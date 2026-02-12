Guía para instalar una VPN en un Smart TV y usarla de manera segura

El interés por las VPN aumentó luego del cierre de servicios como Magis TV y Xuper TV en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las redes privadas virtuales (VPN) creció en Argentina y otros países tras la salida de plataformas de streaming no oficiales como Magis TV y Xuper TV. Muchos usuarios buscan alternativas para proteger su privacidad y acceder a contenidos bloqueados en su país.

Las VPN funcionan como un canal cifrado entre el dispositivo y un servidor remoto, lo que dificulta la interceptación de datos y brinda mayor seguridad y anonimato en internet.

¿Qué es una VPN y para qué sirve?

Una VPN (Virtual Private Network) establece una conexión segura entre el dispositivo y un servidor, enmascarando la ubicación real del usuario y cifrando su tráfico.

Expertos recomiendan elegir proveedores reconocidos y evitar aplicaciones de origen desconocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas como Amazon y Microsoft destacan que este servicio protege la información personal y permite acceder a contenidos disponibles en otras regiones. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad insisten en la importancia de elegir proveedores reconocidos que garanticen protección de datos y seguridad informática.

Cómo instalar una VPN en un Smart TV

La instalación de una VPN en equipos con Android TV o Google TV resulta sencilla a través de la tienda oficial de aplicaciones. El proceso recomendado es el siguiente:

Acceder a Google Play Store desde el Smart TV.

Buscar la aplicación oficial del proveedor de VPN preferido.

Descargar e instalar la app.

Iniciar sesión o crear una cuenta para vincular el dispositivo.

Seleccionar un servidor y activar la conexión segura.

Los expertos recomiendan evitar aplicaciones modificadas o descargadas desde enlaces ajenos a la tienda oficial, ya que podrían afectar la privacidad y el funcionamiento del televisor.

Instalar una VPN en Android TV requiere descargar la app oficial desde la tienda de aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenas prácticas para un uso seguro

El uso de una VPN puede generar una leve disminución en la velocidad de navegación, debido al cifrado de datos. Además, es importante revisar las condiciones de uso de cada servicio de streaming y cumplir con la normativa vigente en cada país.

La principal ventaja de las VPN sigue siendo la protección de la privacidad y la seguridad digital al navegar desde televisores, computadoras, celulares o tablets conectados a redes domésticas y públicas.

Los VPN que no guardan datos personales

Un relevamiento reciente identificó cinco servicios de VPN que operan bajo una estricta política de no registro de datos personales.

Estas alternativas, destacadas por su transparencia y auditorías independientes, ofrecen conexiones cifradas sin almacenar información sobre la actividad, dirección IP o historial de los usuarios. Las opciones recomendadas permiten mejorar la privacidad en línea y minimizar riesgos de filtración de datos al utilizar redes públicas o privadas desde cualquier dispositivo, incluido el Smart TV.

Usar una VPN puede reducir la velocidad de navegación, pero mejora la privacidad y seguridad en redes públicas y privadas. (Imágen ilustrativa Infobae)

NordVPN. Ofrece una estricta política de no registro verificada por auditorías independientes. No almacena direcciones IP, historial de navegación ni actividad. Sus servidores funcionan solo con memoria RAM, lo que impide la retención de datos y refuerza la privacidad del usuario. Suma funciones avanzadas como doble VPN y protección contra fugas de DNS. Su sede está en Panamá, fuera de alianzas internacionales de vigilancia.

Surfshark. Permite conexiones ilimitadas y ha superado auditorías de terceros que certifican su política de no registros. Utiliza servidores basados en RAM, elimina datos en cada reinicio y no almacena información de actividad. Su sede está en Países Bajos, país favorable a la privacidad. Incluye herramientas adicionales como bloqueo de anuncios y protección frente a malware.

Proton VPN. Ubicado en Suiza, país con leyes estrictas de privacidad, opera bajo una política de cero registros auditada externamente. No guarda direcciones IP ni historial de navegación. Sus aplicaciones son de código abierto y cuenta con informes periódicos de transparencia. Ofrece una versión gratuita con las mismas garantías de privacidad.

ExpressVPN. Basado en las Islas Vírgenes Británicas, ha pasado múltiples auditorías independientes que confirman su política de no registros. Opera con servidores sin disco (RAM only) y no almacena datos de actividad, IP o conexiones. Es conocido por su facilidad de uso, buenas velocidades y compatibilidad con plataformas de streaming.

Private Internet Access (PIA). Ha demostrado en varias ocasiones ante la justicia su política de no guardar registros. No almacena datos de navegación, IP ni historial de conexiones, y ha sido auditado por empresas externas. Destaca por su nivel de personalización y por ofrecer aplicaciones para varios sistemas operativos.