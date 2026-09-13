Crimen y Justicia

Misterio por el hallazgo de un cuerpo en un parque industrial de Neuquén: presentaba signos de haber sido calcinado

El cadáver corresponde a un hombre y fue encontrado en la zona de meseta de Centenario. La fiscalía ordenó una autopsia para identificar a la víctima y determinar las causas de muerte

Cuerpo calcinado Centenario Neuquén
El cuerpo de un hombre fue hallado en la zona de meseta de la ciudad neuquina de Centenario e investigan su identidad y la causa de muerte
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Un hombre fue encontrado muerto este viernes en la ciudad neuquina de Centenario. El hallazgo se produjo en un sector de la meseta del área del Parque Industrial local y el cuerpo presentaba signos de haber sido calcinado, por lo que la investigación busca establecer su identidad y las circunstancias en las que perdió la vida.

El cadáver fue descubierto ayer por la tarde en una zona con poca iluminación y circulación limitada, donde suele haber tránsito de vehículos vinculados a empresas del sector petrolero. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta, personal del Departamento Seguridad Personal, Criminalística y la Fiscalía de Homicidios. El operativo se extendió hasta después de las 20:30.

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Desde el Ministerio Público Fiscal informó que se abrió una causa a cargo de la fiscal Lorena Juárez, quien dispuso la intervención del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el análisis forense y las tareas de identificación están previstos para este domingo.

La búsqueda de Nicolás Agustín Sáez

El hallazgo ocurrió mientras la Policía de Neuquén mantiene activa la búsqueda de Nicolás Agustín Sáez, un joven de 21 años que lleva una semana desaparecido hasta este sábado. Si bien hasta el momento no hubo información oficial que vincule ambos hechos, hay un dato de atención para los investigadores: la última señal del teléfono de Sáez fue detectada en Centenario.

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Cuerpo calcinado Centenario Neuquén
Nicolás Sáez lleva una semana desaparecido hasta este sábado

El joven fue visto por última vez la tarde del 5 de septiembre, tras salir de su casa en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén, a unos diez kilómetros de distancia del lugar donde fue encontrado el cadáver. La alerta por su desaparición fue radicada por su padre en la Comisaría 20, luego de que no regresara a su vivienda ni respondiera los mensajes enviados a su teléfono.

De acuerdo con la información difundida por la Policía, Nicolás mide 1,65 metros, es de tez blanca, tiene cabello negro corto y contextura delgada. Al momento de ausentarse vestía una remera gris y llevaba consigo su documento nacional de identidad y su teléfono celular.

El subcomisario Julio Huerrau, jefe de la División de Búsqueda de Personas, confirmó a Diario Río Negro que el último impacto de antena del teléfono “es la ciudad de Centenario”. También señaló que los relevamientos de cámaras de seguridad no habían arrojado resultados positivos.

La familia indicó que el joven tiene un diagnóstico de autismo leve y que nunca antes había tenido una ausencia de estas características. Según sus allegados, no conduce vehículos ni utiliza bicicleta: solía trasladarse a pie entre su casa, la vivienda de su abuela en Villa Ceferino y otros sectores cercanos.

La búsqueda continuaba y se extendía a localidades rionegrinas como Cipolletti y Cinco Saltos. Ante cualquier dato sobre su paradero, las autoridades solicitaron comunicarse con la comisaría más cercana o con la Comisaría 20, al teléfono 299 4413305.

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