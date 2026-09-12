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Gerardo Romano y Carolina Papaleo, la icónica pareja de Zona de Riesgo, otra vez juntos en ficción: "Tu vieja debe estar orgullosa"

La actriz debutó en El secreto en reemplazo de Ana María Picchio y protagonizó un reencuentro cargado de historia con el actor a más de tres décadas de un programa que marcó a la televisión

Gerardo Romano y su saludo a Carolina Papaleo luego de su debut en El Secreto: "Tu vieja estaría orgullosa"
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Carolina Papaleo debutó sobre el escenario del Teatro Multitabaris en El secreto, la comedia dramática que encabeza Gerardo Romano y que se ha convertido en uno de los éxitos de la cartelera porteña de esta temporada. La actriz reemplazará a Ana María Picchio —que emprendió un viaje de un mes— hasta el 11 de octubre, en lo que resultó una velada con una carga emotiva particular para ambos protagonistas.

Romano y Papaleo vuelven a coincidir en ficción luego de 30 años de una pareja icónica

El reencuentro entre Papaleo y Romano sobre un escenario tuvo como telón de fondo Zona de riesgo, la miniserie producida y emitida por El Trece entre 1992 y 1993, creada por Jorge Maestro y Sergio Vainman, en la que ambos protagonizaron una de las parejas más recordadas de la televisión argentina. En aquella ficción, Romano interpretaba a un hombre que seducía a la hija de su socio, rol que recayó en Papaleo. La relación entre ambos personajes —prohibida y cargada de tensión— generó un seguimiento mediático intenso que los instaló en el centro de la escena popular durante esa época.

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Obra El Secreto, debut de Carolina Papaleo
Gerardo Romano saluda a Carolina Papaleo luego de su debut en El Secreto

La propia actriz reconstruyó años después, en una entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, cómo fue aquella experiencia: “Era una relación prohibida, algo que no se hablaba, secreto. Y la prensa se volvió loca. Por todos lados”, describió. También recordó que la relación con Romano dentro del set no fue sencilla al principio: “Me ninguneaba, me trataba mal. Me hacía así, me pasaba la mano por la cara cuando el plano no estaba en mi cámara. Y yo me la bancaba”. Según su propio relato, un punto de inflexión durante una escena con un desnudo transformó esa dinámica y, a partir de entonces, indicó, Romano “me trató como una princesa”.

Obra El Secreto, debut de Carolina Papaleo
Rodrigo Noya, Gerardo Romano, Carolina Papaleo y Gabriela Saari, protagonistas de la obra El Secreto

Romano le entregó flores y le dedicó unas palabras que emocionaron a todos

Al finalizar la función del miércoles, el público dispensó a Papaleo una ovación y los compañeros de elenco se sumaron al afecto. Fue Romano quien protagonizó el momento más emotivo de la noche: le entregó un ramo de flores y, dirigiéndose a ella con calidez, hizo referencia a Irma Roy, madre de Carolina y una de las figuras más queridas del teatro argentino. “Tu vieja debe estar orgullosa”, le dijo ante la mirada de todos.

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El propio Romano describió la experiencia de compartir escena con Papaleo en términos de alivio y disfrute: “Es un placer, un placer. La verdad, preocupado por el tiempo. Una preocupación que me gusta que se va, se iba disipando. Y fue un placer. Siempre es un placer verte”, expresó al concluir la función.

Gerardo Romano y Carolina Papaleo en una escena de Zona de Riesgo
Gerardo Romano y Carolina Papaleo en una escena de Zona de Riesgo

Familiares, amigos y cena en Puerto Madero completaron el festejo del debut

Papaleo estuvo acompañada durante el debut por familiares y amigos que se acercaron al Multitabaris para apoyarla en el arranque de esta nueva etapa. Una vez concluida la función, todo el elenco —incluyendo a Rodrigo Noya y Gabriela Sari— continuó el festejo en Villegas Restó, en Puerto Madero, donde la cena coronó una noche que, por los vínculos en juego y el peso de la historia compartida, superó los contornos de un debut habitual.

Obra El Secreto, debut de Carolina Papaleo
Gerado Romano entre Carolina Papaleo, que reemplaza en la obra El Secreto a la otra protagonista de la foto, Ana María Picchio

El secreto, obra del dramaturgo francés Éric Assous con dirección de Manuel González Gil, se estrenó en el Multitabaris —ubicado en Av. Corrientes 831, Ciudad Autónoma de Buenos Aires— en agosto de 2025 y acumula desde entonces una serie de reconocimientos: Romano fue distinguido como Mejor Actor Protagónico en los Premios Estrella de Mar, y la obra se alzó también con el galardón a Mejor Comedia Dramática. Picchio, en tanto, había recibido el Premio ACE por su trabajo en la misma producción. La obra se presenta de miércoles a domingo.

Fotos: Gentileza Agencia AB

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