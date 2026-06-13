Se pronostican lluvias fuertes este fin de semana en Guatemala, autoridades emiten recomendaciones

Durante el sábado 13 y domingo 14 de junio, Guatemala podría enfrentar una serie de emergencias provocadas por lluvias intensas, asociadas al acercamiento de ondas del este y sistemas de baja presión en el territorio nacional. Así lo advirtieron la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) en sus reportes oficiales.
El pronóstico técnico emitido por INSIVUMEH y difundido por CONRED prevé que las lluvias continúen durante el fin de semana, con especial incidencia en horas de la tarde y la noche. Además del incremento en las precipitaciones, se anticipa presencia de neblina en las mañanas y ambiente cálido y húmedo durante el día. Las zonas bajo mayor vigilancia incluyen el Altiplano Central, Bocacosta, Caribe, Pacífico, Franja Transversal del Norte, Occidente, Valles de Oriente y Norte. En todas estas regiones, la combinación de lluvias y actividad eléctrica aumenta el peligro de situaciones como crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes, daños en la red vial y descenso de lahares en la cadena volcánica.
PUBLICIDAD
La CONRED informó que, ante este panorama, las instituciones del Sistema mantienen acciones de monitoreo, coordinación y atención directa a la población afectada. En ese sentido, la entidad recomendó a la ciudadanía identificar áreas seguras y rutas de evacuación en sus comunidades, evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas, revisar el estado de techos, drenajes y cunetas cercanas a las viviendas, preparar la Mochila de las 72 Horas y el Plan Familiar de Respuesta, conducir con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales de CONRED e INSIVUMEH. El llamado fue reiterado en los comunicados oficiales, donde se recordó que cualquier situación de emergencia o desastre debe reportarse a los cuerpos de socorro, autoridades locales o a la línea de emergencia 119.
CONRED destacó que la prevención es fundamental para reducir el impacto de los eventos climáticos. La entidad reiteró además la importancia de la participación comunitaria y la preparación individual y familiar ante posibles evacuaciones o interrupciones en los servicios básicos.
PUBLICIDAD
El seguimiento de la situación hidrometeorológica continuará durante los próximos días, y las autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas emergencias, especialmente en áreas rurales y zonas urbanas propensas a inundaciones o deslizamientos.
Emergencias por lluvias afectan a miles de personas en Guatemala
De acuerdo con el Informe de Época de Lluvias 2026 de la SE-CONRED, hasta el 12 de junio se han registrado 397 emergencias vinculadas a las lluvias, de las cuales 20 han sido confirmadas y 4 ocurrieron en las últimas 24 horas. Según la información recogida por CONRED, estos eventos han dejado un saldo de más de 6 mil personas afectadas en distintos puntos del territorio nacional. Entre los incidentes reportados se encuentran daños en viviendas e infraestructura por inundaciones, caída de árboles, deslizamientos, derrumbes, vientos fuertes y flujos de lodo.
PUBLICIDAD
Las regiones más impactadas corresponden a los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Chiquimula, Quiché y Sololá, donde la acumulación de precipitaciones y la vulnerabilidad del terreno han propiciado escenarios de riesgo y desplazamiento. CONRED enfatizó que el monitoreo y la respuesta institucional permanecen activos en estas áreas, en coordinación con autoridades locales y cuerpos de socorro.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD