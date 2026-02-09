Tecno

Los favoritos de enero en PlayStation: FC 26, GTA V y Minecraft dominan en PS5

Para quienes buscan saber qué juegan millones de personas, o simplemente quieren inspiración para su próxima partida, estos rankings son el mejor termómetro

EA Sports FC 26, Grand
EA Sports FC 26, Grand Theft Auto V y Minecraft encabezan la lista en PS5, mientras Red Dead Redemption 2 y Mortal Kombat 11 brillan en PS4 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2026 ha comenzado con fuerza en el universo PlayStation, y los datos de descargas en PlayStation Store durante enero permiten tomar el pulso a las tendencias y hábitos de la comunidad gamer.

Los jugadores han dejado claro que, a pesar de la llegada constante de nuevas propuestas, los clásicos modernos conservan su reinado en la consola de Sony y marcan el ritmo de la industria.

Cuáles fueron los juegos más frecuentados en PlayStation 5

En PlayStation 5, EA Sports FC 26 se posiciona como líder absoluto, confirmando que el fútbol digital sigue siendo el deporte favorito en la consola. A pesar de los cambios de marca tras la salida de FIFA, el título conserva una base de usuarios activa y una comunidad competitiva que lo mantiene en lo más alto mes a mes.

Domina el mercado FC 26
Domina el mercado FC 26 en las ediciones de PS4 y PS5

La combinación de modos online, eventos semanales y constante renovación de plantillas le da una vigencia inigualable.

En segundo lugar, Grand Theft Auto V sigue siendo un fenómeno imbatible a más de una década de su lanzamiento original. El juego de Rockstar, impulsado por la expectativa que genera la llegada de GTA VI y su robusto modo online, se mantiene como uno de los pilares del entretenimiento interactivo.

Su mundo abierto, repleto de actividades y actualizaciones, sigue atrapando nuevas generaciones de jugadores.

El podio lo cierra Minecraft, una propuesta que, con su enfoque en la creatividad y la construcción colaborativa, sigue vigente como uno de los videojuegos más transversales y duraderos del mercado.

Minecraft sigue consolidando su lugar
Minecraft sigue consolidando su lugar en el podio de PlayStation 5 gracias a su versatilidad creativa, la constante llegada de nuevos contenidos y una comunidad activa

La posibilidad de crear y explorar sin límites lo mantiene como favorito tanto para familias como para streamers y jóvenes creadores de contenido.

Cuáles fueron los títulos más jugados en PS4

En la generación anterior, el ranking se mueve pero no pierde peso. Red Dead Redemption 2 lidera el listado en PlayStation 4, reflejando el poder narrativo y la profundidad de los mundos creados por Rockstar Games. El juego ofrece aventuras a gran escala y una experiencia inmersiva que continúa sumando jugadores.

EA Sports FC aparece en segundo puesto, demostrando que la pasión por el fútbol trasciende generaciones de consolas y mantiene su relevancia tanto en PS5 como en PS4.

El tercer lugar corresponde a Mortal Kombat 11, que mantiene vivo el interés por los juegos de pelea, combinando nostalgia, torneos competitivos y una jugabilidad pulida que sigue siendo referencia en el género.

PlayStation Plus: variedad y novedades para febrero

La fuerza de las franquicias
La fuerza de las franquicias deportivas, narrativas y creativas, junto al atractivo del catálogo Free to Play y los lanzamientos de PlayStation Plus, anticipan un año vibrante para la comunidad gamer de Sony - (Foto: PlayStation)

Los suscriptores de PlayStation Plus recibieron en febrero nuevos títulos gratuitos que amplían la oferta para todos los gustos. Destaca Undisputed para PS5, un simulador de boxeo con gráficos realistas y más de setenta luchadores licenciados, que incluye un Modo Carrera en el que puedes convertirte en campeón mundial.

Otros juegos gratuitos del mes incluyen Subnautica: Below Zero, una aventura de supervivencia antártica que invita a explorar nuevos hábitats y desafíos climáticos, y Ultros, un título de ciencia ficción que combina combates intensos, exploración y mecánicas de bucles narrativos.

Ace Combat 7: Skies Unknown se suma para los aficionados a la acción aérea, con misiones llenas de adrenalina y opciones de personalización de cazas.

Qué es PlayStation Plus y qué ventajas ofrece

PlayStation Plus es el servicio de suscripción que permite acceder a juegos mensuales gratuitos, multijugador online, descuentos especiales y almacenamiento en la nube. Los usuarios también pueden disfrutar de contenido adicional exclusivo y acceso anticipado a ciertas demos o betas.

Los diferentes planes de suscripción se adaptan a las necesidades de cada jugador, permitiendo elegir entre mensualidades, trimestres o anualidades.

La diversidad de géneros, la vigencia de los clásicos y la llegada constante de novedades gratuitas y de pago confirman el liderazgo de PlayStation en la industria del gaming. FC 26, GTA V y Minecraft marcan el paso en 2026, anticipando un año de lanzamientos, torneos y tendencias que mantendrán a la comunidad conectada y activa.

