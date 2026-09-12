Desfile navideño y fiesta de fin de año costarán más de un millón de dólares en Panamá

El desfile de Navidad está programado para el 12 de diciembre en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera. Tomada del Municipio de Panamá

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La Alcaldía de Panamá mantiene activas dos licitaciones que suman $1,100,524 para organizar sus actividades navideñas y de fin de año. Los procesos abarcan el encendido del árbol, el desfile, celebraciones comunitarias y un espectáculo masivo el 31 de diciembre en la Cinta Costera.

La primera contratación tiene un precio de referencia de $533,000 para desarrollar las Actividades Navideñas 2026. El proyecto incluye el encendido oficial del árbol, el programa Calles que Brillan, el desfile, presentaciones culturales y recreativas, además de las tradicionales fiestas del Día de Reyes de 2027.

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La programación comenzará el 29 de noviembre con el encendido del árbol en el Mirador del Pacífico. El desfile se realizará el 12 de diciembre en la Cinta Costera, mientras Calles que Brillan y las celebraciones de Reyes llegarán a tres corregimientos de Panamá Centro, Norte y Este.

Buena parte del presupuesto será destinada a la logística y seguridad del desfile navideño. El pliego solicita 9,000 cupones de alimentación para los estamentos de seguridad y emergencia, 200 baños portátiles, cinco ambulancias, 20 agentes privados y 15 radios para coordinar al personal desplegado durante el recorrido.

El espectáculo para recibir 2027 se desarrollará el 31 de diciembre en el Mirador del Pacífico e incluirá al menos diez minutos de fuegos artificiales. Europa Press

La contratación también comprende cinco unidades móviles de sonido, tres puntos con efectos especiales, torres de iluminación, gradas, camerinos y diferentes tarimas. Una estará destinada a la transmisión del desfile, otra a invitados especiales y una tercera ofrecerá accesibilidad y visibilidad a personas con discapacidad.

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El Municipio fijó los $533,000 después de recibir tres cotizaciones directas por $545,084, $566,286 y $576,954. El promedio alcanzó $562,775, pero fue reducido en $29,775.40 para ajustarlo a la disponibilidad aprobada dentro del presupuesto municipal para este proyecto.

Los registros muestran que la contratación equivalente de 2025 fue adjudicada por $414,180 para las actividades de esa temporada. El nuevo precio de referencia representa un aumento de $118 mil, equivalente a aproximadamente 28.7%, aunque la programación y los servicios incluidos no son exactamente iguales.

La segunda licitación activa asciende a $567,524 para la Fiesta de Fin de Año I Star PTY 2026. La actividad se celebrará el 31 de diciembre en el Mirador del Pacífico y concentrará la producción artística, técnica y operativa necesaria para recibir 2027.

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El encendido oficial del árbol de Navidad se realizará el 29 de noviembre en el Mirador del Pacífico, como inicio de la programación festiva de la Alcaldía de Panamá. Tomada del Municipio de Panamá

El espectáculo tendrá dos artistas internacionales del género tropical, cuatro intérpretes nacionales de música urbana y dos exponentes panameños de música típica. El proveedor seleccionado asumirá la contratación, hospedaje, transporte y requerimientos técnicos de los artistas, además de coordinar los ensayos y las presentaciones.

El montaje incluirá un escenario de aproximadamente 60 por 40 pies, 48 módulos de sonido, 12 subwoofers y 80 luminarias profesionales. También se requieren 150 metros cuadrados de pantallas LED, circuito cerrado de televisión, instrumentos, consolas y equipos audiovisuales para la transmisión de contenidos durante la celebración.

El pliego agrega 12 generadores eléctricos, 62 baños portátiles, ocho torres de iluminación, 70 agentes de seguridad privada y dos ambulancias. La empresa deberá encargarse igualmente de los permisos, la conectividad, la publicidad y la limpieza, junto con un espectáculo pirotécnico de al menos diez minutos.

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La consulta de mercado para esta fiesta tampoco recibió propuestas mediante PanamaCompra. Posteriormente, tres empresas remitieron directamente cotizaciones por $565,465, $570,399 y $566,708, cuyo promedio permitió establecer el precio máximo de $567,524, incluyendo el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios.

El contrato de alumbrado navideño fue adjudicado por $3,299,893 para iluminar 35 espacios públicos distribuidos en los 26 corregimientos del distrito de Panamá. Tomada del Municipio de Panamá

Los dos procesos no asignan recursos específicos para la fabricación de carros alegóricos destinados al desfile. En 2025, empresas privadas financiaron sus carruajes y participaron en activaciones, decoraciones y patrocinios de alimentos o bebidas.

A los $1.1 millones de ambas licitaciones se suma el contrato de alumbrado navideño adjudicado por $3,299,893 a Disaroca Group, S.A. La empresa, única participante del acto público, iluminará 35 espacios distribuidos en los 26 corregimientos del distrito y mantendrá parte de las instalaciones después de las festividades.

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Al integrar el alumbrado, las actividades navideñas y la fiesta del 31 de diciembre, la inversión municipal prevista alcanza $4,400,417. La cifra combina un contrato ya adjudicado con dos procesos todavía activos y supera los desembolsos identificados para 2025, cuando las luces costaron $2.8 millones y las actividades $414,180.