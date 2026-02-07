Tecno

Xuper TV y Magis TV no sirven: por qué y cómo ver películas gratis en 2026

Los usuarios pueden acudir a plataformas como Pluto TV o YouTube para ver contenido de forma gratuita y segura

Plataformas como Amazon Fire TV
Plataformas como Amazon Fire TV desactivaron Xuper TV y Magis TV por ofrecer contenido sin licencia.

Xuper TV y Magis TV han dejado de funcionar porque plataformas como Amazon Fire TV las desactivaron por ofrecer contenido sin autorización de los titulares de derechos.

En Argentina, una orden judicial dispuso el bloqueo de Magis TV tras denuncias de empresas audiovisuales, al constatarse la transmisión no autorizada de películas, series y eventos deportivos.

La justicia también alertó que instalar aplicaciones piratas constituye una infracción legal y un riesgo para la seguridad, ya que muchas APK evitan los controles oficiales y pueden introducir software malicioso en los dispositivos.

En Argentina, una orden judicial
En Argentina, una orden judicial bloqueó Magis TV tras denuncias de empresas audiovisuales. (Fotocomposición: Infobae)

Por qué Xuper TV y Magis TV no sirven

Las plataformas Xuper TV y Magis TV han dejado de funcionar en varios países, incluido Argentina, debido a bloqueos judiciales que buscan combatir la piratería audiovisual.

La justicia argentina ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes.

Además, tanto Magis TV como Xuper TV operaban a través de archivos APK descargados de fuentes externas, esquivando los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store, lo que incrementaba el riesgo de instalar malware en los dispositivos de los usuarios.

La justicia advirtió que instalar
La justicia advirtió que instalar apps piratas es ilegal y pone en riesgo la seguridad. (Fotocomposición: Infobae)

La resolución judicial no solo impidió el acceso a estas aplicaciones, también exigió a Google la desinstalación de Magis TV en dispositivos Android dentro de Argentina, marcando un precedente en la región.

Usar estas plataformas implica riesgos legales y de seguridad, ya que los usuarios pueden ser sancionados y sus datos personales quedar expuestos. Como alternativas legales y seguras, se recomienda optar por servicios oficiales como Pluto TV, YouTube o Tubi, que ofrecen contenido gratuito sin infringir la legislación de propiedad intelectual.

Cómo ver películas gratis en 2026

Para ver películas gratis en 2026, puedes acudir a plataformas como:

  • Pluto TV ofrece canales en vivo y una amplia selección de películas y series como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto, sin necesidad de crear una cuenta. Disponible en Play Store y App Store.
Pluto TV brinda acceso a
Pluto TV brinda acceso a canales en vivo y una variada selección de películas y series, como CSI Miami. (Pluto TV)
  • Rakuten TV permite ver títulos gratuitos en la sección ‘Free’, incluyendo películas populares como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, con varios éxitos de taquilla de años anteriores.
  • RTVE Play es la plataforma online de la Radio Televisión Española y brinda acceso sin costo a series, películas, documentales, noticias y programas como MasterChef, todos de producción propia.
  • FilmRise, servicio estadounidense con publicidad, ofrece series y películas como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.
  • YouTube, propiedad de Google, permite ver gratis videos, documentales, series web y contenido educativo, sin requerir suscripción para la mayoría de los videos. Solo necesitas instalar la app y explorar las opciones.
YouTube, de Google, permite ver
YouTube, de Google, permite ver gratis videos, documentales y series sin requerir suscripción en la mayoría de los casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos implica ver películas en Xuper TV y Magis TV

Ver películas en plataformas como Xuper TV y Magis TV implica varios riesgos, tanto legales como de seguridad digital. En primer lugar, estos servicios suelen ofrecer contenido sin la autorización de los titulares de derechos, lo que constituye una infracción de la ley de propiedad intelectual en muchos países.

Los usuarios que acceden a estos portales pueden enfrentar sanciones legales, incluyendo el bloqueo de las aplicaciones o incluso la imposibilidad de acceder a internet a través de sus proveedores de servicio si así lo ordena la justicia.

Ver películas y series en
Ver películas y series en Xuper TV y Magis TV representa riesgos legales y de seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchas de estas aplicaciones requieren la descarga de archivos APK desde fuentes no oficiales, lo que facilita la instalación de software malicioso, virus o troyanos.

Esto puede poner en peligro la privacidad del usuario, exponiendo datos personales, contraseñas o información bancaria almacenada en el dispositivo.

Asimismo, las aplicaciones piratas suelen eludir los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, dejando al usuario sin protección ante posibles amenazas.

