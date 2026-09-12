Así fue el ingreso de la delegación argentina en la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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La ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hizo historia al ser la primera en este tipo de eventos en un espacio al aire libre, fuera de un estadio cerrado. Y en medio del espectáculo de luces y mapping, de los shows musicales y de un relato que mostró la historia y tradición de la provincia, se produjo una imagen conocida en este tipo de inauguraciones. El desfile de las 15 delegaciones de los países participantes fue una de las atracciones y, como lo dicta el protocolo por ser organizadores, Argentina fue la última en salir a escena.

Encabezados por los abanderados elegidos por el Comité Olímpico Argentino Rubén Rézola y Sofía Cairó, decenas de atletas de nuestro país tuvieron el orgullo y placer de saludar a las miles de personas que se acercaron al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario y todos los que siguieron el espectáculo por TV o redes sociales. Serán 658 los atletas que participarán en 59 de las 60 disciplinas de 43 deportes del calendario deportivo de competencia.

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El palista santafesino consolidó una trayectoria deportiva que abarca tres participaciones en Juegos Olímpicos y tres medallas en Juegos Panamericanos dentro del canotaje de velocidad. El deportista de 35 años se afirmó desde joven entre los referentes nacionales de las pruebas de pista corta en kayak.

Su debut en la máxima cita del deporte internacional ocurrió en Londres 2012, cuando compitió en la categoría K2 200 metros con su compañero Miguel Correa. La dupla argentina finalizó en la 5° posición de la carrera decisiva con un tiempo de 35,271 segundos, a apenas 85 centésimas de la zona de medallas. La actuación le valió la obtención de un diploma olímpico, uno de los tres conseguidos por la disciplina argentina en su historia estival.

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En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Rézola disputó la competencia individual de K1 200 metros, certamen en el cual culminó en el puesto 16 tras ubicarse en el octavo lugar de la final B. Cuatro años más tarde, consiguió la clasificación para Tokio 2020, competencia celebrada en 2021 a causa de la pandemia, donde alcanzó la posición 15 en la misma prueba individual. Con esa presencia igualó la marca de tres participaciones olímpicas cosechada por el palista histórico Javier Correa.

Rubén Rézola y Sofía Cairó portan la bandera de Argentina en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (captura de video)

El recorrido de Rézola en el circuito continental incluyó tres festejos consecutivos en los Juegos Panamericanos. Su primer podio ocurrió en Guadalajara 2011, donde obtuvo la medalla de plata en K2 200 metros. Cuatro años después, durante Toronto 2015, conquistó la presea de oro en la misma especialidad, mientras que en Lima 2019 sumó una medalla de bronce en la modalidad K1 200 metros.

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A nivel internacional, el palista de Santa Fe fue finalista directo en la distancia de K2 200 durante el Campeonato Mundial de República Checa en 2017. En 2020, la Fundación Konex distinguió a Rézola como uno de los cinco mejores practicantes de canotaje de velocidad de la última década en Argentina, reconocimiento apoyado en sus múltiples títulos sudamericanos y nacionales. Fuera de la pista de regatas, en 2020 el deportista decidió donar su beca del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) a familias en situación de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria, un gesto que fue reconocido por todos en su provincia.

Por su parte, su compañero en llevar la insignia patria viene de ser parte esencial en la conquista del Mundial de hockey para Las Leonas. La joven de 23 años inició su camino deportivo en el Club y Biblioteca Mariano Moreno, una institución del Gran Buenos Aires. A diferencia del recorrido tradicional de muchas de sus compañeras de equipo, la jugadora llegó a la estructura nacional sin pertenecer a las instituciones históricamente asociadas a la elite de este deporte. Su oportunidad comenzó en 2016 durante una prueba masiva organizada por la Asociación de Hockey de Buenos Aires. En 2019, el actual entrenador Fernando Ferrara la incorporó al seleccionado juvenil, etapa en la que disputó el Mundial Junior de Sudáfrica en 2022 y conquistó el subcampeonato mundial juvenil en 2023.

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Su estreno con el primer equipo de Las Leonas ocurrió en mayo de 2022, año en el que obtuvo la Pro League y la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Paraguay. Un año después, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, integró el plantel que ganó la medalla de oro y selló el boleto directo a la cita olímpica. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, Cairó participó en los ocho encuentros y fue clave en la definición por el tercer puesto contra el seleccionado de Bélgica, y convirtió el remate decisivo en la tanda de penales australianos que aseguró la obtención de la medalla de bronce para el equipo argentino.

Durante este año, la volante integró el conjunto nacional que disputó el Mundial en Bélgica y Países Bajos. En la final frente al combinado neerlandés en Amstelveen, luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, Cairó volvió a ejecutar el penal definitivo en la tanda de shootout que decretó el triunfo por 3-1 y el tercer título de la historia para Las Leonas.

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Poco antes de viajar al certamen mundialista, la deportista concluyó sus estudios universitarios tras graduarse como licenciada en Publicidad. Asimismo, siguió jugando en Mariano Moreno, convirtiéndose en la primera representante del club en integrar la selección argentina y portar la bandera nacional en la apertura de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 junto a Rézola.