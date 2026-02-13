Tecno

Aprende a instalar y configurar una VPN en Android para mejorar tu privacidad mientras navegas en internet

Las aplicaciones oficiales de este tipo de servicios facilitan la instalación y configuración en dispositivos móviles

Guardar
Una VPN en Android oculta
Una VPN en Android oculta la dirección IP real y dificulta el rastreo de la actividad en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de una VPN en dispositivos Android se ha convertido en una herramienta clave para quienes buscan proteger su privacidad y acceder a contenidos sin restricciones geográficas.

Una Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés) crea un 'túnel’ cifrado entre el teléfono y el servidor VPN, de modo que toda la información que se envía y recibe circula de manera protegida. Si bien esta tecnología surgió para facilitar el trabajo remoto y las conexiones seguras dentro de empresas, actualmente su uso se ha extendido a usuarios particulares que desean navegar de forma más privada.

Con una VPN, las páginas web y servicios en línea solo pueden ver la dirección IP del servidor al que te conectas, no la tuya real. Esto permite evitar bloqueos regionales, acceder a contenido exclusivo de otros países y navegar con un nivel adicional de anonimato. Además, el proveedor de internet tampoco podrá registrar con precisión las páginas visitadas.

Elegir proveedores de VPN de
Elegir proveedores de VPN de pago ofrece mayor protección y funciones avanzadas frente a opciones gratuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, es fundamental elegir el servicio adecuado. Las VPN gratuitas, aunque pueden ayudar a sortear ciertas restricciones, presentan limitaciones en velocidad, estabilidad y garantías de privacidad.

Muchas de ellas registran datos de navegación o muestran anuncios, lo que puede comprometer la seguridad del usuario. Por eso, para una protección real, se recomienda optar por servicios de pago reconocidos, que ofrecen mayor privacidad y funciones avanzadas.

Instalación de una VPN en Android: paso a paso

El proceso más sencillo para instalar una VPN en Android consiste en descargar la aplicación oficial del servicio elegido desde Google Play. La mayoría de los proveedores importantes cuentan con apps dedicadas, lo que facilita la configuración y el uso diario.

Después de instalar la aplicación, será necesario iniciar sesión con las credenciales del servicio VPN. En algunos casos, la aplicación solicitará permisos básicos, como acceso a notificaciones o a la red. Es recomendable prestar atención a los permisos solicitados; si una app pide acceso a información no relacionada con su función, puede ser motivo de desconfianza.

Android permite configurar una VPN
Android permite configurar una VPN manualmente desde el menú de ajustes, personalizando la conexión según las necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro de la app, el usuario debe elegir el servidor al que desea conectarse. Esto puede variar dependiendo de la ubicación que se quiere simular o los servicios a los que se desea acceder. Al seleccionar el servidor, la aplicación solicitará permiso para establecer la conexión VPN en el dispositivo.

Basta con aceptar, y la conexión se establecerá de forma automática. Desde ese momento, todo el tráfico del dispositivo pasará por la VPN, y se podrá usar el navegador o cualquier app sin restricciones.

Configuración manual de una VPN en Android

Además de la opción automática, Android permite configurar una VPN de forma manual desde el menú de ajustes, según indica el Centro de Ayuda de Google. Esta alternativa resulta útil cuando se utiliza un servicio que no dispone de aplicación propia o se requiere una configuración personalizada.

Para configurar manualmente una VPN en Android, se debe ingresar a los Ajustes del dispositivo, buscar el apartado de “Redes e Internet” y seleccionar la opción “VPN”. Allí, se pueden visualizar las conexiones existentes y añadir una nueva pulsando el símbolo “+”.

Utilizar una VPN refuerza la
Utilizar una VPN refuerza la seguridad digital, pero no reemplaza la necesidad de mantener actualizado el sistema y las apps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el formulario de configuración, es necesario ingresar el nombre de la VPN, el tipo de protocolo (como PPTP, L2TP/IPSec, entre otros), la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por el servicio contratado. Algunas opciones avanzadas incluyen la posibilidad de mantener la VPN siempre activada, lo que garantiza que todo el tráfico pase por la red privada sin excepción.

