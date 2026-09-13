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Increíble show de mapping, íconos de la música y desfile de atletas: la impactante inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario se llevó a cabo la ceremonia de apertura del evento multidisciplinario deportivo más importante de la región. Actuaron grandes cantantes como Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Luck Ra, y el encendido del pebetero estuvo a cargo de la leyenda del hockey Luciana Aymar

El artista encabezó la canción patria junto a Juan Carlos Baglietto y Julia Mancilla en el Monumento a la Bandera de Rosario para darle la bienvenida a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados con una impactante ceremonia que se llevó a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera. Como ocurrió con los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, Santa Fe apostó por primera vez para este evento a una apertura fuera de un estadio y la región quedó cautivada con un espectáculo que reunió música, teatro, danza, deporte y recursos tecnológicos frente a uno de los principales símbolos de la ciudad y del país.

El público comenzó a llegar al lugar antes de las 18, el horario definido por la organización para el comienzo del show. En la antesala del acto principal, aparecieron por el escenario montado en medio del Monumento artistas como Luana Noa, cantante y compositora rosarina de R&B pop; lo mismo que José Pujol, artista de San Genaro, y Franco Massignani, músico e instrumentista de Cañada de Gómez.

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La ceremonia comenzó con un “caminante del tiempo”, un personaje interpretado por Juan Carlos Baglietto, acompañado por una niña que representó el futuro y la esperanza. El relato avanzó hacia un encuentro entre culturas y terminó con una gran peña. Como no podía ser de otra manera, la música fue esencial en la inauguración de Santa Fe 2026: chacarera, tango, rock y la cumbia santafesina fueron parte de diferentes momentos en donde cada pasaje combinó canciones populares argentinas interpretadas en vivo con coreografías y elementos escénicos.

Se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario
Se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario

El deporte tuvo presencia central en la apertura. Las 60 disciplinas que serán parte del programa deportivo de los Juegos aparecieron organizadas en cinco universos: deportes acuáticos, colectivos, artísticos, de combate y destreza, y urbanos. Fue una representación artística, con segmentos acompañados por música y danza.

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Las miles de personas en el Monumento Nacional a la Bandera disfrutaron el desarrollo del relato sobre el propio espacio. Es que la presentación de un impactante mapping, una técnica de proyección de imágenes sobre superficies, acompañado de pantallas de 30 metros e iluminación, convirtieron un espacio icónico de la Argentina en un estudio de cine que cautivó al público presente.

Una toma área del Monumento a la Bandera, en Rosario, donde se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Una toma área del Monumento a la Bandera, en Rosario, donde se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Como ya es un clásico en cada evento multidisciplinario, ya sea a nivel sudamericano, o en los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, el desfile de las delegaciones de los 15 países participantes ingresaron durante uno de los momentos centrales de la tarde. Cada equipo estuvo acompañado por una música representativa, con una identidad sonora propia para cada entrada. Lo mismo ocurrió con el equipo argentino, liderado por los abanderados Rubén Rézola (canotaje) y Sofía Cairó (hockey). El histórico representante del canotaje, oriundo de Santa Fe, y la jugadora de Las Leonas, que vienen de ganar el Mundial, encabezaron a los deportistas celestes y blancos que recibieron una lluvia de aplausos del público.

En medio del show, que contó con la presencia de 100 artistas sobre el escenario y a unas 400 personas en la producción, la aparición de íconos de la música argentina deslumbró al público. Nombres de la talla de Abel Pintos, el propio Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán fueron parte de una programación que también incluyó a músicos emergentes de Santa Fe y Rosario. Con los arreglos musicales a cargo de Lito Vitale y la dirección de Ariel del Mastro, la puesta recorrió distintas etapas de la historia argentina desde una perspectiva santafesina, con referencias a los pueblos originarios, la inmigración, el campo, la industria y la diversidad cultural.

Soledad Pastorutti cantó el himno oficial 'Late el Sur' en la ceremonia de los Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe

Y claro, uno de los momentos más esperados de la noche rosarina en la inauguración fue cuando salió a escena ella. Soledad Pastorutti, conocida por todos como La Sole, cantó el tema oficial de Santa Fe 2026 “Late el Sur”. La canción, de su autoría, también tuvo a otras dos reconocidas personalidades del mundo de la música como Marcela Morelo y Claudia Brant, en la autoría de una letra que busca expresar el espíritu de los Juegos: el esfuerzo cotidiano, los sueños que impulsan a cada atleta, el orgullo de representar a un país y el encuentro entre miles de personas unidas por una misma pasión.

Y para el final de la velada llegó uno de los momentos más esperados de la noche. Se proyectaron imágenes del recorrido de la llama, que visitó diferentes puntos de Santa Fe, donde se mostró el trabajo de quienes construyen la provincia. Así fue como, casi por un pase de magia, el fuego suramericano llegó al escenario para el encendido oficial del pebetero en manos de una leyenda del deporte argentino como Luciana Aymar.

Lucha, elegida en ocho ocasiones como la mejor jugadora del mundo del hockey sobre césped, iluminó para la eternidad una noche que quedará guardada en la memoria de todos aquellos que presenciaron un espectáculo de nivel internacional y que sirvió para dar comienzo a las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Más de 4.000 atletas de 15 países darán el primer paso del ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Los Ángeles 2028. Las competencias tendrán acceso gratuito hasta completar la capacidad de cada sede. Quienes deseen asegurar su ingreso podrán adquirir entradas anticipadas por $10.000 en santafe2026.ar, mediante la selección del evento y la compra. Hay que mencionar que ya se recaudaron más de $250 millones en la venta de tickets para entidades como Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

Más allá de ver a grandes deportistas de la región, en las dos semanas de competencia habrá cinco Fan Fest entre las tres sedes. La propuesta contará con siete escenarios simultáneos, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos. El acceso a los Fan Fest será libre y gratuito, aunque requerirá un registro previo en fanfest.santafe2026.ar y la descarga de un código QR específico para cada jornada.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzaron. Ahora sólo queda ver a los atletas buscar las medallas, ver el esfuerzo para lograr sus objetivos y disfrutar de una competencia deportiva que marcará un antes y un después para la provincia, su legado y el deporte argentino.

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