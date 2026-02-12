San Valentín gamer: los mejores juegos de PlayStation Plus para celebrar en pareja o con amigos

PlayStation Plus ha curado una serie de experiencias perfectas para quienes eligen pasar el 14 de febrero en pareja. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este Día de San Valentín, PlayStation Plus propone celebrar el amor y la amistad de una manera diferente: compartiendo juegos y creando recuerdos juntos en su plataforma. Con una selección pensada para parejas o grupos de amigos, la suscripción ofrece títulos que invitan a la cooperación, la competencia y la diversión en compañía, transformando la fecha en una oportunidad única para fortalecer vínculos a través del juego.

Juegos ideales para parejas en San Valentín según PlayStation Plus

PlayStation Plus ha curado una serie de experiencias perfectas para quienes eligen pasar el 14 de febrero en pareja, apostando por la colaboración y el entretenimiento compartido.

Entre los destacados figura Overcooked! All You Can Eat, una propuesta que fusiona los dos títulos originales con gráficos renovados y todos sus contenidos adicionales. Aquí, la coordinación y la comunicación marcan la diferencia en cocinas tan creativas como caóticas, generando situaciones llenas de risas y retos para dos.

Overcooked! All You Can Eat y Sackboy: A Big Adventure son juegos para disfrutar con los amigos. (Composición Infobae: PlayStation Plus)

Otra alternativa que sobresale es Sackboy: A Big Adventure, un plataformas que invita a explorar mundos vibrantes y accesibles, diseñados para avanzar juntos sin presiones. Su mecánica cooperativa favorece la colaboración y recompensa el apoyo mutuo, convirtiéndolo en una opción ligera y positiva para quienes buscan una experiencia relajada.

LEGO Horizon Adventures completa la lista de propuestas para parejas, reinventando el universo Horizon desde la óptica divertida y accesible de LEGO. Esta aventura colorida y cooperativa permite avanzar al propio ritmo, disfrutando de momentos cómplices y de exploración conjunta.

PlayStation Plus: juegos para disfrutar con amigos en San Valentín

Más allá de las experiencias para dos, PlayStation Plus también pone el foco en quienes prefieren reunirse con amigos para celebrar. Un ejemplo es Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, que revive la esencia de los clásicos beat ’em up con acción cooperativa, escenarios emblemáticos y combates llenos de nostalgia.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge revive la esencia de los clásicos beat ’em up con acción cooperativa. (Composición Infobae: PlayStation Plus)

Es pertinente señalar que su modo multijugador permite sumar a varios participantes en la misma partida, ideal para quienes buscan sesiones cargadas de energía y trabajo en equipo.

Para los amantes de la velocidad y el espíritu competitivo, MotoGP 25 se presenta como el título oficial de la temporada 2025 de motociclismo. Con circuitos y pilotos reales, ofrece una experiencia realista y desafiante, perfecta para organizar competencias entre amigos y medir habilidades en la pista.

PlayStation Plus: multijugador y catálogo para PS4 y PS5

El servicio de PlayStation Plus se distingue por ofrecer acceso a un extenso catálogo de juegos para PS4 y PS5, junto a modalidades multijugador local y online. Esta variedad permite que cada usuario encuentre el plan ideal, desde aventuras cooperativas hasta competencias cargadas de adrenalina, todo adaptado a los diferentes estilos de celebración.

Con opciones pensadas para todos los perfiles, PlayStation Plus convierte fechas especiales como San Valentín en una oportunidad para compartir, crear recuerdos y fortalecer lazos mientras se disfruta del mejor entretenimiento interactivo.

PlayStation Plus (PS Plus) es el servicio de suscripción de pago de Sony para consolas PlayStation (PS4 y PS5). (Sony)

Cómo suscribirse a PlayStation Plus y acceder a sus juegos en PS4 y PS5

Para comenzar a disfrutar de los beneficios de PlayStation Plus, el primer paso es contar con una cuenta de PSN y tener a mano un método de pago válido, como tarjeta de crédito, PayPal o una tarjeta de regalo.

El proceso de suscripción es sencillo y puede realizarse directamente desde la consola PS4 o PS5, accediendo al ícono de PS Plus en la pantalla principal o visitando la sección “Suscripciones” dentro de la PlayStation Store. Allí, podrás elegir entre los planes Essential, Extra o Deluxe/Premium según los servicios y el catálogo que más te interesen.

Una vez seleccionado el plan que prefieras, deberás decidir la periodicidad del pago (mensual, trimestral o anual) y completar la configuración de la forma de pago. Tras confirmar la compra, la membresía quedará activa de inmediato y tendrás acceso a todos los beneficios correspondientes.

Para descargar juegos incluidos en tu suscripción, solo tienes que ir a la pestaña de PlayStation Plus en la pantalla de inicio, donde podrás explorar los juegos mensuales o, si cuentas con los planes Extra o Premium, acceder al catálogo extendido.

Elige el título que desees, selecciona “Descargar” o “Añadir a la biblioteca” y comienza a jugar. Recuerda que la renovación de la suscripción es automática al finalizar el periodo elegido, aunque puedes cancelarla en cualquier momento desde el apartado de gestión de suscripciones en los ajustes de tu cuenta.