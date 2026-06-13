Se pronostican lluvias fuertes este fin de semana en Guatemala, autoridades emiten recomendaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el INSIVUMEH alertaron que el 13 y 14 de junio Guatemala podría registrar emergencias por lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el sábado 13 y domingo 14 de junio, Guatemala podría enfrentar una serie de emergencias provocadas por lluvias intensas, asociadas al acercamiento de ondas del este y sistemas de baja presión en el territorio nacional. Así lo advirtieron la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) en sus reportes oficiales.

El pronóstico técnico emitido por INSIVUMEH y difundido por CONRED prevé que las lluvias continúen durante el fin de semana, con especial incidencia en horas de la tarde y la noche. Además del incremento en las precipitaciones, se anticipa presencia de neblina en las mañanas y ambiente cálido y húmedo durante el día. Las zonas bajo mayor vigilancia incluyen el Altiplano Central, Bocacosta, Caribe, Pacífico, Franja Transversal del Norte, Occidente, Valles de Oriente y Norte. En todas estas regiones, la combinación de lluvias y actividad eléctrica aumenta el peligro de situaciones como crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes, daños en la red vial y descenso de lahares en la cadena volcánica.

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La CONRED informó que, ante este panorama, las instituciones del Sistema mantienen acciones de monitoreo, coordinación y atención directa a la población afectada. En ese sentido, la entidad recomendó a la ciudadanía identificar áreas seguras y rutas de evacuación en sus comunidades, evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas, revisar el estado de techos, drenajes y cunetas cercanas a las viviendas, preparar la Mochila de las 72 Horas y el Plan Familiar de Respuesta, conducir con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales de CONRED e INSIVUMEH. El llamado fue reiterado en los comunicados oficiales, donde se recordó que cualquier situación de emergencia o desastre debe reportarse a los cuerpos de socorro, autoridades locales o a la línea de emergencia 119.

El pronóstico de INSIVUMEH y CONRED indica lluvias persistentes durante el fin de semana, especialmente en la tarde y noche. Además, se espera neblina matutina y un ambiente cálido y húmedo a lo largo del día. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

CONRED destacó que la prevención es fundamental para reducir el impacto de los eventos climáticos. La entidad reiteró además la importancia de la participación comunitaria y la preparación individual y familiar ante posibles evacuaciones o interrupciones en los servicios básicos.

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El seguimiento de la situación hidrometeorológica continuará durante los próximos días, y las autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas emergencias, especialmente en áreas rurales y zonas urbanas propensas a inundaciones o deslizamientos.

Emergencias por lluvias afectan a miles de personas en Guatemala

De acuerdo con el Informe de Época de Lluvias 2026 de la SE-CONRED, hasta el 12 de junio se han registrado 397 emergencias vinculadas a las lluvias, de las cuales 20 han sido confirmadas y 4 ocurrieron en las últimas 24 horas. Según la información recogida por CONRED, estos eventos han dejado un saldo de más de 6 mil personas afectadas en distintos puntos del territorio nacional. Entre los incidentes reportados se encuentran daños en viviendas e infraestructura por inundaciones, caída de árboles, deslizamientos, derrumbes, vientos fuertes y flujos de lodo.

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Los reportes señalan afectaciones en casas y obras públicas a causa de inundaciones, árboles caídos, deslizamientos de tierra, derrumbes, ráfagas de viento y corrientes de lodo. (AFP)

Las regiones más impactadas corresponden a los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Chiquimula, Quiché y Sololá, donde la acumulación de precipitaciones y la vulnerabilidad del terreno han propiciado escenarios de riesgo y desplazamiento. CONRED enfatizó que el monitoreo y la respuesta institucional permanecen activos en estas áreas, en coordinación con autoridades locales y cuerpos de socorro.