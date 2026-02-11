Padel Rivals: así será el primer videojuego de pádel multijugador para consolas y PC

Padel Rivals lleva el pádel al gaming: multijugador, torneos y personalización en consolas y PC - crédito Krokanti Games

El pádel, un deporte que ha conquistado canchas y clubes en todo el mundo, se prepara para dar el salto al universo digital. Padel Rivals, desarrollado por el estudio español Krokanti Games, llegará en acceso anticipado durante el tercer o cuarto trimestre de 2026 para PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

Esta propuesta busca establecer un nuevo estándar en la representación del pádel dentro del mundo gaming y ofrecer una experiencia competitiva, social y accesible para jugadores de todos los niveles.

El título destaca por su enfoque arcade, su apuesta multijugador y su modo carrera narrativo ambientado en la ciudad ficticia de Nova Vista.

De qué trata Padel Rivals

Padel Rivals se aleja de los simuladores tradicionales para enfocarse en una experiencia directa y emocionante, donde la diversión no está reñida con la estrategia. El sistema de juego pone el acento en el timing, el posicionamiento y la toma de decisiones, incorporando mecánicas propias del pádel como los rebotes en pared, las salidas de pista y golpes técnicos como el smash o la chiquita.

El corazón competitivo del juego estará en el sistema de ligas y torneos online, pensado para la comunidad multijugador. Junto a esto, el modo carrera permitirá a los jugadores progresar desde pistas locales hasta alcanzar la élite de la Padel Rivals League, todo ello en un entorno narrativo donde la ciudad de Nova Vista sirve como telón de fondo para el desarrollo de la trama y los desafíos deportivos.

Padel Rivals integra cientos de elementos cosméticos para personalizar palas, ropa y accesorios, sin que ninguno de estos objetos ofrezca ventajas jugables. De este modo, el juego evita las mecánicas pay-to-win y garantiza la igualdad de condiciones en la competición.

Además, la propuesta incluye un multijugador local para hasta cuatro jugadores, reforzando el componente social y permitiendo partidas rápidas y colaborativas en una misma pantalla.

Padel Rivals apuesta por la igualdad: sin pay-to-win y con modos para todos los jugadores - crédito Krokanti Games

Visualmente, Padel Rivals apuesta por un estilo estilizado-realista, con una identidad gráfica propia que busca capturar la esencia del pádel y trasladarla a una experiencia digital atractiva y fácil de entender para cualquier tipo de usuario.

Por qué se ha popularizado el pádel

El éxito del pádel se explica por su accesibilidad, su enfoque social y su bajo coste de entrada. Se juega siempre en parejas y en una pista cerrada por paredes de cristal y malla metálica, lo que permite que la bola rebote y el juego se mantenga dinámico.

A diferencia del tenis, la pala es sólida y sin cuerdas, y la pelota tiene menor presión, lo que hace que los partidos sean más prolongados y estratégicos.

El pádel es un deporte que facilita la integración de jugadores con diferentes niveles de habilidad y condiciones físicas. Gracias al tamaño reducido de la cancha y a la importancia táctica de las paredes, se exige menos desplazamiento y resistencia que en el tenis, permitiendo que principiantes disfruten de partidos competitivos desde el primer día.

El auge del pádel responde a su combinación única de estrategia, acción en pareja y ambiente social, factores que lo convierten en una opción ideal para quienes buscan diversión, ejercicio y nuevas amistades en un entorno seguro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor económico también contribuye a su popularidad, ya que el alquiler de la cancha se comparte entre cuatro personas y la inversión en equipamiento es moderada, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para jóvenes como para adultos.

Con su llegada prevista para 2026, Padel Rivals se posiciona como el primer gran videojuego de pádel multijugador para consolas y PC, llenando un vacío en el mercado del deporte digital.

Su propuesta combina la jugabilidad arcade con la profundidad estratégica y el atractivo de la competición online, ofreciendo una alternativa fresca y adaptada a las tendencias actuales en gaming. El videojuego aspira a convertirse en un referente dentro del deporte virtual y a consolidar la presencia del pádel en el mundo gamer.