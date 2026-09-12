Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

La conductora Lizy Tagliani posa junto a su esposo Sebastián Nebot durante la celebración de su cumpleaños.

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Lizy Tagliani celebró su cumpleaños rodeada de afectos. Su pareja, Sebastián Nebot, le dedicó un mensaje público cargado de emoción, y compañeras de trabajo como Julieta Nair Calvo, Costa y Humberto Tortonese también se sumaron a los festejos a través de sus redes sociales. La conductora, que actualmente protagoniza la obra Annie, respondió a los saludos con la misma calidez con la que los recibió.

El primero en saludarla fue Sebastián, con un mensaje que dejó ver la profundidad del vínculo entre ambos. “Amor, hoy es tu cumple. Deseo de todo corazón que este nuevo año de vida venga cargado de mucha energía, buena onda, felicidad y momentos hermosos. Que se cumplan todos tus sueños y que nunca te falten motivos para sonreír”, escribió en el pie de foto de la publicación.

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Las palabras de Nebot continuaron con un tono de gratitud hacia Lizy: “Sos una persona maravillosa. Gracias por estar siempre y por todo el amor que nos das. Acá estamos y vamos a estar siempre con vos, acompañándote y queriéndote en cada momento”.

Un ramo de flores, una torta personalizada y globos rosas fueron los elegidos por Sebastián para homenajear a su esposa

El mensaje cerró con una declaración que incluyó a toda la familia: “Te amo, te amamos muchísimo. Tati y yo”. Lizy no tardó en responder, con una frase breve que resumió lo que sentía en ese momento: “Te amo. Amo nuestra familia”.

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Las fotografías que acompañaron ese intercambio mostraron el clima íntimo del festejo. En una de ellas, Lizy posó sonriente junto a un manojo de globos color salmón que colgaban del techo, cerca de una réplica decorativa de la Torre Eiffel ubicada en un rincón del ambiente.

Sobre la mesa se destacó una torta de dos pisos, cubierta con un glaseado texturado y decorada con rosas blancas y rosadas en la base y en la parte superior. Lizy sostuvo entre sus brazos un ramo con una orquídea blanca y varios bombones dorados envueltos individualmente, presentados dentro de un paquete de papel color crema con moño rosa.

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La actriz homenajeó a su compañera de elenco con una serie de momentos (Video: Instagram)

Otra de las imágenes capturó el abrazo entre Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, ambos sonrientes frente a un espejo de marco blanco tallado, de pie junto a la misma mesa con la torta y los globos color salmón que había marcado el resto de la celebración.

El cariño también llegó desde el ámbito laboral. Entre los primeros saludos apareció el de Julieta Nair Calvo, compañera de Lizy en la obra “Annie” y una de las voces más presentes en ese día especial. La actriz compartió un video en el que ambas aparecen sentadas en un bar, con Julieta sosteniendo una copa de vino, y escribió: “Feliz cumple gemela”.

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En ese mismo registro se la escucha decir, entre risas: “Entonces, si tu mamá es mi mamá y mi papá es el tuyo, y ambas nacimos en octubre 11, entonces tú y yo somos hermanas”. Lizy responde, también entre risas: “Exacto, Holly. Somos gemelas”, en una escena que reflejó la complicidad construida entre ambas dentro y fuera del escenario.

Julieta sumó otro video del detrás de escena de la obra, en el que aparece caracterizada con una peluca rizada, maquillaje verde en los párpados y un pañuelo estampado, junto al mensaje “Qué actriz”. En esa escena, tras un pedido de silencio, Lizy interpreta un pasaje que dice: “Tú lo que hiciste sufrir un padre por una hija he estado sufriendo por todos los niños antes de conocerte así te llamaré Cristo”.

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Tortonese felicitó a la actriz en el día de su cumpleaños

El saludo de Costa para Lizy (Instagram)

El último de esos videos mostró a Julieta con un buzo celeste, sonriente y con un gesto amplio, bajo la frase “Te amooo” y la mención a la cuenta de Lizy. En esa escena se escucha el siguiente cruce entre ambas: “Soy esa extraña traba”, dice Lizy, a lo que Julieta responde “Sí”. Lizy agrega: “Que no se va a indisponer”, y Julieta cierra la escena con un grito que resumió el tono distendido de los tres registros.

El afecto de sus colegas no se detuvo ahí. Costa también quiso saludarla, con una fotografía en la que ambas posan abrazadas en lo que parece ser un estudio de grabación, rodeadas de estructuras metálicas y luces de escenario. Sobre esa imagen escribió: “Que los cumplas feliz”.

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El último de los saludos llegó de la mano de Humberto Tortonese, con una foto en la que se lo ve junto a Lizy, ambos sentados frente a una parrilla con el cartel “Genuine Wholefood” de fondo, brindando con dos copas en un gesto de celebración compartida. El mensaje que acompañó la publicación fue: “Feliz cumple Lizy querida!!!!!”.