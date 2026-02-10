Tecno

Cómo grabar llamadas en tu Android: guía para activar y gestionar la función desde la app de Teléfono

Desde la protección de datos hasta la facilidad de uso, la aplicación nativa ofrece alternativas para personalizar la duración, el almacenamiento y la seguridad de cada registro

Android refuerza la seguridad al
Android refuerza la seguridad al grabar llamadas: almacenamiento local, controles y responsabilidad legal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grabar llamadas puede ser útil para conservar información importante, realizar entrevistas o mantener un registro de conversaciones relevantes. La app de Teléfono de Android incluye herramientas específicas para grabar llamadas, tanto de números desconocidos como de contactos seleccionados, e incluso permite iniciar grabaciones de manera individual durante una llamada.

Conocer cómo activar y gestionar esta función puede facilitar el día a día y aportar un extra de seguridad en la comunicación.

Requisitos y advertencias antes de grabar llamadas

Antes de activar la grabación, es fundamental comprender que no todos los dispositivos, regiones ni proveedores admiten esta función. Además, las leyes sobre grabación de conversaciones varían según el país y, en muchos casos, requieren el consentimiento de todas las partes involucradas. La app de Teléfono notificará a los participantes cuando una llamada está siendo grabada.

Las grabaciones quedan protegidas en el dispositivo y pueden gestionarse fácilmente, siempre que se respeten las leyes y se informe a los involucrados sobre el registro de la conversación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compatibilidad de dispositivos

  • Dispositivos no Pixel: requieren Android 9 o posterior.
  • Dispositivos Pixel: deben ser Pixel 6 o modelos posteriores con Android 14 o versiones más recientes.
  • Se necesita la versión más reciente de la app de Teléfono.
  • La función debe estar habilitada en el país o región donde se utiliza el dispositivo.

Cómo grabar siempre llamadas de números desconocidos

Esta opción permite grabar automáticamente cualquier llamada entrante de números que no estén guardados en la agenda de contactos.

Pasos:

  1. Abre la app de Teléfono en tu Android.
  2. Toca el menú de Más opciones (generalmente en la esquina superior derecha).
  3. Accede a Configuración > Grabación de llamadas.
  4. En “Grabar siempre”, activa la opción Números que no figuran en tus contactos.
  5. Presiona Grabar siempre para confirmar.

Cómo grabar siempre llamadas de contactos seleccionados

Si solo quieres grabar llamadas de contactos específicos, Android permite configurarlo de forma individual.

Pasos:

  1. Abre la app de Teléfono.
  2. Dirígete al menú de Más opciones > Configuración > Grabación de llamadas.
  3. En “Grabar siempre”, selecciona Números seleccionados.
  4. Activa la opción y agrega los contactos deseados.
  5. Para cada contacto, pulsa Grabar siempre.

También puedes acceder al perfil de un contacto y activar desde allí la grabación permanente de sus llamadas.

Cómo grabar una llamada individual

Cómo activar y usar la grabación de llamadas en Android: paso a paso y requisitos clave - (Imagen ilustrativa Infobae)

La grabación manual es útil si solo necesitas registrar una conversación puntual.

En dispositivos que no son Pixel:

  • Durante una llamada, pulsa el botón Grabar en la pantalla de la llamada en curso.
  • Para detener la grabación, pulsa Detener grabación.

En dispositivos Pixel:

  • Durante la llamada, accede a Asistencia de llamadas > Grabación de llamadas.
  • Para finalizar, selecciona Asistencia de llamadas > Detener.

Importante: No es posible grabar una llamada si aún no ha sido respondida, si está en espera o cuando se trata de una conferencia.

Dónde encontrar y cómo gestionar las grabaciones

Las grabaciones se almacenan de forma local en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad y el control directo de los archivos.

Para encontrar una grabación:

  1. Abre la app de Teléfono.
  2. Ve a la Página principal.
  3. Selecciona la llamada grabada.
  4. Usa el reproductor para escuchar la grabación o compártela a través de aplicaciones compatibles.

Para llamadas anteriores: Accede al Historial, selecciona la grabación y pulsa Reproducir.

Configuración de duración y borrado automático

Desde la selección de contactos hasta la eliminación automática, la app de Teléfono integra opciones que simplifican el proceso y garantizan la protección de tus datos - (VisualesIA)

Puedes decidir cuánto tiempo conservar las grabaciones para gestionar el espacio y la privacidad.

Pasos:

  1. Abre la app de Teléfono > Más opciones > Configuración > Grabación de llamadas.
  2. En “Grabaciones”, selecciona Borrar grabaciones.
  3. Elige el periodo de conservación automático y confirma.

Para borrar todas las grabaciones manualmente, selecciona la opción Borrar todas las grabaciones.

Cómo borrar una grabación específica

  1. Abre la app de Teléfono.
  2. Ve a la Página principal y busca la llamada grabada.
  3. Accede a Historial, selecciona la grabación y desliza hacia la izquierda para eliminarla.

Grabar llamadas puede ser útil, pero siempre debe hacerse de forma responsable y conforme a la ley. Asegúrate de notificar a los participantes cuando una llamada será grabada y revisa la legalidad en tu país o región antes de activar la función. Así, aprovecharás la herramienta sin inconvenientes y respetando la privacidad de todos los involucrados.

Cuál es el precio actual

Explora, combate y sobrevive: los

Bad Bunny domina Spotify después

Descargar Magis TV o XUPER

Cómo es el interior del
El plan de Christian Horner

Fotos, juegos y mucha complicidad:

De la familia que se

