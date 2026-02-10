Tecno

Sony confirmó el PlayStation State of Play de febrero: fecha, horarios y todo lo que se espera del evento

La transmisión incluirá avances de estudios internos, juegos third-party e indies, marcando una cita imprescindible para quienes siguen las últimas tendencias del universo PlayStation

PlayStation State of Play de
PlayStation State of Play de febrero promete novedades clave y más de una hora de anuncios para PS5

El PlayStation State of Play de febrero ya tiene fecha, hora y una promesa clara: será uno de los eventos digitales más relevantes de la marca en 2026.

Cuándo será el PlayStation State of Play

Sony ha anunciado oficialmente que la próxima edición de su vitrina digital se emitirá el 12 de febrero, con una presentación más extensa de lo habitual y muchas expectativas en torno a los títulos que llegarán a PS5.

La importancia del State of Play de febrero va más allá de los lanzamientos individuales: llega en un momento en el que PlayStation 5 refuerza su liderazgo y los datos de descargas de enero confirman el dominio de clásicos modernos y la vigencia de las grandes franquicias en la plataforma.

Sony prepara una edición histórica
Sony prepara una edición histórica del State of Play con anuncios, sorpresas y estrenos exclusivos en 2026 - REUTERS/Claudia Greco

Fecha, horarios y cómo seguir el State of Play

El PlayStation State of Play de febrero se celebrará el 12 de febrero de 2026 y será transmitido en directo en los siguientes horarios:

  • 2:00 PM PT
  • 5:00 PM ET
  • 10:00 PM GMT

El evento será transmitido en vivo a través de Twitch y YouTube, con presentación en inglés y subtítulos en japonés, y tendrá una duración superior a los 60 minutos.

Desde su estreno en 2019, PlayStation State of Play se ha consolidado como el principal escaparate digital de Sony para presentar nuevos juegos, adelantar sorpresas y mostrar avances en profundidad de los títulos más esperados. Cada edición suele dejar momentos destacados que marcan la conversación gamer y generan tendencias en redes sociales y foros especializados.

Para la edición de febrero, Sony mantiene en secreto el lineup de juegos a mostrar, apostando a maximizar el impacto de los anuncios y las sorpresas en tiempo real. Está confirmado que el evento incluirá actualizaciones de los estudios internos de PlayStation, así como novedades de títulos third-party e indies que aterrizarán en PS5 durante los próximos meses.

Tendencias del universo PlayStation en 2026

El evento será transmitido en
El evento será transmitido en vivo por Twitch y YouTube, y anticipa un lineup de lanzamientos que podría cambiar la conversación gamer durante todo el año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arranque de año ha sido intenso para la plataforma. Los datos de descargas de enero en PlayStation Store muestran que, a pesar de la llegada de nuevas propuestas, los clásicos modernos siguen dominando.

EA Sports FC 26 se mantiene como el título más jugado en PlayStation 5, confirmando la popularidad del fútbol digital y la fortaleza de la comunidad competitiva. Grand Theft Auto V, a más de una década de su lanzamiento, continúa atrayendo jugadores gracias a su mundo abierto y la expectativa por GTA VI. En tanto, Minecraft sigue estable en el podio por su enfoque creativo y la constante llegada de nuevos contenidos.

En PlayStation 4, Red Dead Redemption 2 lidera el ranking por su narrativa profunda y su mundo abierto, seguido de EA Sports FC y Mortal Kombat 11, que mantiene viva la pasión por los juegos de pelea.

PlayStation Plus: novedades y variedad en febrero

La oferta de PlayStation Plus para febrero destaca por su variedad. Entre los títulos gratuitos para suscriptores se encuentra Undisputed para PS5, un simulador de boxeo con gráficos realistas y un Modo Carrera completo.

PlayStation Plus, estrenos y sorpresas:
PlayStation Plus, estrenos y sorpresas: lo que traerá el State of Play de febrero para la comunidad gamer - (Sony)

Completan la selección Subnautica: Below Zero, una aventura de supervivencia en entornos antárticos, y Ultros, un título de ciencia ficción con mecánicas de exploración y combate. Para los aficionados a la acción aérea, Ace Combat 7: Skies Unknown añade más opciones y adrenalina al catálogo.

El PlayStation State of Play de febrero marcará el rumbo del catálogo de la consola en 2026. La combinación de lanzamientos propios, proyectos third-party, propuestas indies y la fortaleza de los clásicos modernos consolidan a la plataforma como uno de los principales referentes del entretenimiento interactivo.

Los fans tienen cita el 12 de febrero para descubrir las próximas grandes apuestas de Sony y tomar el pulso a un año que promete ser vibrante para la comunidad gamer.

