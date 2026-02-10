Explora, combate y sobrevive: los cuatro juegos gratis de Steam que no te puedes perder esta semana

Steam suma cuatro juegos gratuitos ideales para explorar, combatir y disfrutar en PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam continúa ampliando su catálogo gratuito con nuevas propuestas que ya puedes descargar y sumar a tu biblioteca digital para siempre.

Esta semana, una de las plataformas más utilizada por gamers de PC presenta cuatro juegos gratuitos que ofrecen experiencias de exploración, combate, terror y estrategia, ideales para quienes buscan variedad sin gastar un solo centavo.

Con millones de usuarios activos cada día y una comunidad que no deja de crecer, Steam se consolida como el principal punto de encuentro para acceder tanto a los lanzamientos más esperados como a títulos independientes que sorprenden por su originalidad.

Los lanzamientos de la semana invitan a sumergirse en mundos alienígenas, enfrentar desafíos sobrenaturales o defender reinos fantásticos, todo con descargas directas y acceso permanente

Cuáles son los 4 juegos gratuitos de Steam por esta semana

Downfall MMORPG

Si lo tuyo es la acción multijugador y el desarrollo de personajes, Downfall MMORPG es una excelente opción. Este juego de rol en línea de mundo abierto fusiona elementos de ciencia ficción y fantasía, permitiendo a los jugadores elegir facciones, personalizar sus estilos de juego y participar en épicas batallas PvP y PvE.

El universo de Kaelthera, hogar de los Lumen y su magia ancestral, ofrece un escenario vibrante donde la estrategia y la cooperación son clave para dominar el territorio. La posibilidad de forjar alianzas y sumergirse en aventuras sin fin convierte a Downfall MMORPG en una apuesta atractiva para los amantes del género.

INFLUXIS

INFLUXIS invita a los jugadores a sumergirse en un planeta misterioso y bioluminiscente, donde la búsqueda de artefactos antiguos y la supervivencia ante horrores desconocidos marcan el ritmo de la aventura. La historia sigue a Andrew y su compañera IA EVE en una misión por descubrir el destino de la tripulación perdida de Ícaro, explorando paisajes fascinantes y enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba su ingenio y coraje.

Este título destaca por su atmósfera envolvente y su narrativa enfocada en la exploración, ideal para quienes disfrutan de los juegos de ciencia ficción y mundos por descubrir.

Hero Haven TD

Nuevas propuestas gratuitas aterrizan en Steam: aventura, terror y estrategia para todos los gustos

Hero Haven TD es un juego de defensa de torres en dos dimensiones que combina estrategia, sincronización y gestión de héroes. Los jugadores deben construir defensas sólidas, dirigir a sus héroes y repeler oleadas de enemigos en escenarios que van desde aldeas y desiertos hasta campos de lava.

El reto consiste en ajustar tácticas y aprovechar las habilidades de cada personaje para proteger el reino de monstruos, señores de la guerra y criaturas oscuras.

La jugabilidad dinámica y el enfoque en la toma de decisiones hacen de Hero Haven TD una opción ideal para quienes buscan acción estratégica.

EvilTrap: Prologue

Para quienes buscan emociones intensas y atmósferas inquietantes, EvilTrap: Prologue propone un viaje a una aldea siniestra donde nada es lo que parece. En esta experiencia de terror psicológico independiente, el entorno cambia constantemente y los peligros acechan en cada esquina.

El juego desafía a los jugadores a desentrañar los secretos del lugar mientras enfrentan sus propios miedos y luchan por escapar de una amenaza que parece no tener fin. EvilTrap: Prologue es perfecto para quienes disfrutan de los sustos y la tensión narrativa en juegos de corta duración.

Cómo descargar estos juegos gratuitos en Steam

Steam refuerza su catálogo con cuatro títulos gratuitos que conquistan a la comunidad gamer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inicia sesión en tu cuenta de Steam o crea una de forma gratuita si aún no la tienes. Abre la aplicación de Steam en tu computadora. Busca el nombre del juego que quieras descargar en la tienda de Steam. Selecciona la opción “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”, según corresponda. El juego quedará guardado en tu biblioteca digital y podrás instalarlo en cualquier momento, sin límite de tiempo.

Antes de descargar, revisa los requisitos del sistema de cada juego en la página de la tienda para asegurarte de que tu computadora ofrece el rendimiento necesario.

Esta semana, los cuatro juegos destacados ofrecen horas de entretenimiento sin coste y reflejan la diversidad de propuestas que Steam pone al alcance de todos los usuarios. Explora, combate y sobrevive con estas opciones gratuitas y mantente atento a las próximas novedades que la plataforma seguirá sumando a su catálogo.