Tecno

Explora, combate y sobrevive: los cuatro juegos gratis de Steam que no te puedes perder esta semana

La plataforma amplía su catálogo con experiencias de ciencia ficción, terror psicológico, rol multijugador y estrategia

Guardar
Steam suma cuatro juegos gratuitos
Steam suma cuatro juegos gratuitos ideales para explorar, combatir y disfrutar en PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam continúa ampliando su catálogo gratuito con nuevas propuestas que ya puedes descargar y sumar a tu biblioteca digital para siempre.

Esta semana, una de las plataformas más utilizada por gamers de PC presenta cuatro juegos gratuitos que ofrecen experiencias de exploración, combate, terror y estrategia, ideales para quienes buscan variedad sin gastar un solo centavo.

Con millones de usuarios activos cada día y una comunidad que no deja de crecer, Steam se consolida como el principal punto de encuentro para acceder tanto a los lanzamientos más esperados como a títulos independientes que sorprenden por su originalidad.

Los lanzamientos de la semana
Los lanzamientos de la semana invitan a sumergirse en mundos alienígenas, enfrentar desafíos sobrenaturales o defender reinos fantásticos, todo con descargas directas y acceso permanente

Cuáles son los 4 juegos gratuitos de Steam por esta semana

Downfall MMORPG

Si lo tuyo es la acción multijugador y el desarrollo de personajes, Downfall MMORPG es una excelente opción. Este juego de rol en línea de mundo abierto fusiona elementos de ciencia ficción y fantasía, permitiendo a los jugadores elegir facciones, personalizar sus estilos de juego y participar en épicas batallas PvP y PvE.

El universo de Kaelthera, hogar de los Lumen y su magia ancestral, ofrece un escenario vibrante donde la estrategia y la cooperación son clave para dominar el territorio. La posibilidad de forjar alianzas y sumergirse en aventuras sin fin convierte a Downfall MMORPG en una apuesta atractiva para los amantes del género.

INFLUXIS

INFLUXIS invita a los jugadores a sumergirse en un planeta misterioso y bioluminiscente, donde la búsqueda de artefactos antiguos y la supervivencia ante horrores desconocidos marcan el ritmo de la aventura. La historia sigue a Andrew y su compañera IA EVE en una misión por descubrir el destino de la tripulación perdida de Ícaro, explorando paisajes fascinantes y enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba su ingenio y coraje.

Este título destaca por su atmósfera envolvente y su narrativa enfocada en la exploración, ideal para quienes disfrutan de los juegos de ciencia ficción y mundos por descubrir.

Hero Haven TD

Nuevas propuestas gratuitas aterrizan en
Nuevas propuestas gratuitas aterrizan en Steam: aventura, terror y estrategia para todos los gustos

Hero Haven TD es un juego de defensa de torres en dos dimensiones que combina estrategia, sincronización y gestión de héroes. Los jugadores deben construir defensas sólidas, dirigir a sus héroes y repeler oleadas de enemigos en escenarios que van desde aldeas y desiertos hasta campos de lava.

El reto consiste en ajustar tácticas y aprovechar las habilidades de cada personaje para proteger el reino de monstruos, señores de la guerra y criaturas oscuras.

La jugabilidad dinámica y el enfoque en la toma de decisiones hacen de Hero Haven TD una opción ideal para quienes buscan acción estratégica.

EvilTrap: Prologue

Para quienes buscan emociones intensas y atmósferas inquietantes, EvilTrap: Prologue propone un viaje a una aldea siniestra donde nada es lo que parece. En esta experiencia de terror psicológico independiente, el entorno cambia constantemente y los peligros acechan en cada esquina.

El juego desafía a los jugadores a desentrañar los secretos del lugar mientras enfrentan sus propios miedos y luchan por escapar de una amenaza que parece no tener fin. EvilTrap: Prologue es perfecto para quienes disfrutan de los sustos y la tensión narrativa en juegos de corta duración.

