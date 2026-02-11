Llegan siete juegos gratis a PS5 sin necesidad PlayStation Plus: cómo descargarlos

PlayStation 5 ofrece siete juegos gratuitos que se pueden descargar sin suscripción a PlayStation Plus y conservar de forma permanente. (EFE/EPA/Rungroj Yongrit)

PS5 amplía su biblioteca con siete juegos gratuitos que no requieren suscripción a PlayStation Plus. Esta nueva oferta permite a los jugadores descargar y conservar estos títulos de manera permanente, lo que representa una oportunidad única para Esta nueva oferta permite a los jugadores descargar y conservar estos títulos de manera permanente, lo que representa una oportunidad única para explorar propuestas variadas sin coste adicional.

Cuáles son los juegos gratis para descargar en PS5

SEGA Football Club Champions

El simulador japonés de gestión conocido como SakaTsuku celebra tres décadas con una edición renovada bajo el nombre SEGA Football Club Champions. Este título, desarrollado por SEGA, se inspira en la fórmula de Football Manager y añade datos oficiales de jugadores gracias a la licencia FIFPRO, lo que garantiza plantillas realistas y actualizadas.

Los usuarios pueden competir en ligas como la J.League, la K League y otros campeonatos internacionales. Las tareas de gestión incluyen fichajes, desarrollo de jóvenes promesas, definición de tácticas, administración de presupuestos y consolidación de la identidad del club.

Cada decisión tomada afecta directamente la posibilidad de conquistar títulos nacionales e internacionales, añadiendo una capa de profundidad estratégica que recompensa la planificación a largo plazo.

SEGA Football Club Champions destaca por su gestión realista de equipos de fútbol gracias a la licencia FIFPRO y ligas internacionales.

2XKO

2XKO propone una experiencia de lucha en la que el trabajo en equipo es fundamental. Los jugadores pueden combatir en solitario controlando a dos campeones o formar un dúo con un amigo, lo que añade posibilidades tácticas en cada partida. El juego introduce las fusiones, poderosos modificadores que alteran la estrategia del equipo y obligan a los usuarios a adaptarse continuamente.

Los personajes icónicos de League of Legends cobran vida en este título, con movimientos inspirados en el popular MOBA pero rediseñados para un sistema de combate en dos dimensiones. Los escenarios, ambientados en el universo de Runaterra, presentan gráficos artísticos y una banda sonora original que complementan la atmósfera de los combates.

Arknights: Endfield

En Arknights: Endfield, el usuario es recibido en Talos-II, un planeta de gran belleza pero plagado de amenazas. La historia narra cómo los primeros colonos enfrentaron guerras y desastres durante más de 150 años hasta establecer las bases de la llamada Franja de la Civilización. Sin embargo, el territorio sigue presentando vastas zonas inexploradas y peligros desconocidos.

Arknights: Endfield combina exploración, supervivencia y gestión de recursos en el peligroso planeta Talos-II, desafiante para los fanáticos del género.

El jugador debe avanzar por territorios salvajes, enfrentando vestigios del pasado y retos imprevistos en un entorno que mezcla exploración con elementos de supervivencia y gestión de recursos.

Highguard

Highguard es un juego de disparos centrado en incursiones Jugador contra Jugador (JcJ). Los participantes asumen el rol de centinelas, pistoleros arcanos encargados de luchar por el dominio de un continente mítico. El título fomenta la cooperación en equipo para proteger la base propia y explorar terrenos desconocidos, donde la recolección de recursos y la mejora del arsenal son actividades claves.

El objetivo consiste en hacerse con el legendario rompescudos durante combates en campo abierto, transportarlo hasta la base enemiga y lograr romper sus defensas antes de que el equipo rival haga lo propio.

Avatar Island

Avatar Island invita a los jugadores a resolver puzles deslizantes donde la estrategia y la rapidez son esenciales para escalar posiciones en la clasificación global. El juego está orientado a quienes disfrutan poniendo a prueba su inteligencia en desafíos constantes, ya que cada mes se añaden diez nuevos puzles para mantener el interés y la variedad.

BarBarQ 2:

BarBarQ 2 ofrece una experiencia de aventura casual donde los jugadores crean su propio clan isleño, reclutan héroes y participan en la búsqueda de tesoros. El camino hacia convertirse en jefe tribal implica superar desafíos, fortalecer el clan mediante mejoras y enfrentarse a múltiples modos de juego.

BarBarQ 2 ofrece aventura casual y batallas supervivencia 3v3v3, permitiendo a los jugadores crear clanes personalizados en un mundo bárbaro.

Entre sus características destaca el modo supervivencia 3v3v3, en el que tres equipos compiten simultáneamente. Además, el título cuenta con historias épicas, sistemas de gestión de clan, monturas y diversas actividades que enriquecen el universo bárbaro.

Artifact Seekers

Artifact Seekers transporta al jugador al centro de un programa de televisión ficticio, donde la fama y la gloria dependen de superar desafíos frente a la audiencia. El objetivo es impresionar a los espectadores resolviendo acertijos, interactuando con ayudantes virtuales y explorando escenarios meticulosamente diseñados.

La obtención de estrellas y el cumplimiento de misiones permiten progresar en la competición, mientras la perseverancia y la creatividad se convierten en aliados fundamentales para el éxito.

Cómo descargar los juegos gratuitos en PS5

Para acceder a cualquiera de estos siete títulos, el procedimiento es sencillo:

Encender la PS5 y acceder a la cuenta de usuario. Entrar en la PlayStation Store desde el menú principal. Utilizar la barra de búsqueda para localizar cada uno de los juegos mencionados. Seleccionar el título deseado y pulsar en la opción de descarga gratuita. Esperar a que finalice la descarga e instalación para comenzar a jugar.