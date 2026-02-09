Los favoritos de enero en PlayStation: FC 26, GTA V y Minecraft dominan en PS5

El 2026 ha comenzado con fuerza en el universo PlayStation, y los datos de descargas en PlayStation Store durante enero permiten tomar el pulso a las tendencias y hábitos de la comunidad gamer.
Los jugadores han dejado claro que, a pesar de la llegada constante de nuevas propuestas, los clásicos modernos conservan su reinado en la consola de Sony y marcan el ritmo de la industria.
Cuáles fueron los juegos más frecuentados en PlayStation 5
En PlayStation 5, EA Sports FC 26 se posiciona como líder absoluto, confirmando que el fútbol digital sigue siendo el deporte favorito en la consola. A pesar de los cambios de marca tras la salida de FIFA, el título conserva una base de usuarios activa y una comunidad competitiva que lo mantiene en lo más alto mes a mes.
La combinación de modos online, eventos semanales y constante renovación de plantillas le da una vigencia inigualable.
En segundo lugar, Grand Theft Auto V sigue siendo un fenómeno imbatible a más de una década de su lanzamiento original. El juego de Rockstar, impulsado por la expectativa que genera la llegada de GTA VI y su robusto modo online, se mantiene como uno de los pilares del entretenimiento interactivo.
Su mundo abierto, repleto de actividades y actualizaciones, sigue atrapando nuevas generaciones de jugadores.
El podio lo cierra Minecraft, una propuesta que, con su enfoque en la creatividad y la construcción colaborativa, sigue vigente como uno de los videojuegos más transversales y duraderos del mercado.
La posibilidad de crear y explorar sin límites lo mantiene como favorito tanto para familias como para streamers y jóvenes creadores de contenido.
Cuáles fueron los títulos más jugados en PS4
En la generación anterior, el ranking se mueve pero no pierde peso. Red Dead Redemption 2 lidera el listado en PlayStation 4, reflejando el poder narrativo y la profundidad de los mundos creados por Rockstar Games. El juego ofrece aventuras a gran escala y una experiencia inmersiva que continúa sumando jugadores.
EA Sports FC aparece en segundo puesto, demostrando que la pasión por el fútbol trasciende generaciones de consolas y mantiene su relevancia tanto en PS5 como en PS4.
El tercer lugar corresponde a Mortal Kombat 11, que mantiene vivo el interés por los juegos de pelea, combinando nostalgia, torneos competitivos y una jugabilidad pulida que sigue siendo referencia en el género.
PlayStation Plus: variedad y novedades para febrero
Los suscriptores de PlayStation Plus recibieron en febrero nuevos títulos gratuitos que amplían la oferta para todos los gustos. Destaca Undisputed para PS5, un simulador de boxeo con gráficos realistas y más de setenta luchadores licenciados, que incluye un Modo Carrera en el que puedes convertirte en campeón mundial.
Otros juegos gratuitos del mes incluyen Subnautica: Below Zero, una aventura de supervivencia antártica que invita a explorar nuevos hábitats y desafíos climáticos, y Ultros, un título de ciencia ficción que combina combates intensos, exploración y mecánicas de bucles narrativos.
Ace Combat 7: Skies Unknown se suma para los aficionados a la acción aérea, con misiones llenas de adrenalina y opciones de personalización de cazas.
Qué es PlayStation Plus y qué ventajas ofrece
PlayStation Plus es el servicio de suscripción que permite acceder a juegos mensuales gratuitos, multijugador online, descuentos especiales y almacenamiento en la nube. Los usuarios también pueden disfrutar de contenido adicional exclusivo y acceso anticipado a ciertas demos o betas.
Los diferentes planes de suscripción se adaptan a las necesidades de cada jugador, permitiendo elegir entre mensualidades, trimestres o anualidades.
La diversidad de géneros, la vigencia de los clásicos y la llegada constante de novedades gratuitas y de pago confirman el liderazgo de PlayStation en la industria del gaming. FC 26, GTA V y Minecraft marcan el paso en 2026, anticipando un año de lanzamientos, torneos y tendencias que mantendrán a la comunidad conectada y activa.