Cómo descargar estos juegos gratuitos en Steam

Steam refuerza su catálogo con
Steam refuerza su catálogo con cuatro títulos gratuitos que conquistan a la comunidad gamer - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Inicia sesión en tu cuenta de Steam o crea una de forma gratuita si aún no la tienes.
  2. Abre la aplicación de Steam en tu computadora.
  3. Busca el nombre del juego que quieras descargar en la tienda de Steam.
  4. Selecciona la opción “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”, según corresponda.
  5. El juego quedará guardado en tu biblioteca digital y podrás instalarlo en cualquier momento, sin límite de tiempo.

Antes de descargar, revisa los requisitos del sistema de cada juego en la página de la tienda para asegurarte de que tu computadora ofrece el rendimiento necesario.

Esta semana, los cuatro juegos destacados ofrecen horas de entretenimiento sin coste y reflejan la diversidad de propuestas que Steam pone al alcance de todos los usuarios. Explora, combate y sobrevive con estas opciones gratuitas y mantente atento a las próximas novedades que la plataforma seguirá sumando a su catálogo.

Temas Relacionados

SteamJuegos gratisDescargar juegosPCTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuál es el precio actual del Nokia 1100 y dónde se puede comprar

La suma de una carcasa resistente, un uso intuitivo y una batería capaz de superar una semana de autonomía llevó a este teléfono a convertirse en el más vendido de la historia

Cuál es el precio actual

Bad Bunny domina Spotify después del Super Bowl: ‘Yo perreo sola’ es la canción más buscada

Tras el show de medio tiempo, las reproducciones de Bad Bunny en Spotify en Estados Unidos subieron más de 470%

Bad Bunny domina Spotify después

Descargar Magis TV o XUPER TV es un error: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

Instalar en celulares, televisores o computadoras alternativas que están en las tiendas de apps oficiales elimina el riesgo de robos de datos privados y daños severos en el dispositivo

Descargar Magis TV o XUPER

Cómo es el interior del primer Ferrari eléctrico diseñado por uno de los genios del iPhone

La innovación llega de la mano de Jony Ive y Marc Newson, quienes apuestan por una mezcla de controles físicos y digitales para revolucionar el interior de los deportivos italianos

Cómo es el interior del

Cómo grabar llamadas en tu Android: guía para activar y gestionar la función desde la app de Teléfono

Desde la protección de datos hasta la facilidad de uso, la aplicación nativa ofrece alternativas para personalizar la duración, el almacenamiento y la seguridad de cada registro

Cómo grabar llamadas en tu
DEPORTES
El plan de Christian Horner

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Escándalo con un entrenador argentino que fue expulsado tras un VAR improvisado con su celular: “Me cansé de que me roben, es una vergüenza”

Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La increíble definición por foto finish en una carrera de los Juegos Olímpicos de Invierno que rompió un récord de 20 años sin medallas

TELESHOW
Fotos, juegos y mucha complicidad:

Fotos, juegos y mucha complicidad: así fue el viaje de Pampita y sus hijos a Universal

Hernán Piquín contó cómo le dijo a su madre que era gay: “Estaba esperando”

Guillermina Valdés y su propia vida reflejada en el escenario: “Hay que desmitificar el divorcio como un fracaso”

Todos los ganadores de los Estrella de Mar 2026: el Oro para Pimpinela y el gran homenaje a Mirtha Legrand

Qué hay detrás de la ausencia de Jimena Monteverde de la mesa de Mirtha Legrand: “Esperemos que se arregle”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno salvadoreño entrega escrituras de

Gobierno salvadoreño entrega escrituras de propiedad a familias afectadas por fraudes inmobiliarios

Detuvieron al alcalde de Guayaquil y a dos de sus hermanos en una investigación por delincuencia organizada

Venezuela envió su primer cargamento de crudo a Israel en años tras el control de sus exportaciones por Estados Unidos

El Parlamento Europeo aprobó salvaguardias para el acuerdo con Mercosur mientras su ratificación permanece suspendida

Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados y ningún fallecido en la Caravana del Zorro 2026