Una vez completados los datos, basta con guardar la configuración y activar la VPN desde el mismo menú cada vez que se desee. Este método manual ofrece mayor flexibilidad y control sobre la conexión, aunque requiere conocer los datos técnicos del servicio.

Recomendaciones para el uso seguro de una VPN

El uso de una VPN incrementa la privacidad, pero no es una solución absoluta. Es importante elegir servicios de confianza, evitar aplicaciones sospechosas y revisar siempre los permisos concedidos. Además, una VPN no protege ante todas las amenazas en línea; sigue siendo necesario mantener el dispositivo actualizado y utilizar herramientas de seguridad adicionales.

Configurar y utilizar una VPN en Android permite navegar con mayor libertad y privacidad. Ya sea mediante aplicaciones oficiales o a través de la configuración manual, el proceso resulta accesible para cualquier usuario y proporciona un nivel de protección adicional frente a rastreos, bloqueos y filtraciones de datos.

Temas Relacionados

VPNAndroidCelularPrivacidadAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo Google apuesta todo para dominar la infraestructura de la inteligencia artificial

La empresa matriz Alphabet lanzó una emisión récord de deuda a 100 años para financiar el mayor salto de capacidad en su historia: busca duplicar su infraestructura de inteligencia artificial, apostando a liderar el control de los chips y los centros de datos

Cómo Google apuesta todo para

Los usuarios de YouTube Music ahora podrán usar IA para generar listas de reproducción

Solo los usuarios Premium en iOS y Android pueden acceder a las ‘playlists’ creadas por inteligencia artificial

Los usuarios de YouTube Music

Un año de Amazon Prime: estas son las cifras de comercio electrónico en Colombia

Artículos para el hogar, ropa, tecnología y belleza fueron las categorías más elegidas por los miembros Prime en el país sudamericano

Un año de Amazon Prime:

Agricultura y tecnología: esta es la máquina que reemplaza a los humanos en la cosecha de manzanas

La mecanización de tareas agrícolas es impulsada por la incorporación de tecnología avanzada

Agricultura y tecnología: esta es

Día Mundial del Gato: 5 destinos del mundo ideales para viajar, según Booking

Diversas ciudades adoptan políticas inclusivas y servicios adaptados para viajeros que eligen recorrer el mundo en compañía de sus mascotas

Día Mundial del Gato: 5
DEPORTES
River Plate pierde contra Argentinos

River Plate pierde contra Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura

El sentido abrazo entre Enzo Pérez y Marcelo Gallardo antes del inicio de Argentinos-River

Por qué el árbitro Merlos debió sancionar penal a Montiel en Argentinos-River Plate: qué dice el reglamento

La reacción del Cholo Simeone tras el gol de Julián Álvarez con el que cortó una sequía de 65 días sin gritar: “Lo necesitaba”

El video de Mauro Icardi con un juguete sexual en una fiesta que desató la polémica en Turquía: “Esto es inmoral”

TELESHOW
El guiño de Lali a

El guiño de Lali a Bad Bunny que la posiciona como una de las posibles invitadas a su show en River Plate: el video

La contundente decisión de María Becerra que refleja el estado de su vínculo con Emilia Mernes

Carla Conte reveló la cirugía a la que se sometió: “Estoy fascinada”

Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos

El camino de Bad Bunny en Argentina: de cantar en Pinar de Rocha de la mano de Maxi El Brother a llenar tres River

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en el mar Oriental:

Tensión en el mar Oriental: Japón confiscó un buque chino y arrestó a su capitán tras desobedecer una orden de inspección

Delcy Rodríguez aseguró que se realizarán elecciones “justas y libres” en Venezuela pero no fijó una fecha

El régimen de Kim Jong-un amenazó con una “respuesta terrible” si se repite la incursión de drones desde Corea del Sur

Donald Trump advirtió a Irán sobre “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear

El régimen iraní exige lealtad pública a las familias de los manifestantes encarcelados si quieren recuperar la libertad