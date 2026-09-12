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Juli Poggio recordó el error que cometió su mamá al depilarle las cejas: “Tenía una pista de aterrizaje en los ojos”

La ex participante de Gran Hermano contó en un programa de streaming cómo la situación terminó en una anécdota familiar que todavía recuerda con humor

Juli Poggio recordó el día que su madre le depiló las cejas a los 12 años
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Entre sus proyectos personales y su próxima participación en MasterChef (Telefe), en las últimas horas Julieta Poggio abrió la puerta de su intimidad y recordó el día en que su madre cometió un error fatal al depilarle las cejas. La actriz y modelo relató la anécdota durante una conversación con sus compañeros de streaming, cuando surgió el tema de la depilación.

Poggio contó que su mamá suele pedirle que muestre la imagen de aquel momento. Según relató, tenía 12 años y quería quitarse el vello del entrecejo, por lo que su madre le aplicó cera. Sin embargo, el resultado de un lado no fue el esperado y decidió igualar la otra ceja.

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Se le fue un poquito de un lado y lo tuvo como que emparejar del otro”, recordó la ex participante de Gran Hermano. Al describir cómo había quedado, bromeó con que tenía “una pista de aterrizaje de aviones” entre los ojos.

La foto provocó una reacción inmediata entre los panelistas, que se mostraron sorprendidos. Poggio reparó además en su expresión en la imagen: “Aparte, la foto es como la cara, tipo sabiendo que ya estaba fatal”. Uno de sus compañeros interpretó que se veía “rendida” y “vencida” por la situación.

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Julieta Poggio relató que tenía 12 años cuando quiso quitarse el vello del entrecejo
Julieta Poggio relató que tenía 12 años cuando quiso quitarse el vello del entrecejo

La joven cerró el recuerdo con una frase que resumió la experiencia: “Yo la pasé muy mal”. Mientras se prepara para su participación en MasterChef, la anécdota volvió a exponer una escena familiar que conserva registrada en una fotografía.

Lejos de esta situación, en los últimos días, Poggio habló de las acusaciones de divismo en MasterChef Celebrity. La actriz confirmó que pidió un camarín en Telefe, aunque aclaró que la solicitud respondió a las exigencias de su agenda y no a un trato diferencial ni a malos vínculos con el personal del canal.

Los comentarios habían circulado en SQP, por América TV, donde la panelista Majo Martino afirmó que dentro de la emisora existían cuestionamientos hacia la ex participante de Gran Hermano por su actitud. Ante esas versiones, Poggio dio su explicación durante una emisión de Rumis, el ciclo de La Casa Streaming.

Julieta Poggio posa sonriente en una imagen promocional del programa MasterChef Celebrity sobre un fondo rojo y negro
Julieta Poggio recordó una anécdota familiar antes de su participación en MasterChef por Telefe

Se dijo como rumor que yo estaba muy diva en Telefe y que la gente del canal ya no me soportaba”, sostuvo. Luego reconoció el pedido a la producción y explicó que lo hizo para los días de grabación del certamen culinario: “Es todo el día, termina súper tarde y después me tengo que quedar a la reacción de Popstars”.

La joven señaló que los tiempos entre compromisos no le permiten regresar a su casa para prepararse. “No me da el tiempo para ir a mi casa, arreglarme, maquillarme y cambiarme la ropa”, afirmó. También precisó que el camarín no debía ser de uso exclusivo: “Pedí si me podían dar un camarín de los 50 que hay. Puede entrar gente, me da igual”.

La actriz explicó que necesita un espacio para cambiarse durante extensas grabaciones y rechazó las versiones sobre conflictos con la producción de Telefe (Video: Rumis)

Poggio remarcó que la acusación que más le dolió fue la relacionada con su trato cotidiano hacia los trabajadores de la señal. “Lo que más triste me puso fue que dijeran que no saludo o que no me quieren en el canal, porque es donde trabajé siempre, es como mi casa, conozco a todos y soy súper respetuosa”, expresó.

Para cuestionar esa lectura, enumeró los espacios que ocupa actualmente en la programación. “Imaginate si no me soportan que me tienen en tres programas: Popstars, el noticiero y MasterChef Celebrity”, comentó entre risas. Además, confirmó que mantuvo una conversación con Yanina Latorre después de que trascendieran los rumores.

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