguladas.

Qué pautas considerar antes de instalar un Fire TV en un televisor

El procedimiento para instalar el Fire TV Stick no exige conocimientos técnicos previos. Al comenzar, resulta esencial verificar que se dispone de todos los componentes incluidos en la caja: el dispositivo, el control remoto, un juego de pilas, el cable USB, el adaptador de corriente y un extensor HDMI flexible.

El proceso de instalación del
El proceso de instalación del Fire TV Stick no requiere conocimientos técnicos; solo hay que seguir los pasos indicados utilizando todos los componentes incluidos en la caja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para asegurar un funcionamiento adecuado, siempre se debe conectar el dispositivo a una toma de corriente directa mediante el adaptador suministrado.

Aunque ciertos televisores ofrecen puertos USB capaces de suministrar energía, el empleo de esta alternativa puede causar reinicios involuntarios o interrupciones, especialmente durante las actualizaciones.

Cómo conectar el dispositivo de Amazon al televisor

El montaje físico implica conectar el Fire TV Stick al puerto HDMI seleccionado del televisor. Si el espacio junto a la pared resulta limitado, el extensor HDMI flexible permite salvar esta distancia y evitar tensiones en los conectores.

Una vez completada esta conexión, el siguiente paso es vincular el cable USB desde el dispositivo al adaptador de corriente y enchufarlo a la salida eléctrica. Al encender el televisor, el usuario deberá seleccionar la entrada HDMI correspondiente para visualizar la pantalla de inicio.

Para un funcionamiento óptimo y
Para un funcionamiento óptimo y sin interrupciones, Amazon recomienda conectar el Fire TV Stick directamente a una toma de corriente mediante el adaptador suministrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control remoto, al que se le insertan las pilas incluidas, suele emparejarse automáticamente con el dispositivo. En caso de que esto no ocurra, existe la opción de mantener presionado el botón de inicio durante diez segundos para forzar la sincronización.

Esta característica ayuda a asegurar una respuesta inmediata y fiable, así como a utilizar el mando para controlar funciones adicionales del televisor, como el volumen y el encendido, centralizando así el manejo en un solo dispositivo.

De qué forma se realiza la configuración luego de la conexión física del Fire TV

Ya en pantalla, el proceso de configuración continúa con la selección del idioma, donde se puede optar por “Español” para personalizar la experiencia.

Posteriormente, el sistema solicitará la conexión a una red WiFi, así que se debe elegir una opción estable para garantizar la reproducción fluida de contenidos en calidad 4K o HD.

La selección del idioma y
La selección del idioma y la conexión a una red WiFi estable resultan claves para personalizar la experiencia y garantizar una reproducción fluida en calidad 4K o HD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se necesita acceder a una cuenta de Amazon, que se puede realizar ingresando manualmente el correo electrónico y la contraseña, o mediante el escaneo de un código QR que aparece en pantalla desde un teléfono.

Finalizada la autenticación, el dispositivo activa una prueba de sonido, permitiendo al usuario verificar el control de volumen y encendido del televisor desde el mando del Fire TV Stick.

Qué pasa luego de realizar la configuración inicial del Fire TV de Amazon

Tras la configuración inicial, el sistema inicia la búsqueda automática de actualizaciones de software, un paso fundamental para mantener la protección contra vulnerabilidades y garantizar el óptimo rendimiento del dispositivo.

Varias plataformas populares son compatibles
Varias plataformas populares son compatibles con este aparato. (Foto: Europa Press)

Superado este proceso, el usuario puede seleccionar y descargar aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+ y Prime Video, lo que facilita el acceso a una amplia gama de contenidos a demanda empleando únicamente el control remoto.

Por qué es clave mantener actualizado el sistema operativo del Fire TV

El uso de actualizaciones automáticas resulta esencial. Este mecanismo permite reforzar la protección frente a vulnerabilidades y mantener la integridad de las aplicaciones instaladas, disminuyendo el riesgo de incidentes comunes en plataformas no reguladas.

Asimismo, cada nueva actualización integra novedades en el sistema operativo del dispositivo, que pueden ser aprovechadas por los usuarios que instalen el aparato en sus pantallas.

