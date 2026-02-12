La palabra que debes evitar al contestar una llamada desconocida o puedes caer en estafas

Los atacantes buscan que la víctima actúe bajo presión o urgencia en algunos casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un gesto tan cotidiano como responder con un “sí” una llamada de un número desconocido puede ser suficiente para poner en riesgo la seguridad personal y financiera.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), el simple hecho de pronunciar esta palabra al contestar podría exponer a cualquiera a estafas difíciles de detectar en un primer momento.

Decir “sí” al responder una llamada de origen desconocido se ha convertido en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. De acuerdo con el INCIBE, grabar la voz de la víctima permite a los estafadores manipular grabaciones para autorizar operaciones bancarias, firmar contratos o suplantar identidades.

La facilidad con la que puede replicarse una respuesta afirmativa convierte a esta palabra en un objetivo prioritario para quienes buscan aprovecharse de la confianza o el descuido de los usuarios.

Por qué es muy peligrosa la palabra “sí” en una llamada desconocida

La grabación de una simple afirmación puede ser utilizada para autorizar transacciones o contratar servicios en nombre de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vulnerabilidad surge porque el “sí” es utilizado como confirmación en muchos sistemas de verificación por voz, tanto en bancos como en servicios de atención al cliente.

El INCIBE advierte que los delincuentes pueden grabar esta respuesta y reutilizarla para validar transacciones, contratar servicios o ejecutar fraudes de identidad. Las grabaciones de voz pueden ser manipuladas y presentadas como prueba de consentimiento en operaciones no autorizadas.

Esta técnica permite a los estafadores superar barreras de seguridad diseñadas para proteger la identidad de los clientes, lo que genera un grave riesgo para quienes acostumbran a responder afirmativamente sin confirmar la legitimidad de la llamada.

Cómo operan los estafadores en este tipo de fraude telefónico

Los ciberdelincuentes simulan ser representantes de entidades conocidas y buscan obtener una respuesta afirmativa mediante ingeniería social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso suele comenzar con una llamada de un interlocutor que simula ser representante de un banco, una tienda o un servicio técnico.

El INCIBE explica que los estafadores utilizan técnicas de ingeniería social para generar confianza, mencionando datos básicos del usuario o refiriéndose a supuestas transacciones recientes. En algunos casos, la llamada termina abruptamente tras la respuesta afirmativa, sin que se desarrolle una conversación.

El objetivo principal es obtener la grabación del “sí” de la víctima. El fraude no siempre resulta evidente de inmediato, pues los estafadores pueden esperar días o semanas antes de intentar utilizar la grabación.

Los ciberdelincuentes pueden permanecer en silencio a la espera de una respuesta afirmativa y colgar a los pocos segundos. Esto dificulta que la víctima perciba el engaño en el momento de la llamada.

Qué señales indican que se trata de un intento de estafa telefónica

Varios indicios revelan que se trata de un fraude telefónico y hay que actuar de inmediato para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los indicios más frecuentes se encuentra la ausencia de respuesta tras el saludo inicial, o preguntas dirigidas a obtener una confirmación, como “¿Está usted autorizado para realizar transacciones?” o “¿Acepta recibir información sobre nuestros servicios?”.

El INCIBE sugiere desconfiar de cualquier llamada en la que el interlocutor insista en recibir respuestas afirmativas o se mantenga en silencio tras la contestación.

Si la llamada termina sin información clara o si el interlocutor cuelga tras recibir el “sí”, existe una alta probabilidad de que se trate de un intento de fraude. Las víctimas suelen advertir el engaño solo cuando detectan movimientos no autorizados en sus cuentas o reciben notificaciones de servicios que jamás solicitaron.

Cuáles pasos deben seguir quienes sospechan haber caído en este tipo de estafa

Actuar con rapidez, cortar la comunicación y monitorear las cuentas bancarias son medidas a tomar para reducir peligros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer consejo es mantener la calma y evitar proporcionar información adicional durante la llamada. Ante la sospecha, se debe colgar de inmediato y no retomar la comunicación con el número que realizó el contacto inicial.

Asimismo, verificar la autenticidad de la llamada a través de canales oficiales resulta fundamental para descartar cualquier intento de suplantación. El INCIBE sugiere monitorizar de cerca las cuentas bancarias y tarjetas de crédito, y notificar cualquier actividad sospechosa a la entidad correspondiente.

Si se confirma el uso desautorizado de la identidad, resulta prioritario denunciar el hecho ante las autoridades. La toma de decisiones racionales ayuda a abordar la situación de manera más efectiva.