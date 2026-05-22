Estas son las marcas y modelos de celulares que se actualizarán a Android 17

La presentación de Android 17 durante el Android Show previo al Google I/O 2026 centró la atención de la comunidad tecnológica. El anuncio introdujo novedades para el sistema operativo y abrió interrogantes sobre la compatibilidad de los dispositivos existentes.
Aunque la versión estable de Android 17 llegará en las próximas semanas, la información revelada anticipó las principales características que marcarán la experiencia de usuario en esta edición. El lanzamiento reforzó una preocupación habitual en cada actualización: si los modelos actuales podrán incorporar nuevas funciones o quedarán fuera de la lista de dispositivos compatibles.
La principal duda entre los usuarios gira en torno a los móviles que recibirán Android 17. El interés abarca tanto las innovaciones técnicas como la permanencia de los dispositivos en el entorno tecnológico. La evolución de Android requiere una revisión periódica de compatibilidad, y 2026 sigue esa tendencia.
Ante este contexto, se elaboró una guía que detalla las opciones de actualización a Android 17 según la marca y el modelo. Este recurso busca orientar a los usuarios en un escenario marcado por la variedad de fabricantes y la disparidad en los cronogramas de lanzamiento, sujetos a decisiones de cada empresa.
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 10a
Samsung
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 8
- Samsung Galaxy Z Flip 8
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A15
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A06
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A17
- Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M55
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M17e
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy F06
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F35
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F70e
Motorola
- Motorola Razr 2024
- Motorola Razr+ 2024
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr Plus 2025
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Plus 2026
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr Fold
- Motorola ThinkPhone
- Motorola ThinkPhone 25
- Motorola Edge 2024
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Neo
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Moto G 2025
- Motorola Moto G Power 2025
- Motorola Moto G Stylus 2025
- Motorola Moto G47
- Motorola Moto G37
- Motorola Moto G37 Power
- Motorola Moto G87
- Motorola Moto G86
- Motorola Moto G86 Power
- Motorola Moto G77
- Motorola Moto G75
- Motorola Moto G67
- Motorola Moto G67 Power
- Motorola Moto G57
- Motorola Moto G57 Power
- Motorola Moto G56
Xiaomi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Flip 2
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C
- Redmi 15C 4G
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO X6 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X8
- POCO X8 Pro
- POCO M7 4G
- POCO M7 5G
- POCO M7 Plus
- POCO M8 5G
- POCO M8 Pro 5G
- POCO C71
- POCO C85 4G
- POCO C85 5G
OPPO
- OPPO Find X7
- OPPO Find X7 Ultra
- OPPO Find X8
- OPPO Find X8 Pro
- OPPO Find X8 Ultra
- OPPO Find X9
- OPPO Find X9 Pro
- OPPO Find X9 Ultra
- OPPO Find N5
- OPPO Find N6
- OPPO Reno 11
- OPPO Reno 11 Pro
- OPPO Reno 11F
- OPPO Reno 12
- OPPO Reno 12 Pro
- OPPO Reno 13 F
- OPPO Reno 14
- OPPO Reno 14 F
- OPPO Reno 14 Pro
- OPPO Reno 15
- OPPO Reno 15 Mini
- OPPO Reno 15 Pro
- OPPO F25 Pro
- OPPO F27 5G
- OPPO F27 Pro+
- OPPO F29
- OPPO F29 Pro
- OPPO F31 5G
- OPPO F31 Pro 5G
- OPPO F31 Pro Plus
- OPPO F33 5G
- OPPO F33 Pro 5G
- OPPO A5 5G
- OPPO A5 Energy
- OPPO A5 Pro
- OPPO A5x
- OPPO A6 Pro
- OPPO A6x 5G
- OPPO K13
- OPPO K13 Turbo
- OPPO K13x
- OPPO K15 Pro
vivo
- vivo X100
- vivo X100 Pro
- vivo X100 Ultra
- vivo X200
- vivo X200 Pro
- vivo X200 Ultra
- vivo X200 FE
- vivo X200T
- vivo X300
- vivo X300 FE
- vivo X300 Pro
- vivo X300 Ultra
- vivo X Fold 3 Pro
- vivo X Fold 5
- vivo V40
- vivo V40 Pro
- vivo V50
- vivo V50e
- vivo V50 Lite
- vivo V50 Lite 4G
- vivo V60
- vivo V60 Lite
- vivo V60 Lite 4G
- vivo V60e
- vivo V70
- vivo V70 FE
- vivo V70 Elite
- vivo Y05 4G
- vivo Y11
- vivo Y21
- vivo Y31d 4G
- vivo Y51 Pro
- vivo Y300 GT
- vivo Y300i
- vivo Y300t
- vivo Y400
- vivo Y400 4G
- vivo Y400 Pro
- vivo Y400 Pro+
- Nothing Phone (2)
OnePlus
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus 13T
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 Lite
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord CE6
- OnePlus Nord CE6 Lite
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (3a) Lite
- Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) Pro
- CMF Phone 2 Pro
realme
- realme GT
- realme GT 6
- realme GT 7
- realme GT 7T
- realme GT 7 Dream Edition
- realme GT 7 Pro
- realme GT 8 Pro
- realme 14 Pro
- realme 14 Pro+
- realme 14T
- realme 15
- realme 15 Pro
- realme 15T
- realme 16
- realme 16 Pro
- realme 16T
- realme P3
- realme P3 Pro
- realme P3 Ultra
- realme P4
- realme P4 Power
- realme P4 Pro
- realme P4 Pro+
- realme Narzo 80x
- realme Narzo 80 Pro
- realme Narzo Power
