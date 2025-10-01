Tecno

Por qué es importante eliminar las aplicaciones que no usas en tu celular

Borrar aplicaciones olvidadas es una forma sencilla de optimizar tu dispositivo y evitar riesgos innecesarios

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Existe una fuerte razón para
Existe una fuerte razón para eliminar apps que no usamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el uso diario es normal que los celulares acumulen aplicaciones que instalamos por curiosidad o necesidad puntual, pero que terminan quedando en el olvido. Juegos que dejamos a medias, herramientas que probamos una sola vez o apps de comercios que nunca volvimos a visitar. Aunque no lo parezca, mantenerlas instaladas puede generar más inconvenientes de lo que creemos.

La memoria llena y el bajo rendimiento son las consecuencias más evidentes, pero no las únicas. Aplicaciones que no usamos pueden seguir ejecutándose en segundo plano, consumir batería o incluso convertirse en un riesgo de seguridad si no reciben actualizaciones.

Por eso, eliminar programas innecesarios no solo libera espacio: también mejora la experiencia de uso y forma parte de lo que expertos llaman higiene digital.

Los beneficios de eliminar apps
Los beneficios de eliminar apps que no usamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos es más: los beneficios de una limpieza digital

Desinstalar apps que no utilizamos tiene un impacto directo en el rendimiento del celular. Cada ícono que desaparece significa más espacio de almacenamiento disponible, menos procesos activos y mayor autonomía de batería.

Pero los beneficios van más allá de lo técnico. Una pantalla de inicio despejada, con solo las herramientas que realmente usamos, genera una sensación de orden y control. Al reducir la sobrecarga visual, también se disminuyen las distracciones y tentaciones de abrir aplicaciones que no aportan nada. En muchos casos, este hábito se traduce en un uso más consciente y equilibrado del dispositivo.

Cómo desinstalar aplicaciones en iPhone

En los dispositivos de Apple, el proceso es sencillo: basta con mantener presionado el icono de la app hasta que aparezca un menú, y luego seleccionar la opción Eliminar app. Otra forma es mantener presionado hasta que todos los íconos empiecen a moverse y pulsar el símbolo de “–” en la aplicación que se quiere borrar.

Es importante eliminar apps que
Es importante eliminar apps que ya no usamos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una herramienta muy práctica está en Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. Allí se muestra una lista con todas las apps instaladas, el espacio que ocupan y la fecha de su último uso. Esto ayuda a detectar fácilmente cuáles llevan meses sin abrirse y podrían eliminarse.

Cómo desinstalar aplicaciones en Android

En Android también existen varias maneras. La más rápida es mantener pulsado el icono de la app y elegir Desinstalar. Otra opción es ingresar en Ajustes > Aplicaciones, donde se encuentra la lista completa con el tamaño y los permisos de cada aplicación. Desde ahí se puede seleccionar y quitar cualquier programa.

Además, algunos fabricantes como Samsung (One UI) o Xiaomi (MIUI) incorporan gestores de almacenamiento que identifican automáticamente las apps menos utilizadas y sugieren eliminarlas, lo que facilita aún más la tarea de limpieza.

Eliminar apps que no usamos
Eliminar apps que no usamos del celular puede mejorar el rendimiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberar espacio y ganar fluidez

Cada aplicación ocupa memoria y, en muchos casos, almacena archivos temporales que con el tiempo llegan a pesar bastante. Al borrarlas, no solo se libera almacenamiento interno, también se reduce la carga de procesos que afectan el rendimiento. En dispositivos de gama media o antiguos, esta práctica puede marcar la diferencia entre un celular lento y uno más ágil.

Si las aplicaciones eliminadas consumían recursos en segundo plano, la batería también se verá beneficiada. Así, una limpieza periódica puede ser una forma sencilla de prolongar la vida útil del dispositivo sin necesidad de invertir en accesorios adicionales.

Un hábito de higiene digital

Revisar periódicamente las aplicaciones instaladas debería convertirse en un hábito básico de cuidado digital, del mismo modo que actualizamos el sistema o eliminamos fotos duplicadas. No se trata solo de mejorar el rendimiento, sino también de reducir riesgos de seguridad, ya que una app desactualizada puede ser vulnerable a ataques o filtraciones de datos.

Al mismo tiempo, esta práctica ayuda a reflexionar sobre el uso que hacemos de la tecnología y a evitar la acumulación innecesaria. Desinstalar lo que ya no usamos es una manera de mantener el celular en orden y, al mismo tiempo, de adoptar una relación más saludable con nuestros dispositivos.

Temas Relacionados

AplicativosAppCelularesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo hacer para que los archivos de los chats no se descarguen automáticamente en el smartphone

WhatsApp permite gestionar la descarga de fotos, videos y audios tanto en Android como en iOS, ayudando a optimizar almacenamiento y mejorar la privacidad mediante ajustes específicos para cada chat y grupo

Cómo hacer para que los

Advierten que chats compartidos de ChatGPT quedaron expuestos en Google y Bing

Una alerta destapó que usuarios compartieron diálogos con datos personales mediante enlaces públicos, lo que llevó a OpenAI a retirar la opción y reforzar sus controles de privacidad en la plataforma

Advierten que chats compartidos de

Videos manipulados y apps fraudulentas, así operan las estafas digitales que afectan a miles de personas en América Latina

Los ciberdelincuentes aprovechan inteligencia artificial para crear fraudes indetectables, vulnerando datos personales, identidades y finanzas en Latinoamérica, según expertos de Kaspersky

Videos manipulados y apps fraudulentas,

Windows 11 2025 es oficial: estas son las mejoras en IA y protección del sistema

La nueva actualización anual de Microsoft refuerza la seguridad del sistema operativo con herramientas de detección de vulnerabilidades asistidas por IA

Windows 11 2025 es oficial:

WhatsApp presenta live photos, la nueva función para compartir imágenes en movimiento

Las últimas funciones permiten enviar imágenes animadas, digitalizar archivos y descubrir chats grupales en función de contactos, optimizando la experiencia diaria para millones de usuarios

WhatsApp presenta live photos, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: la ministra Patricia Bullrich brinda detalles sobre cómo actuó Interpol

Cerró una de las empresas de pisos cerámicos más importantes del país y crece el conflicto con los 300 trabajadores despedidos

El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

INFOBAE AMÉRICA
La generación que muestra los

La generación que muestra los más altos niveles de adicción a ultraprocesados, según estudios

¿Correrá la ONU el destino de la Liga de las Naciones?

Cierre del Gobierno: el Senado de Estados Unidos rechazó dos propuestas para salir de la parálisis presupuestaria

La ciudad europea elegida como el destino más sostenible del mundo por segundo año consecutivo

Siete pequeñas piezas hechas por indígenas cambian un viejo relato sobre un antiguo pueblo en Canadá

TELESHOW
Mauro Icardi se presentó en

Mauro Icardi se presentó en un juzgado en Estambul acompañado por la China Suárez: el motivo

Ganó el premio en Los 8 Escalones y descolocó a Pampita con su actitud solidaria: “Nunca viví algo como esto”

El baúl secreto de Boy Olmi: la increíble revelación sobre lo que guarda en su auto

Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos juntos”

El coqueteo de Sabrina Rojas con un influencer en vivo: “Es muy de la escuelita Fede Bal”